Чорнописький - Сидько - Стежинами благовістя

Книга «Стежинами благовістя» Дмитра Чорнописького та Тетяни Сидько — це документально-біографічне видання, присвячене історії поширення євангельської звістки та становленню протестантських громад. Автори ставлять за мету зберегти для нащадків пам'ять про духовних першопрохідців, чия жертовна праця заклала фундамент сучасної церкви в умовах переслідувань та ідеологічного тиску. Основна ідея твору полягає в тому, що благовістя — це не просто передача інформації, а «стежина» віри, прокладена крізь людські долі, випробування та щиру відданість Божому покликанню.

Змістовна частина книги структурована як низка нарисів, що охоплюють значні історичні періоди та різні географічні регіони. Автори детально описують життя та служіння окремих особистостей — проповідників, місіонерів та рядових членів громад, чиї імена часто залишалися поза офіційними хроніками. У виданні приділено увагу не лише успіхам місіонерської діяльності, а й труднощам, з якими стикалися віруючі: від соціальної ізоляції до відкритих репресій. Книга наповнена архівними свідченнями, спогадами очевидців та аналізом того, як євангельський рух впливав на культурне та духовне обличчя місцевих громад.

Текст написаний у живому, оповідному стилі, що поєднує історичну точність із духовною глибиною. Співавторство Дмитра Чорнописького та Тетяни Сидько дозволило створити збалансоване полотно, де фактичне підґрунтя органічно доповнюється емоційним та особистісним сприйняттям подій. Праця служить цінним ресурсом для істориків християнства, краєзнавців та всіх, хто цікавиться релігійною спадщиною українського народу. Це надихаюче читання, яке закликає сучасне покоління віруючих не просто цінувати свободу, але й продовжувати прокладати власні «стежини» служіння Богу та людям.

Дмитро Чорнописький, Тетяна Сидько – Стежинами благовістя

Рівне: ППДМ, 1999. – 128 с.

Дмитро Чорнописький, Тетяна Сидько – Стежинами благовістя – Зміст

Місіонер... Хто він?

Обрії духовного відродження Путильщини

Путильщина прекрасна і нещасна - Таємниця «бабусі Бджілки» - «Службове відрядження місіонера» - Зустріч перед іконами - «Ми молились до «святих», а вони згоріли!» - Путильська Вифанія - Восьмий десяток — для Ісуса! - На гостинах у «мисливському музеї» - Майбутні служителі Путильщини - Віра гартується в утисках - «Був ... голодний — нагодували, нагий — зодягнули» - А вас також поздоровили з Різдвом? - Кому першому заколядувати? - Хто скинув «атомну бомбу баптистської моралі» на Путилу? - Весна відродження в Карпатах

Крижані простори Забайкалля

Які ж вони, сніги сибірські? - «Саме тут я потрібний найбільше» - Чим закінчуються молитви за місіонерів? - «Згадай про мене, коли тобі буде добре» - «Букет на прощання з місіонерами» - Формула місіонерства - Євангельські книгоноші - Перші ластівки пробудження - Ісус — футболіст чи кіноактор? - А про свободу ніхто не сказав... - Побачення з Небом на Сопці Молитви - Різдвяний дарунок для країни Безнадії - «Завжди готовими будьте на відповідь кожному, хто у вас запитає про надію, що у вас…» - Сюрприз від в’язнів - «І перекують мечі на орала» - «Виїду, одружуся аж за Іркутськом...» - «Любов’ю служіть один одному...» - «Найсмиренніші люди на землі, незважаючи на їх суворий вигляд» - «Души Христа, как дождинки…» - Досить фейєрверків! - «На початку створив Бог небо і землю» - Термінова телеграма - Криниці благословенних несподіванок - У льодовому замку злого чаклуна - Надія вмирає останньою... - Побачення після дати смерті - Не так, як хочу я,., як хочеш Ти - Благословенний Тупик - «Погляд на життя з Біблією в руках» - На гостинах у бурятів - «Ми зараз хотіли піти, ...зрозумівши, що Господь нас покликав»

Фотоальбом «Від Карпат до Забайкалля»