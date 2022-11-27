Олександр Чмут – Людина і вічність

Чмут – Людина і вічність
Багатьох людей цікавить, чому в проповідях ми раз у раз закликаємо читачів навернутися до Бога. Сьогодні я хочу спробувати пояснити це на прикладі притчі, записаної євангелістом Лукою у п'ятнадцятому розділі, починаючи з одинадцятого вірша.
НАВЕРНЕННЯ НЕОБХІДНЕ ТОМУ, ЩО МИ ЗАЛИШИЛИ БОГА.
Бунт молодшого сина
Відверто кажучи, притча має початок, який зовсім не лестить нам. Ісус порівнює людство зі свавільним сином: «У чоловіка одного було два сини. І молодший із них...» Так вже повелося, що ми дужче любимо молодших дітей і особливо пестимо їх. Так само й Бог — Він полюбив світ, — якби Він не любив нас, то світ вже давно загинув би, але факт існування людства на разі свідчить про Божу любов.
На жаль, людство не відповідає Богу взаємністю, а виявляє до Нього неприховану ворожість і навіть здіймає бунт. Минув час, і молодший син виріс. Він залишив іграшки в пісочку та перетворився на незграбного безвусого юнака. Дитячі забави він змінив на дискотеки, молоко — на вино, соску — на цигарку, а крім того, ще й з доброго дива став прискіпуватися до старенького працьовитого батька. «Гей, старий, щоб ти вмер! Не навертайся мені більше на очі! Остогиділи твої повчання! Хочу мати машину, хату, і купу грошей. Перепиши на мене майно, а тоді забирайся геть!»
Можливо, я перебільшую, адже багатьом насправді неабияк дошкуляє поведінка сучасної молоді. А як виглядаємо ми в очах Божих? Зізнаймося, у більшості випадків, наші вибрики не дуже й відрізняються від забаганок молодшого сина.
Господь створив людину, оточив її красою, і ми, здавалося б, повинні цінувати все те, чим Він нас благословив. Натомість ми відцуралися від Нього, оголосивши: «Нам не потрібен Бог, ми збудуємо рай без Його допомоги. Його заповіді обридли нам, ми більше не слухатимемо Його нудної науки. Ми хочемо жити вільно!» Разом з тим, ми без упину ставимо до Бога власницькі вимоги: «Дай нам, Боже, погоду, зміцни наше здоров'я, пошли нам добробут (Але тримайся якнайдалі від наших справ)!»
Олександр Чмут – Людина і вічність
Черкаси: Смірна, 2003. — 406 с.
ISBN 966-7774-86-4
Олександр Чмут – Людина і вічність – Зміст
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ЄВАНГЕЛІЗАЦІЙНІ
- Чому необхідне навернення?
- Як досягти вічного життя?
- Хто нас врятує?
- «Пустіть діток, і не бороніть їм приходити до Мене...»
- Яскраві обгортки
- Чекання християнина
- Чому я можу простити
- Фарисей
- Чи віддамо ми найкраще дітям?
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СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
- Чому у житті нас супроводжують труднощі?
- Пошук
- Небесне громадянство
- Несправедливість
- Війни — яскрава ознака останнього часу
- Борги
- Крадуть усі
- Злиденність
- «Культурна пиятика» — чи таке можливе?
- Як боротися з алкоголізмом?
- Проблема безробіття: що пропонує Бог?
- Байдужість: як її подолати?
- Надгробки на дорогах
- Кого вибираємо?
- Чого не придбаєш за гроші?
- Нове покоління
- Трагедія у США: чому?
- Обережність
- Наркоманія
- Сучасні голіяти
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БІБЛІЙНІ ПЕРСОНАЖІ
- Зустріч Нафанаїла з Ісусом
- Той, хто вчасно не зустрівся з Ісусом
- Кого використовує Бог?
- Пильність у Божій справі
- Авраамові діти
- Благословенні взаємовідносини
- Передумова свідчення
- Війна з Амаликом
- Мідні щити Рехав’ама
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ЗАКЛИК ДО СЛУЖІННЯ
- Що таке цілковита посвята?
- Ознаки посвяченої людини
- До якої категорії будівничих належу я?
- Істинні мотиви служіння
- Я вас посилаю
- Непомітні гордощі
- Наш доступ до святині
- Молитва Христа
- Заклик до праці
- Добрий учень
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ДУХОВНІ ПРОБЛЕМИ
- Ти мені — я тобі
- Ознаки учня Христа
- Оманлива втіха
- Надія, яка не вмирає
- Слід на землі
- Ціна праведності
- Божий мир
- Екстрасенси — хто вони?
- Молитва
- Викуплення
- Розмаїття релігій
- Божий спокій
- Близькі чи далекі
- Як ми обкрадаємо Бога
- Благодать
- Духовний пожиток
- Ненависть світу
- Щоб не опоганитись
- Свідоцтво для світу
- Що можна віруючому?
- Пам'ятай дорогу
- Хто вас зупинив?
- Лист Христовий
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ДОКТРИНАЛЬНІ
- Божа любов, що з'явилася
- Церква Божа
- Другий прихід Христа
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СПОМИН ПРО СТРАЖДАННЯ
- Розп’ятий світ
- Спомин смерті Христа
- Очищувальна кров Христа
- Життя через смерть
- Значення хліболамання
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СВЯТКОВІ
- Благовіщення
- Різдвяна проповідь
- Немає місця
- Подарунок новонародженому
- Незвичайна зустріч
- В'їзд Ісуса в Єрусалим
- Місце святості
- Переображення Господнє
- Святкування Пасхи з Новими опрісноками
- Наша Пасха — Христос
- Він повернеться знову
- Порожня могила
- Радість Вознесіння
- День П'ятдесятниці
- Свято жнив
- Хрищення
- Хрищення
- Наближення кінця
- Що залишиться новим?
- Що прикрашає нас?
- Ознаки Божих обранців
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