Когда в жизнь приходит беда, первый вопрос, который мы задаем: «Почему я? За что это мне?». Дэвид Йонгги Чо предлагает взглянуть на страдание не как на тупик или наказание, а как на «школу духа». В этой книге вы не найдете сухих философских рассуждений. Вместо этого автор делится библейскими принципами, которые помогают не просто выжить в шторме, но и выйти из него обновленным.

Это чтение для тех, кто ищет конкретные духовные инструменты, чтобы преодолеть горе и вновь обрести радость жизни.

Дэвид Ионгги Чо - Страдание… Почему я?

Пер. с англ. - Томск: «Лого», 2001. – 147 с.

ISBN 5-8318-0051-2 (рус.)

ISBN 0-88270-601-2 (англ.)

Дэвид Ионгги Чо - Страдание… Почему я? – Содержание

Предисловие

Вступление