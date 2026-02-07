Чо - Страдание… Почему я?
Когда в жизнь приходит беда, первый вопрос, который мы задаем: «Почему я? За что это мне?». Дэвид Йонгги Чо предлагает взглянуть на страдание не как на тупик или наказание, а как на «школу духа». В этой книге вы не найдете сухих философских рассуждений. Вместо этого автор делится библейскими принципами, которые помогают не просто выжить в шторме, но и выйти из него обновленным.
Это чтение для тех, кто ищет конкретные духовные инструменты, чтобы преодолеть горе и вновь обрести радость жизни.
Дэвид Ионгги Чо - Страдание… Почему я?
Пер. с англ. - Томск: «Лого», 2001. – 147 с.
ISBN 5-8318-0051-2 (рус.)
ISBN 0-88270-601-2 (англ.)
Дэвид Ионгги Чо - Страдание… Почему я? – Содержание
Предисловие
Вступление
Часть I: Божественное исцеление в Ветхом Завете
Глава 1 Божественное исцеление 15 в Ветхом Завете
Глава 2 Иегова-Рафа - «Господь — Целитель твой»
Глава 3 Болезни — от дьявола
Глава 4 Болезни — это проклятие
Глава 5 Медный змей Моисея и крест Иисуса
Глава 6 Евангелие Божественного исцеления, проповеданное пророком Исайей
Глава 7 Богословы о Божественном исцелении
Часть II: Божественное исцеление в Новом Завете
Глава 8 Является ли исцеление частью христианства?
Глава 9 Исцеление — это часть нашего искупления Христом?
Глава 10 Мы будем исцелены лишь в тысячелетнем царстве?
Глава 11 Закончились ли дары исцелений с первой церковью?
Глава 12 Бог дает дары исцелений
Глава 13 Спасающая вера и чудеса
Глава 14 Важно ли Божественное исцеление?
Глава 15 Божественное исцеление —проявление благодати Иисуса
Глава 16 Как Бог действовал в моей жизни через страдание
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