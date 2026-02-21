Чуешков - Под скрип кочережки
Книга Дмитрия Ивановича Чуешкова «Под скрип кочережки» — это самобытный сборник автобиографических рассказов, в которых авторское слово тесно переплетается с музыкальным творчеством. Книга написана в жанре живых мемуаров, где каждое воспоминание о прошлом подкрепляется текстами и нотами песен, создавая уникальную атмосферу погружения в личную историю автора. Название «Под скрип кочережки» отсылает к уютному теплу деревенского дома, домашнего очага и к тем раздумьям, которые приходят к человеку в моменты тишины и созерцания.
В своих рассказах Чуешков с большой теплотой и долей доброго юмора повествует о жизни в советской и постсоветской глубинке, о простых людях, их радостях и нехитром быте. Автор затрагивает темы детства, юности, первой любви и поиска своего призвания. Особое место в книге занимает духовный поиск автора: многие рассказы и песни пронизаны размышлениями о Боге, смысле жизни и вечных ценностях, которые помогают человеку оставаться собой в переменчивом мире.
Музыкальный компонент сборника делает его практически «звучащим» произведением. Песни, включенные в текст, служат эмоциональными акцентами к прозаическим главам, позволяя читателю не только узнать о событиях жизни автора, но и почувствовать их мелодику. Это книга о корнях, о любви к родной земле и о том, как творчество и вера помогают преображать повседневность в искусство.
Д. И. Чуешков – Под скрип кочережки - Автобиографические рассказы с авторскими песнями
Kent, WA, USA: 2020. – 431 с.
ISBN 978-0-578-77801-3
Д. И. Чуешков – Под скрип кочережки – Содержание
ГЛАВА 1. Мои родители. 1936-1941. Моё родное село
ГЛАВА 2. Военные годы 1941-1945. Смерть моего старшего брата Антона. Продолжалась жизнь в немецкой оккупации
ГЛАВА 3. После оккупации. Первый класс 1944-1945
ГЛАВА 4. После окончания войны 1945-1947. Осень 1945 г. В Украине. Голодовка в Украине. Денежная реформа 1947
ГЛАВА 5. Рождение большого семейства. Немного о духовной жизни семьи. Первые “ласточки” улетели. 1948-1950 годы. Женитьба брата Петра
ГЛАВА 6. Начало 50-х лет. Особенности этих лет. Учёба в 7-м и 8-м классах. Учёба в 9-10 классах. Жизнь Вениамина Александровича. Годы юности моего брата Вениамина. Добрачное время наступило 1954 год
ГЛАВА 7. Призыв и служба в армии
ГЛАВА 8. Замужество моей сестры Любы. Рождение Тимофея. Брак Тимофея. Манана вышла замуж. Рождение Лёнчика. Песня о весне
ГЛАВА 9. 1962-1963. Немного о семье. Детство и юность Любы. Рождение Нади. Жизнь в Докшукино. Церковь в Докшукино. Призвание к служению благовестника. Обыск и арест. Размышления. Мф.11:1-6. Ты ли Тот
ГЛАВА 10. Стихотворения
ГЛАВА 11. После суда. Этап в Сибирь. Песня «Если бы я утешенье»
ГЛАВА 12. В зоне №3 Новосибирска. Рождение сына Миши. Песня «Я утопал»
ГЛАВА 13. Освобождение из тюремного заключения. Рождение Юры. Жизнь в Сухуми. Песня «Всегда вдвоём». Песня «Радуется ныне вся земля»
ГЛАВА 14. Как образовалась Харцызская церковь. Первые братские листки. Призвание на служение среди детей и молод. Песня для хора «Удивительная сила»
ГЛАВА 15. Перестройка дома. Молодёжь 80-х церкви СЦЕХБ г. Сухуми. Конец земных мучений. Смерть Лёнчика. Песня «Реки воды живой. Замужество Любы, 1985-й год. Семья Дениса. Семья Игоря. Миша и Андрей. Семья Павла и Любы продолжает расти. Песня «Если ты в страданьях братьев». Песня «Всей душой»
ГЛАВА 16. Замужество Нади, 1986. Семья Элины и Ивана. Семья Димы и Наташи Шуст. Семья Эдуарда и Людмилы Шуст. Женитьба Олега Шуст
ГЛАВА 17. Детство и юность Михаила. Поездка Миши в Германию. Крещение Юры в реке Кура, Грузия. Песня «Иисус Милосердный». Песня «Как росточек в сухой земле». Женитьба Юры, 1995 год
ГЛАВА 18. Перед войной в Абхазии, начало 1990-х. Поездки в Абхазию. Последняя поездка в Абхазию. Временное проживание в Невинномысске
ГЛАВА 19. Гостевая поездка в Америку. Жизнь в Сухуми перед эмиграцией
ГЛАВА 20. Эмиграция в США. Замужество Наташи. Начало моего служения в Америке. Служение в Союзе NW ASBC
ГЛАВА 21. Духовный опыт и наблюдения в эмиграции
