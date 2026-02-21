Чосенко - Учение о возложении рук
Книга Василия Чосенко «Учение о возложении рук» представляет собой глубокое библейское исследование одного из самых загадочных и часто обсуждаемых установлений христианской веры. Автор рассматривает возложение рук не как формальный церковный ритуал, а как «начаток учения Христова», упомянутый в Послании к Евреям наряду с покаянием и верой. Чосенко ставит задачу очистить это действие от суеверий и мистического тумана, вернув ему первоначальный библейский смысл как средства передачи духовных полномочий, благословения и идентификации.
В своей работе автор подробно анализирует преемственность этого акта от Ветхого Завета к Новому. Он выделяет несколько ключевых аспектов возложения рук: идентификация с жертвой, передача власти (как в случае с Моисеем и Иисусом Навином), молитва об исцелении и, что особенно важно для церковного устройства, ординация (рукоположение) служителей. Чосенко подчеркивает, что само по себе физическое действие не обладает магической силой; оно является внешним знаком веры и послушания, через которые действует Дух Святой.
Особое внимание в книге уделяется практическим вопросам: кто имеет право возлагать руки, в каких случаях это необходимо и каковы духовные последствия этого действия. Автор предостерегает от «поспешного» возложения рук, ссылаясь на наставления апостола Павла, и призывает к серьезному отношению к этому акту как к моменту соприкосновения с Божьим порядком в Церкви. Работа Василия Чосенко служит важным пособием для служителей и верующих, стремящихся к осознанному и библейски обоснованному участию в жизни общины.
Василий Чосенко – Учение о возложении рук
Продолжение второй части Начатков Учения Христова (Евр.6:1-2). – Veradale, WA: Издательство Миссия «Милосердие», 2006. – 105 с.
Василий Чосенко – Учение о возложении рук - Содержание
Основная суть возложения рук
Что давало возложение рук на голову жертвы за грех
О воздевании рук
Об исполнении Духом премудрости через возложение рук в ветхозаветные времена
Смысл возложения рук при поставлении на служение и наделении чином
О благословении с возложением рук
О важности благословений и без возложения рук
О возложении рук в новозаветный период
Возлагать руки — Божий дар
С какой целью и на кого позволяется возлагать руки
Молитва с возложением рук после святого водного крещения во имя Отца и Сына и Святого Духа
Об исполнении Духом Святым без возложения рук
О трудностях исполниться Духом Святым
Дух Святой посылается только усыновленным
О важности благословлять — чтобы получить благословение и Духа Святого
О возложении рук при поставлении на служение
Длительность действия рукоположения на служение
О возложении рук на больных во время молитвы об исцелении
О помазании елеем
Поставление на служение в ветхозаветные времена посредством помазания
Помазание Святым Духом
Личное помазание елеем перед усиленной молитвой
Помазание ран больным
Совершение помазания елеем для исцеления
Трудности, встречающиеся при необходимости совершать молитву за больных
К чему понуждают нас страдания
Благословения с возложением рук в новозаветный период
О благословении детей
О благословении во время бракосочетания
