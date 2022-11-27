Олександр Чмут – Людина і вічність

Багатьох людей цікавить, чому в проповідях ми раз у раз закликаємо читачів навернутися до Бога. Сьогодні я хочу спробувати пояснити це на прикладі притчі, записаної євангелістом Лукою у п'ятнадцятому розділі, починаючи з одинадцятого вірша.

НАВЕРНЕННЯ НЕОБХІДНЕ ТОМУ, ЩО МИ ЗАЛИШИЛИ БОГА.

Бунт молодшого сина

Відверто кажучи, притча має початок, який зовсім не лестить нам. Ісус порівнює людство зі свавільним сином: «У чоловіка одного було два сини. І молодший із них...» Так вже повелося, що ми дужче любимо молодших дітей і особливо пестимо їх. Так само й Бог — Він полюбив світ, — якби Він не любив нас, то світ вже давно загинув би, але факт існування людства на разі свідчить про Божу любов.

На жаль, людство не відповідає Богу взаємністю, а виявляє до Нього неприховану ворожість і навіть здіймає бунт. Минув час, і молодший син виріс. Він залишив іграшки в пісочку та перетворився на незграбного безвусого юнака. Дитячі забави він змінив на дискотеки, молоко — на вино, соску — на цигарку, а крім того, ще й з доброго дива став прискіпуватися до старенького працьовитого батька. «Гей, старий, щоб ти вмер! Не навертайся мені більше на очі! Остогиділи твої повчання! Хочу мати машину, хату, і купу грошей. Перепиши на мене майно, а тоді забирайся геть!»

Можливо, я перебільшую, адже багатьом насправді неабияк дошкуляє поведінка сучасної молоді. А як виглядаємо ми в очах Божих? Зізнаймося, у більшості випадків, наші вибрики не дуже й відрізняються від забаганок молодшого сина.

Господь створив людину, оточив її красою, і ми, здавалося б, повинні цінувати все те, чим Він нас благословив. Натомість ми відцуралися від Нього, оголосивши: «Нам не потрібен Бог, ми збудуємо рай без Його допомоги. Його заповіді обридли нам, ми більше не слухатимемо Його нудної науки. Ми хочемо жити вільно!» Разом з тим, ми без упину ставимо до Бога власницькі вимоги: «Дай нам, Боже, погоду, зміцни наше здоров'я, пошли нам добробут (Але тримайся якнайдалі від наших справ)!»

Олександр Чмут – Людина і вічність

Черкаси: Смірна, 2003. — 406 с.

ISBN 966-7774-86-4

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