Книга Дмитрия Ивановича Чуешкова «Под скрип кочережки» — это самобытный сборник автобиографических рассказов, в которых авторское слово тесно переплетается с музыкальным творчеством. Книга написана в жанре живых мемуаров, где каждое воспоминание о прошлом подкрепляется текстами и нотами песен, создавая уникальную атмосферу погружения в личную историю автора. Название «Под скрип кочережки» отсылает к уютному теплу деревенского дома, домашнего очага и к тем раздумьям, которые приходят к человеку в моменты тишины и созерцания.

В своих рассказах Чуешков с большой теплотой и долей доброго юмора повествует о жизни в советской и постсоветской глубинке, о простых людях, их радостях и нехитром быте. Автор затрагивает темы детства, юности, первой любви и поиска своего призвания. Особое место в книге занимает духовный поиск автора: многие рассказы и песни пронизаны размышлениями о Боге, смысле жизни и вечных ценностях, которые помогают человеку оставаться собой в переменчивом мире.

Музыкальный компонент сборника делает его практически «звучащим» произведением. Песни, включенные в текст, служат эмоциональными акцентами к прозаическим главам, позволяя читателю не только узнать о событиях жизни автора, но и почувствовать их мелодику. Это книга о корнях, о любви к родной земле и о том, как творчество и вера помогают преображать повседневность в искусство.

Д. И. Чуешков – Под скрип кочережки - Автобиографические рассказы с авторскими песнями

Kent, WA, USA: 2020. – 431 с.

ISBN 978-0-578-77801-3

Д. И. Чуешков – Под скрип кочережки – Содержание