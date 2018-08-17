На основе критического анализа результатов работы нескольких поко­лений патрологов и собственных исследований автора реконструируется основ­ное содержание богословско-философского синтеза Климента Александрийского и определяется его историческая роль в складывании святоотеческой традиции. Особое внимание уделено отношению Климента к тем внецерковным традици­ям — греческой философии, иудейской мысли и гностицизму, чьи достижения были усвоены Климентом и переосмыслены им в христианском духе.

Пер. с англ. В.Р. Рокитянского. — (Византийская философия. Т. 10).

М., Библиотека богослова, 2013

Перевод с издания:

Choufrine A. Gnosis, Theophany, Theosis: Studies in Clement of Alexandria's Appropriation of His Background. — New-York: Peter Lang, 2002. — (Patristic Studies 5)

Аркадий Шуфрин - Гнозис, Богоявление, Обожение: Климент Александрийский и его источники - Предисловие к русскому изданию

Данное исследование является образцовым примером научной моног­рафии, построенной на основе скрупулезного критического анализа — в данном случае текстов Климента Александрийского и контекста, в ко­тором он творил. При этом оценки, предлагаемые автором, не являются нейтральными по отношению к той традиции, к которой он сам принад­лежит.

В этом смысле данная книга является образцом удачного синтеза академичности и «конфессиональной субъективности», когда первое не разрушает второе, а последнее не мешает первому. Оценки, которые дает автор, взвешены и выверены, в том числе с точки зрения уже проведенных исследований. Автор демонстрирует то, что он «в материале» и тщательно изучил научные выводы, сделанные другими учеными.

В данном исследовании читатель может получить представление, с од­ной стороны, о системе богословских воззрений Климента в целом. Речь идет о широком спектре вопросов, которых он касался и которые легли в основу догматического учения Церкви, включая вопросы христологии, сотериологии, пневматологии и эсхатологии.

С другой стороны, в книге акцентированы некоторые проблемные места, которые до сих пор оста­ются нерешенными в современной науке или с которыми автор выражает несогласие. Автор демонстрирует умение расставлять акценты. В частно­сти, он точно идентифицирует темы в богословии, близкие самому Кли­менту: обращение человека к Богу, откровение Бога человеку и их сбли­жение в Боговоплощении и обожении.

В исследовании замечательно раскрыта тема обращения человека к Богу, установлена ее связь с библейскими и философскими традициями, в том числе поздними, ассоциируемыми, в частности, с именем Филона Александрийского. Продемонстрирована смелость и оригинальность, с ко­торой Климент решает данный вопрос. Выявлена глубина климентовского понимания крещения, которое непосредственно связанно с темой обраще­ния. В этом особая ценность исследования, так как оно дает инструмен­тарий в руки тем, кто работает над завоевывающей в последнее время популярность концепцией крещальной экклезиологии, как представляю­щей собой в некотором смысле дополнение или даже альтернативу эккле-зилогии евхаристической, ставшей столь распространенной в XX веке.

В связи с концептом обращения автор подвергает системному анализу идею обожения, играющую у Климента ключевую роль. С этой точки зре­ния исследование также представляет большой интерес для тех, кто ин­тересуется генезисом таких понятий, как обожение или Богосозерцание. У Климента можно также найти корни богословия Света, ставшего одной из важнейших характеристик восточно-христианской традиции. Без обра­щения к Клименту сложно до конца осмыслить происхождение последую­щей традиции, которая акцентирует внимание на обожении, Боговидении, Божественном Свете, и у истоков которой, как показывает исследование, он стоял.

Эта традиция стала магистральной в восточном христианстве и ее представляют такие фигуры, как свт. Афанасий Александрийский, преп. Максим Исповедник, преп. Иоанн Дамаскин, преп. Симеон Новый Богослов, свт. Григорий Палама и другие. Находясь у первоистоков этой традиции, Климент вводит в нее категорию бесконечности, которую он представляет в двух перспективах. Первая — это перспектива бесконеч­ности Бога, а вторая — перспектива бесконечности человека. Эти две пер­спективы, как демонстрирует автор исследования, тесно связаны между собой. И связь эта динамичная.

Важно отметить, что автор рассматривает учение Климента в динами­ческом развитии. Оно для него — не застывшая масса взглядов, а живой организм, интерактивно связанный с окружавшими Климента традици­ями, с которыми он вступал в активное взаимодействие. Автор ставит вопрос о заимствованиях Климента и полемизирует с существующим мнением о значительном, иногда просто механическом влиянии на Кли­мента со стороны современных ему философских и гностических систем. Автор демонстрирует более органичную и живую, чем многие считают, связь Климента с духовным и интеллектуальным контекстом, в котором он богословствовал. Систему взглядов, которую создал Климент, автор характеризует, как синтез. В ней были синтезированы элементы и аристо-телизма, и платонизма во всех его фазах, и иудейских традиций, особенно эллинистических и, наконец, гностицизма.

Особое внимание автор уделяет последнему. Помимо анализа отно­шений Климента и гностиков, в исследовании подробно изучается сам гностицизм — его природа и происхождение. Автор показывает, что по­мимо устоявшегося мнения о том, что гностические системы, современ­ные Клименту, были по своему происхождению внешними к христианству и в процессе взаимодействия с последним восприняли его черты, следу­ет говорить и о другом пути развития гностицизма — от христианства к собственно тому, что мы считаем гностицизмом. Такая направленность развития гностических систем, в частности, характерна для Валентина и Василида. Это предположение меняет взгляд и на отношения Климента с гностицизмом как изначально «своим» для христианства.

Проведенное автором научное исследование позволяет ему сделать вы­воды о значительно большей мере ортодоксальности Климента, чем это принято считать как в исследовательском сообществе, так и в широких церковных кругах. Это если не полная «реабилитация» александрийского учителя, то преодоление многих стереотипов относительно него.

Архимандрит Кирилл (Говорун)