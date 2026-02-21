Чосенко - Начатки Учения Христова - часть 1

Книга Василия Чосенко «Начатки учения Христова. Часть первая — Научающая весть "Познание истины"» открывает масштабный цикл трудов, посвященных систематическому изучению основ христианской веры. Автор опирается на текст Послания к Евреям (6:1-2), где перечислены фундаментальные принципы: покаяние, вера, учение о крещениях, возложение рук, воскресение мертвых и вечный суд. Первая часть сосредоточена на самом первом и критически важном этапе — осознанном принятии библейской истины, которая служит фундаментом для всей последующей духовной жизни человека.

В этой работе Чосенко подробно раскрывает концепцию «научающей вести». Он убежден, что подлинное обращение к Богу невозможно без четкого понимания доктрин Писания, поэтому автор уделяет пристальное внимание вопросам природы Бога, последствиям грехопадения и Божьему плану спасения через Иисуса Христа. Автор подчеркивает, что христианство — это не только эмоциональный отклик, но и глубокое интеллектуальное усвоение Слова Божьего, которое должно стать абсолютным и непоколебимым авторитетом для каждого верующего.

Особое внимание уделяется практическому применению знаний: книга идеально подходит как для подготовки катехизаторов (наставников), так и для тех, кто готовится к принятию водного крещения. Василий Чосенко призывает читателя не останавливаться на поверхностном знакомстве с Библией, а глубоко вникать в «твердую пищу» учения, чтобы обрести духовную зрелость. Эта часть цикла служит надежным «компасом», помогающим новообращенным сориентироваться в многообразии религиозных идей и утвердиться в истине Евангелия.

Спокен, 2010. – 372 с.

Василий Чосенко - Начатки Учения Христова. Первая часть – Содержание

ИСТИНА В ИИСУСЕ

ТАК ЗАПОВЕДАЛ НАМ ГОСПОДЬ И ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НАЧАТКАХ УЧЕНИЯ ХРИСТОВА

ПЕРВЫЕ НАЧАЛА СЛОВА БОЖИЯ

БЛАГОВЕСТИЕ О ЦАРСТВИИ БОЖИЕМ

О приблизившемся Царствии Божием - Царствие Божие придет в силе - О тысячелетнем Царстве Христа - О вечном Царстве Божием

О ВОЗРОЖДЕНИИ ДУХА НАШЕГО

Краткое определение возрождения - Основные признаки рождения свыше - Почему каждому человеку необходимо духовное возрождение? - Важно правильно понять возрождение нашего духа - Возрождение осуществляется посредством слова Божия и Святого Духа Божия - Были ли возрожденными ветхозаветные праведники? - Были ли возрожденными ученики Христа до дня Пятидесятницы? - Могут ли рожденные свыше подвергнуться духовной смерти и отпасть? - Участие самого человека в рождении свыше - Об омытии от грехов наших - Об освящении - О Божием оправдании

ПОКАЯНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ

Духовное прозрение и покаяние - При покаянии Бог оживляет дух для праведной активности

ОБРАЩЕНИЕ ОТ ПУТЕЙ СВОИХ К БОГУ

Блаженство в результате исполнения заповедей, перечисленных Христом в Нагорной проповеди - В послании Галатам дан перечень составных плода возрожденного духа - В послании Колоссянам имеется призыв облечься в нового человека - В 1-м послании Коринфянам изложена совокупность составных любви, которые являются основным признаком возрождения

ИЗЛОЖЕНИЕ СОСТАВНЫХ ПРАВЕДНОГО ПЛОДА ВОЗРОЖДЕННОГО ДУХА

Блаженны нищие духом - Обращение в плаче - Чем полезен плач - О смиренномудрии и покорности Богу - Воздержание — самообладание - Утешение Господне - Кротость - Какую землю наследуют кроткие? - Что такое кротость? - О достижении кротости - Как сохранить кротость в искушениях? - Правды, правды ищи, дабы ты был жив - О праведности - Важно алкать и жаждать праведности - Сердцем веруют к праведности - Плоды праведности - Говорить правду - Поступать по правде - праведно - Исполнять правду (праведность) - Делать правду (праведность) - Соблюдать правду (праведность) - Производить правду (праведность) - Творить правду (праведность) - Облекитесь в милосердие - Миловать - Оказывать милосердие - Чистые и добрые сердцем увидят Бога - Духовная суть человеческого сердца - Нечистота, которая наполняет сердце, бывает трех категорий - «Сердце чистое сотвори во мне, Боже» - Существуют разные возможности видеть Бога - Сердцем видеть Бога - Что значит видеть образ Божий и преображаться в него? - Надежда увидеть лицо Божие и быть подобным Ему - Видеть славу Божию - Вкусить слова Божия в общении с Богом лицом к лицу - Предостережение о чуждых голосах - Голос Божий (стих) - Почему так мало людей, которые слышали голос Божий и видели славу Его? - Долготерпеливое миротворчество и Божие усыновление - Мир с Богом - Внутренний мир - Мир с ближними между своими по вере - О мире с плотскими и душевными, то есть со всеми людьми - Для достижения и сохранения мира необходимо терпение и долготерпение - Усыновление - Блаженны изгнанные за праведность - Возрожденный становится сдерживающей солью от духовного разложения - Дух Божий и Его сила в преодолении гонений - Отсутствие или потеря духовных сил происходит при потере Духа Святого - Важно отказаться от всего греховного - Слово о кресте - Извращенное понятие о кресте - Сострадать изгнанным - Важность осуществлять просвещение о том, как относиться к участию в страданиях - О чаше скорбей - Искушения - Испытания - Христос заповедал любить врагов - Божии утешения и обетования переносящим гонение

ЗАКЛЮЧЕНИЕ