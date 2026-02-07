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Чо - Страдание… Почему я?

Чо - Страдание… Почему я?
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Philosophy, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Когда в жизнь приходит беда, первый вопрос, который мы задаем: «Почему я? За что это мне?». Дэвид Йонгги Чо предлагает взглянуть на страдание не как на тупик или наказание, а как на «школу духа». В этой книге вы не найдете сухих философских рассуждений. Вместо этого автор делится библейскими принципами, которые помогают не просто выжить в шторме, но и выйти из него обновленным.

Это чтение для тех, кто ищет конкретные духовные инструменты, чтобы преодолеть горе и вновь обрести радость жизни.

Дэвид Ионгги Чо - Страдание… Почему я?

Пер. с англ. - Томск: «Лого», 2001. – 147 с.

ISBN 5-8318-0051-2 (рус.)

ISBN 0-88270-601-2 (англ.)

Дэвид Ионгги Чо - Страдание… Почему я? – Содержание

Предисловие

Вступление

  • Часть I: Божественное исцеление в Ветхом Завете

  • Глава 1 Божественное исцеление 15 в Ветхом Завете

  • Глава 2 Иегова-Рафа - «Господь — Целитель твой»

  • Глава 3 Болезни — от дьявола

  • Глава 4 Болезни — это проклятие

  • Глава 5 Медный змей Моисея и крест Иисуса

  • Глава 6 Евангелие Божественного исцеления, проповеданное пророком Исайей

  • Глава 7 Богословы о Божественном исцелении

  • Часть II: Божественное исцеление в Новом Завете

  • Глава 8 Является ли исцеление частью христианства?

  • Глава 9 Исцеление — это часть нашего искупления Христом?

  • Глава 10 Мы будем исцелены лишь в тысячелетнем царстве?

  • Глава 11 Закончились ли дары исцелений с первой церковью?

  • Глава 12 Бог дает дары исцелений

  • Глава 13 Спасающая вера и чудеса

  • Глава 14 Важно ли Божественное исцеление?

  • Глава 15 Божественное исцеление —проявление благодати Иисуса

  • Глава 16 Как Бог действовал в моей жизни через страдание

Views 302
Rating 5.0 / 5
Added 07.02.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 6 months ago
Благодарю.

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