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Хайан Чуа Уи - Учимся библейскому лидерству

Чуа Уи Хайан - Учимся библейскому лидерству
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience
Когда я бываю в аэропортах, мне нравится разглядывать книги, выставленные для продажи в киосках. Романтические новеллы, шпионские триллеры и научная фантастика неизменно занимают здесь самое видное место. Однако в последнее время лучшими местами завладели книги по руководству и управлению. Потенциальные покупатели испытывают танталовы муки при виде всех этих заглавий и рекламных аннотаций, кричащих с обложек. Они обещают раскрыть секреты или показать изнаночную сторону событий в жизни преуспевающих промышленников, предпринимателей, генералов и политиков. Все эти выдающиеся мужи и дамы рассказывают авторам (нередко безымянным) свои жизненные истории. Сюжет обычно прост и бесхитростен. Персонажи подробно излагают, как неблагоприятно складывались для них обстоятельства в начале их карьеры, как они пытались выпутаться из трудностей, подходя к решению задач с помощью традиционных моделей управления. Они проваливали самые многообещающие начинания, а если занимались коммерцией, то их товарооборот представлял жалкое зрелище. Но затем случалось «чудо», их осеняло, и они цеплялись за особый метод, своего рода шаблон. Скрупулезно применяя эти обретенные новые принципы, они обнаружили, что могут преодолеть все препятствия и победить конкурентов. Они достигли вершины успеха и греются в лучах славы и всеобщего признания. Эти книги предлагают читателю мораль: «Следуйте моему стилю руководства или используйте мой рецепт успеха — и вы тоже достигнете вершины!». Люди охотно расстаются со своими деньгами, когда им любопытно открыть для себя, как на самом деле срабатывают эти принципы и чем живут эти знаменитости. Возможно, они также думают и о собственном положении: некоторые жаждут совершенствования своих управленческих способностей; другие исполнены честолюбия и хотят побыстрее подняться по служебной лестнице. Эти книги по руководству как бы содержат обещание, что все те, кто прочтет их и применит некоторые из описанных методов, сами станут хорошими руководителями и управленцами.

Чуа Уи Хайан - Учимся библейскому лидерству

Пер. с англ. — Новосибирск: Посох, 2009. — 234 с.
ISBN 978-5-93958-045-8

Чуа Уи Хайан - Учимся библейскому лидерству - Содержание

  • Глава 1 Основные типы руководителей. Слуги
  • Глава 2 Основные типы руководителей. Домоправители
  • Глава 3 Основные типы руководителей. Пастыри
  • Глава 4 Руководители — пример для подражания
  • Глава 5 Выбор руководителей
  • Глава 6 Иисус — пример учителя и наставника
  • Глава 7 Внутренний мир руководителей
  • Глава 8 Полномочия руководителей
  • Глава 9 Руководители и духовные дары
  • Глава 10 Трудимся вместе
  • Глава 11 Программа роста
  • Глава 12 Разрешение кризисной ситуации
  • Глава 13 Руководители — тоже люди!
  • Глава 14 «Трудные» руководители. И как быть, если приходится трудиться рядом с ними?
  • Глава 15 Руководители, утверждающие в вере
  • Глава 16 Хороший конец
Views 201
Rating 5.0 / 5
Added 29.04.2025
Author brat Vital
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5.0/5 (2)

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