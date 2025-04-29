Хайан Чуа Уи - Учимся библейскому лидерству

Когда я бываю в аэропортах, мне нравится разглядывать книги, выставленные для продажи в киосках. Романтические новеллы, шпионские триллеры и научная фантастика неизменно занимают здесь самое видное место. Однако в последнее время лучшими местами завладели книги по руководству и управлению. Потенциальные покупатели испытывают танталовы муки при виде всех этих заглавий и рекламных аннотаций, кричащих с обложек. Они обещают раскрыть секреты или показать изнаночную сторону событий в жизни преуспевающих промышленников, предпринимателей, генералов и политиков. Все эти выдающиеся мужи и дамы рассказывают авторам (нередко безымянным) свои жизненные истории. Сюжет обычно прост и бесхитростен. Персонажи подробно излагают, как неблагоприятно складывались для них обстоятельства в начале их карьеры, как они пытались выпутаться из трудностей, подходя к решению задач с помощью традиционных моделей управления. Они проваливали самые многообещающие начинания, а если занимались коммерцией, то их товарооборот представлял жалкое зрелище. Но затем случалось «чудо», их осеняло, и они цеплялись за особый метод, своего рода шаблон. Скрупулезно применяя эти обретенные новые принципы, они обнаружили, что могут преодолеть все препятствия и победить конкурентов. Они достигли вершины успеха и греются в лучах славы и всеобщего признания. Эти книги предлагают читателю мораль: «Следуйте моему стилю руководства или используйте мой рецепт успеха — и вы тоже достигнете вершины!». Люди охотно расстаются со своими деньгами, когда им любопытно открыть для себя, как на самом деле срабатывают эти принципы и чем живут эти знаменитости. Возможно, они также думают и о собственном положении: некоторые жаждут совершенствования своих управленческих способностей; другие исполнены честолюбия и хотят побыстрее подняться по служебной лестнице. Эти книги по руководству как бы содержат обещание, что все те, кто прочтет их и применит некоторые из описанных методов, сами станут хорошими руководителями и управленцами.

Чуа Уи Хайан - Учимся библейскому лидерству

Пер. с англ. — Новосибирск: Посох, 2009. — 234 с.

ISBN 978-5-93958-045-8

Чуа Уи Хайан - Учимся библейскому лидерству - Содержание