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Чмут – Людина і вічність

Олександр Чмут – Людина і вічність
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Homiletics
Багатьох людей цікавить, чому в проповідях ми раз у раз закликаємо читачів навернутися до Бога. Сьогодні я хочу спробувати пояснити це на прикладі притчі, записаної євангелістом Лукою у п'ятнадцятому розділі, починаючи з одинадцятого вірша.
НАВЕРНЕННЯ НЕОБХІДНЕ ТОМУ, ЩО МИ ЗАЛИШИЛИ БОГА.
Бунт молодшого сина
Відверто кажучи, притча має початок, який зовсім не лестить нам. Ісус порівнює людство зі свавільним сином: «У чоловіка одного було два сини. І молодший із них...» Так вже повелося, що ми дужче любимо молодших дітей і особливо пестимо їх. Так само й Бог — Він полюбив світ, — якби Він не любив нас, то світ вже давно загинув би, але факт існування людства на разі свідчить про Божу любов.
На жаль, людство не відповідає Богу взаємністю, а виявляє до Нього неприховану ворожість і навіть здіймає бунт. Минув час, і молодший син виріс. Він залишив іграшки в пісочку та перетворився на незграбного безвусого юнака. Дитячі забави він змінив на дискотеки, молоко — на вино, соску — на цигарку, а крім того, ще й з доброго дива став прискіпуватися до старенького працьовитого батька. «Гей, старий, щоб ти вмер! Не навертайся мені більше на очі! Остогиділи твої повчання! Хочу мати машину, хату, і купу грошей. Перепиши на мене майно, а тоді забирайся геть!»
Можливо, я перебільшую, адже багатьом насправді неабияк дошкуляє поведінка сучасної молоді. А як виглядаємо ми в очах Божих? Зізнаймося, у більшості випадків, наші вибрики не дуже й відрізняються від забаганок молодшого сина.
Господь створив людину, оточив її красою, і ми, здавалося б, повинні цінувати все те, чим Він нас благословив. Натомість ми відцуралися від Нього, оголосивши: «Нам не потрібен Бог, ми збудуємо рай без Його допомоги. Його заповіді обридли нам, ми більше не слухатимемо Його нудної науки. Ми хочемо жити вільно!» Разом з тим, ми без упину ставимо до Бога власницькі вимоги: «Дай нам, Боже, погоду, зміцни наше здоров'я, пошли нам добробут (Але тримайся якнайдалі від наших справ)!»

Олександр Чмут – Людина і вічність

Черкаси: Смірна, 2003. — 406 с.
ISBN 966-7774-86-4

Олександр Чмут – Людина і вічність – Зміст

  • ЄВАНГЕЛІЗАЦІЙНІ
    • Чому необхідне навернення?
    • Як досягти вічного життя?
    • Хто нас врятує?
    • «Пустіть діток, і не бороніть їм приходити до Мене...»
    • Яскраві обгортки
    • Чекання християнина
    • Чому я можу простити
    • Фарисей
    • Чи віддамо ми найкраще дітям?
  • СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
    • Чому у житті нас супроводжують труднощі?
    • Пошук
    • Небесне громадянство
    • Несправедливість
    • Війни — яскрава ознака останнього часу
    • Борги
    • Крадуть усі
    • Злиденність
    • «Культурна пиятика» — чи таке можливе?
    • Як боротися з алкоголізмом?
    • Проблема безробіття: що пропонує Бог?
    • Байдужість: як її подолати?
    • Надгробки на дорогах
    • Кого вибираємо?
    • Чого не придбаєш за гроші?
    • Нове покоління
    • Трагедія у США: чому?
    • Обережність
    • Наркоманія
    • Сучасні голіяти
  • БІБЛІЙНІ ПЕРСОНАЖІ
    • Зустріч Нафанаїла з Ісусом
    • Той, хто вчасно не зустрівся з Ісусом
    • Кого використовує Бог?
    • Пильність у Божій справі
    • Авраамові діти
    • Благословенні взаємовідносини
    • Передумова свідчення
    • Війна з Амаликом
    • Мідні щити Рехав’ама
  • ЗАКЛИК ДО СЛУЖІННЯ
    • Що таке цілковита посвята?
    • Ознаки посвяченої людини
    • До якої категорії будівничих належу я?
    • Істинні мотиви служіння
    • Я вас посилаю
    • Непомітні гордощі
    • Наш доступ до святині
    • Молитва Христа
    • Заклик до праці
    • Добрий учень
  • ДУХОВНІ ПРОБЛЕМИ
    • Ти мені — я тобі
    • Ознаки учня Христа
    • Оманлива втіха
    • Надія, яка не вмирає
    • Слід на землі
    • Ціна праведності
    • Божий мир
    • Екстрасенси — хто вони?
    • Молитва
    • Викуплення
    • Розмаїття релігій
    • Божий спокій
    • Близькі чи далекі
    • Як ми обкрадаємо Бога
    • Благодать
    • Духовний пожиток
    • Ненависть світу
    • Щоб не опоганитись
    • Свідоцтво для світу
    • Що можна віруючому?
    • Пам'ятай дорогу
    • Хто вас зупинив?
    • Лист Христовий
  • ДОКТРИНАЛЬНІ
    • Божа любов, що з'явилася
    • Церква Божа
    • Другий прихід Христа
  • СПОМИН ПРО СТРАЖДАННЯ
    • Розп’ятий світ
    • Спомин смерті Христа
    • Очищувальна кров Христа
    • Життя через смерть
    • Значення хліболамання
  • СВЯТКОВІ
    • Благовіщення
    • Різдвяна проповідь
    • Немає місця
    • Подарунок новонародженому
    • Незвичайна зустріч
    • В'їзд Ісуса в Єрусалим
    • Місце святості
    • Переображення Господнє
    • Святкування Пасхи з Новими опрісноками
    • Наша Пасха — Христос
    • Він повернеться знову
    • Порожня могила
    • Радість Вознесіння
    • День П'ятдесятниці
    • Свято жнив
    • Хрищення
    • Хрищення
    • Наближення кінця
    • Що залишиться новим?
    • Що прикрашає нас?
    • Ознаки Божих обранців
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Rating 5.0 / 5
Added 27.11.2022
Author brat Vadim
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5.0/5 (3)

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