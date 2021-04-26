Чудеса в житиях средневековых святых западной церкви

Человек верит в чудеса. Маленький человек верит в чудеса больше, чем большой, потому что они гораздо чаще с ним случаются. Чудеса случаются с ним гораздо чаще, потому что он больше в них верит. Точно так же в те времена, когда вера была всеобщей и искренней, чудеса происходили на каждом шагу, а современность, с ее упадком веры, производит только псевдо-чудеса в ведьмовских Гарри Поттерах, Властелинах Колец и марвеловских «сверхчеловеках», которые служат ложной заменой истинным, так как не требуют ни подвигов благочестия, ни благодати — то есть, святости.

От тех времен, когда святость производила чудеса в промышленных масштабах, до нас дошли горы свидетельств, записанных очевидцами или в конечном итоге восходящих к непосредственным участникам событий. Жития святых, хроники, протоколы комиссий по санкти-фикации, сборники мирабилий и примеров для проповедей предоставляют богатейший материал. Агиографические источники активно систематизируются, издаются и изучаются начиная с XVII века. Тем не менее, переводов на современные европейские языки очень немного, и чаще всего они сопровождают научные издания житий. Поэтому основная масса чудес известна публике не из первоисточников, а из пересказов в более популярной литературе — например, в справочниках и словарях святых.

Вследствие этого свою основную задачу я видел в составлении подборки, которая отражала бы многообразие и богатство чудесных событий. Наиболее удобным способом организации материала оказалась календарная, копирующая систему святцев, мартирологов, Четьих Миней и, прежде всего, многотомного труда болландистов, который является одним из основных источников этого сборника. При переводе предпочтение отдавалось латинским житиям, в редких случаях переводы выполнялись с ирландского и французского. Выбор чудес определялся исключительно вкусами переводчика и составителя, поэтому сравнительно мало представлены чудесные исцеления, которые составляют весьма существенную часть деяний любого святого, но в целом сводятся к стандартному и повторяющемуся инвентарю. По этой же причине пропущены некоторые дни. С другой стороны, в собрание включены не относящиеся собственно к чудесам рассказы агиографов, которые дают представление об их мотивах и работе.

Выбранные места происходят из житий, написанных разными авторами и потому весьма разных по стилю. Как правило, я стремился передавать индивидуальные особенности, поэтому часто повторы слов, тавтология, усложненный или наоборот упрощенный синтаксис, аллитерационные цепочки отражают особенности оригинала — но, конечно, я далек от мысли, что мне удалось соблюсти полную последовательность и непротиворечивость в столь сложном и разнообразном материале.

Я старался использовать уже имеющиеся русские переводы, но во многих случаях из-за того, что вышли новые издания текстов, или по стилистическим причинам предлагаю свой вариант. Особо нужно оговорить способ подачи библейских цитат. В основном они даются по Синодальному переводу, но очень часто он не совпадает по смыслу с латинским текстом Вульгаты, которым пользовались агиографы, и тогда перевод дается с латыни. При передаче имен и названий в основном сохраняется латинизированная форма, хотя этот принцип проводится не вполне последовательно и иногда решения индивидуальны. Так, принят вариант «Патрикий» (Patricius) вместо «Патрика», но не «Патриций», чтобы сохранить близость к рус. «Патрикей» и не усугублять параллель с римским «патрицием». Для каждого переведенного фрагмента дана ссылка на источник. В случае, если источник анонимен, это особо не отмечается; в противном случае дается имя автора и дата смерти или приблизительный период деятельности.

Чудеса в житиях средневековых святых западной церкви. Март, апрель, май

(Chronicon)

Составление, перевод с латинского, французского, ирландского, предисловие и примечания С. В. Иванова.

СПб.: Евразия, 2021. — 368 с.

ISBN 978-5-8071-0523-3

Чудеса в житиях средневековых святых западной церкви. Март, апрель, май - Содержание

С В. Иванов - Предисловие переводчика и составителя

Март

Апрель

Май

Источники и издания

Алфавитный указатель имен святых

Указатель мотивов

Глоссарий