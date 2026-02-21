Чосенко - Учение о возложении рук

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, History

Книга Василия Чосенко «Учение о возложении рук» представляет собой глубокое библейское исследование одного из самых загадочных и часто обсуждаемых установлений христианской веры. Автор рассматривает возложение рук не как формальный церковный ритуал, а как «начаток учения Христова», упомянутый в Послании к Евреям наряду с покаянием и верой. Чосенко ставит задачу очистить это действие от суеверий и мистического тумана, вернув ему первоначальный библейский смысл как средства передачи духовных полномочий, благословения и идентификации.

В своей работе автор подробно анализирует преемственность этого акта от Ветхого Завета к Новому. Он выделяет несколько ключевых аспектов возложения рук: идентификация с жертвой, передача власти (как в случае с Моисеем и Иисусом Навином), молитва об исцелении и, что особенно важно для церковного устройства, ординация (рукоположение) служителей. Чосенко подчеркивает, что само по себе физическое действие не обладает магической силой; оно является внешним знаком веры и послушания, через которые действует Дух Святой.

Особое внимание в книге уделяется практическим вопросам: кто имеет право возлагать руки, в каких случаях это необходимо и каковы духовные последствия этого действия. Автор предостерегает от «поспешного» возложения рук, ссылаясь на наставления апостола Павла, и призывает к серьезному отношению к этому акту как к моменту соприкосновения с Божьим порядком в Церкви. Работа Василия Чосенко служит важным пособием для служителей и верующих, стремящихся к осознанному и библейски обоснованному участию в жизни общины.

Василий Чосенко – Учение о возложении рук

Продолжение второй части Начатков Учения Христова (Евр.6:1-2). – Veradale, WA: Издательство Миссия «Милосердие», 2006. – 105 с.

Василий Чосенко – Учение о возложении рук - Содержание

  • Основная суть возложения рук

  • Что давало возложение рук на голову жертвы за грех

  • О воздевании рук

  • Об исполнении Духом премудрости через возложение рук в ветхозаветные времена

  • Смысл возложения рук при поставлении на служение и наделении чином

  • О благословении с возложением рук

  • О важности благословений и без возложения рук

  • О возложении рук в новозаветный период

  • Возлагать руки — Божий дар

  • С какой целью и на кого позволяется возлагать руки

  • Молитва с возложением рук после святого водного крещения во имя Отца и Сына и Святого Духа

  • Об исполнении Духом Святым без возложения рук

  • О трудностях исполниться Духом Святым

  • Дух Святой посылается только усыновленным

  • О важности благословлять — чтобы получить благословение и Духа Святого

  • О возложении рук при поставлении на служение

  • Длительность действия рукоположения на служение

  • О возложении рук на больных во время молитвы об исцелении

  • О помазании елеем

  • Поставление на служение в ветхозаветные времена посредством помазания

  • Помазание Святым Духом

  • Личное помазание елеем перед усиленной молитвой

  • Помазание ран больным

  • Совершение помазания елеем для исцеления

  • Трудности, встречающиеся при необходимости совершать молитву за больных

  • К чему понуждают нас страдания

  • Благословения с возложением рук в новозаветный период

  • О благословении детей

  • О благословении во время бракосочетания

