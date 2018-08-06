Что объединяет? Что разделяет? - Основы экуменических знаний

Прошедший в 2003 г. в Берлине «Церковный день» (Kirchentag) стал важным экуменическим событием европейского масштаба. Собравшиеся на него христиане различных конфессий обсудили насущные проблемы, которые ставит перед нами современное общество на пороге третьего тысячелетия, и пути совместного христианского свидетельства секулярному миру. Предлагаемое российскому читателю пособие «Что объединяет? Что разделяет?» возникло в ходе подготовки к этому событию.

Члены Рабочего сообщества христианских церквей Германии, собравшиеся в Берлине, отметив активное и плодотворное развитие экуменического диалога в Германии, в то же время указали на необходимость получения объективной информации о различных христианских Церквах и их богословских традициях. К сожалению, обычно такие сведения подаются в полемико-апологетическом контексте и не всегда отражают истинное положение дел. В данном пособии сделана попытка непредвзятого представления и сравнения взглядов различных христианских конфессий на такие основополагающие вопросы, как Божественное откровение, оправдание человека, таинства Церкви, формы служения в Церкви, экуменическое движение и многое другое.

В книге приведены выдержки из важнейших богословских документов по данным вопросам, а также отражены основные результаты экуменического диалога. Эта книга была написана для немецких читателей, поэтому она отражает церковную ситуацию и проблематику прежде всего в Германии. Она создавалась в бенсхаймском Конфессиональном институте Евангелической церкви в Германии как практическое пособие для евангелических общин, что определило структуру и форму подачи материала. Книга стремится дать именно основы экуменических знаний, никоим образом не претендуя на полное освещение всех богословских вопросов, важных для межконфессионального диалога. Конечно, российская церковная ситуация во многом отличается от немецкой, однако проблема знания друг о друге среди христиан не менее актуальна. Мы надеемся, что эта книга будет интересна читателям разных конфессий, желающим прикоснуться к богословскому многообразию различных христианских традиций.

Что объединяет? Что разделяет? - Основы экуменических знаний

Серия «Диалог»

М., Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2006. 104 с.

ISBN 5-89647-137-8

Что объединяет? Что разделяет? - Основы экуменических знаний - Содержание

Предисловие к русскому изданию

Предисловие к немецкому изданию

Введение

Во что мы верим

1. Откровение Бога

Откровение Бога 2. Бог принимает и обновляет нас

Бог принимает и обновляет нас 3. Бог делает нас совершенными

4. Бог вводит нас в общину

Как мы верим

1. Верить вместе с Церковью

Верить вместе с Церковью 2. Жизнь из участия в богослужении Церкви

3. Слушание слова Писания в свидетельстве Церкви

Таинства — крещение и евхаристия

1. Вера нуждается в символах

Вера нуждается в символах 2. Крещение делает членом тела Христова

Крещение делает членом тела Христова 3. Христос дарует нам общение в причастии

Христос дарует нам общение в причастии 4. Цель экуменизма — общение в трапезе Господней

Церковь и ее служение

1. Народ Божий, тело Христово, храм Святого Духа

Народ Божий, тело Христово, храм Святого Духа 2. Единая Церковь Иисуса Христа и множество церквей

Единая Церковь Иисуса Христа и множество церквей 3. Всеобщее и особое священство

Всеобщее и особое священство 4. Апостольское преемство

Апостольское преемство 5. Папское служение

Жизнь с Богом

1. Бог посреди нас

Бог посреди нас 2. Диалог с Богом

Диалог с Богом 3. Слушание Священного Писания

Слушание Священного Писания 4. Следование Христу вместе с другими

Следование Христу вместе с другими 5. Дар любви

Ответственность в мире

1. На что может ориентироваться этическое суждение

На что может ориентироваться этическое суждение 2. Церкви стремятся вносить вклад в формирование совести

Экуменизм — на совместном пути

1. Поиск большей общности в вере и богослужении

Поиск большей общности в вере и богослужении 2. Выявление общего в евангелическом и католическом учении

Выявление общего в евангелическом и католическом учении 3. Больше общности в свидетельстве и служении

Религия и мировоззрение

Религиозные общины

Основные принципы

Евангелическая составляющая

Экуменическая составляющая

Что объединяет? Что разделяет? - Основы экуменических знаний - Введение

Экуменический церковный день 2003 г. — важная веха в истории столетнего движения, сблизившего разделенные христианские церкви во всем мире и в Германии. Церкви и общины открыли, что они — «церкви-сестры», «общины-соседи» и поэтому многое делают вместе. Однако часто мы слишком мало знаем друг о друге, о том, как другие понимают христианскую веру и живут ею, особенно если у нас еще не было непосредственной встречи с христианами других конфессий. Уже само большое число различных церквей затрудняет получение более точных знаний.

В настоящее время во Всемирный совет церквей (ВСЦ) входят 324 церкви и церковные организации. Римско-католическая церковь не является членом Совета, но участвует в работе некоторых его секций; например, она полноправный член комиссии по вере и церковному устройству ВСЦ (см. гл. «Экуменизм — на совместном пути»). Есть также церкви и христианские движения, не входящие в ВСЦ. Общее число христиан в мире — около 1,999 млрд., что составляет треть населения мира.

В Германии одна треть населения — католики и одна треть — евангелики (в обоих случаях около 27 млн. человек). К Евангелической церкви Германии (Evangelische Kirche in Deutschland = EKD) относятся 24 земельных церкви; католическая Епископская конференция Германии (Deutsche Bischofskonferenz = DBK) объединяет 27 епархий. Более 14 православных церквей (около 1,5 млн. прихожан) образуют третью по величине христианскую конфессию Германии. Членами евангелических «свободных церквей» (Freikirchen) являются около 300 тысяч человек.

Епархия старокатоликов насчитывает около 25 тысяч верующих. Сюда же следует добавить иммигрантские приходы различных конфессий, возникшие в Германии в последние годы (см. «Статистическое приложение»). В Германии Всемирному совету церквей соответствует Рабочее сообщество христианских церквей, в которое входит и Римско-католическая церковь. Условием членства является признание следующего уставного определения:

Базис Всемирного совета церквей

ВСЦ «является содружеством церквей, исповедующих Господа Иисуса Христа Богом и Спасителем согласно Священному Писанию и поэтому ищущих совместного исполнения общего для них призвания во славу единого Бога, Отца, Сына и Святого Духа».

(Редакция 1961 г.)