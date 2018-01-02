500-летие протестантизма

Впервой половине XVI столетия во многих странах Западной Европы началась Реформация — мощное религиозное, идеологическое и политическое движение за реформу римской церкви, которое расколо единство католической Европы и привело к возникновению новых вероучений в христианстве, объединившихся под общим названием «протестантизм». Справедливы и как нельзя актуальны и по сей день слова Е.О. Лихачевой, произнесенные ею в конце XIX столетия, о том, что «Реформация XVI века принадлежит к числу тех событий, на которых с особенным вниманием останавливается мысль образованного человека. Обстановка, при которой она совершилась, давно уже не существует, страсти, ею вызванные, охладели, вопросы, ею возбужденные, отошли на второй план, но связь, соединяющая ее с современной жизнью, еще не порвалась, и она имеет до сих пор не одно только чистоисторическое значение». Учение европейских реформаторов, оформив наиболее концептуально тогдашний опыт массового сознания, определило основной вектор политического и культурного развития стран Западной Европы в Новое время. Исторические традиции протестантизма и посей день оказывают большое влияние на политико-культурную жизнь современных государств, исповедующих эту форму христианства.

Особое место в истории европейской Реформации занимает англиканизм как самое умеренное течение в протестантизме. Несмотря на то, что проблемы британской истории традиционно привлекали внимание отечественных исследователей, тем не менее, англиканская Реформация изучена весьма неполно, лишь в отдельных ее аспектах. Этот важный, судьбоносный период в истории Англии связан, прежде всего, с именем Уильяма Тиндела (1494—1536) — видного религиозного реформатора, яркого полемиста, проповедника, гениального переводчика Библии на английский язык, пожертвовавшего жизнью и принявшего мученическую кончину ради того, чтобы сделать Священное Писание доступным для своих соотечественников. Уильям Тиндел отнюдь не является фигурой второго плана, он относится к выдающейся плеяде английских теологов, которые определили направление развития английской национальной церкви и оказали мощное воздействие на реформационную политику Тюдоров.

Настоящее исследование, посвященное анализу жизни и деятельности Уильяма Тиндела, выполнено в жанре биографической или «персональной» истории — того достаточно традиционного направления историографии, переживающего в наши дни очередной Ренессанс. Название книги во многом навеяно тематикой конференции, проходившей в июле 1994 г. в Вашингтоне и приуроченной к празднованию 500-летия со дня рождения великого английского переводчика. В 2014 г. автором уже была выпущена книга об этом удивительном человеке, талантливом деятеле эпохи Реформации. Главная цель этого труда состояла в том, чтобы познакомить отечественного читателя с биографией английского мыслителя и основными аспектами его реформаторского наследия. Однако ввиду небольшого тиража книга сразу же стала библиографической редкостью.Поэтому в первой части настоящей монографии автор еще раз представляет историко-биографический очерк об английском реформаторе, а во второй части работы — интеллектуальный портрет мыслителя, анализ его религиозно-политических взглядов и творческого наследия. За 42 года своего тернистого жизненного пути Тиндел успел сделать очень многое. Помимо библейских переводов, составляющих большую часть его литературного наследия, перу английского реформатора принадлежит и немалое число сочинений, которые до сих пор не были переведены на русский язык, хотя трудно переоценить важность их изучения для понимания реформационной эпохи. Посему в приложении к монографии автором представлен перевод одного из самых значимых религиозно-политических трактатов реформатора — «Практика папистских прелатов», а также наиболее важные и интересные разделы из других его сочинений.

Татьяна Георгиевна Чугунова - Уильям Тиндел - Слово, церковь и государство в раннем английском протестантизме

Центр гуманитарных инициатив, 2017.

ISBN 978-5-98712-729-2

Татьяна Чугунова - Уильям Тиндел - Слово, церковь и государство в раннем английском протестантизме - Оглавление

Введение

Глава I. Становление личности будущего реформатора

§ 1. Семья и детство

§ 2. Годы учебы в университетах

§ 3. Наставник, учитель, священник: первые шаги в проповеди идей Реформации

§ 4. Лондон, 1523—1524 гг. Неудачная попытка перевода Библии

Глава II. На пути к созданию Английской Библии

§ 1. Уильям Тиндел в Германии. Начало работы над переводом Священного Писания

§ 2. Кельнское (1525 г.) и Вормсское (1526 г.) издания Нового Завета

§ 3. Гонения сторонников У Тиндела в Англии

Глава III. Реформатор, переводчик, полемист

§ 1. «Притча», «Послушание», «Практика» — реформаторская трилогия У. Тиндела

§ 2. Перевод Ветхого Завета

§ 3. Религиозная полемика У Тиндела с Т. Мором

Глава IV. Последние годы жизни У. Тиндела

§ 1. Эволюция отношения королевской власти к реформаторским идеям У. Тиндела

§ 2. Развитие теологии Реформации в поздних сочинениях У Тиндела

§ 3. Пересмотр Нового Завета

§ 4. Предательство, арест, мученичество

Глава V. Sola scriptura: У. Тиндел о важнейшем догмате протестантизма

§ 1. Перевод Тиндела и последующие издания английской Библии

§ 2. У. Тиндел о проблеме толкования ключевых библейских концептов

§ 3. Буквальное vs аллегорическое: У Тиндел об интерпретации библейских текстов

Глава VI. От sola fide к «договорному богословию»

§ 1. Вера или «добрые дела»? Эволюция понимания догмата об оправдании верой

§ 2. Специфика сотериологических взглядов У Тиндела: идея «договорного богословия»

Глава VII. Уильям Тиндел о папстве: протестантский взгляд на «Святой Престол»

§ 1. От «непогрешимости» папства к антихристову установлению

§ 2. Критика внешней политики папства в трактате «Практика папистских прелатов»

§ 3. «Слуга антихриста»: У Тиндел о Томасе Волей

Глава VIII. Политическая теология У. Тиндела

§ 1. От учения о двух порядках к учению об одном порядке

§ 2. Отношения власти и подданных в трактате «Послушание христианина и как христианские власти должны управлять»

§ 3. Мятеж или повиновение?

Заключение

Приложение

У. Тиндел. Практика папистских прелатов

Толкование первого Послания Св. Иоанна

Толкование V, VI, VII глав Евангелия от Матфея

Предисловие Уильяма Тиндела к Пятикнижию Моисея

Заявление Уильяма Тиндела по поводу воскресения тел в последующей жизни (Взято из предисловия к Новому Завету, выпущенному в 1534 году)

Послушание христианина и как христианские власти должны управлять

Библиография

Список сокращений

Указатель имен

Summary

Татьяна Чугунова - Уильям Тиндел - Слово, церковь и государство в раннем английском протестантизме - Глава I

О детстве Уильяма Тиндела практически не осталось никаких сведений. До сих пор ни дата, ни точное место его рождения неизвестны. Согласно большинству исследователей, английский реформатор появился на свет между 1490 и 1495 гг. Однако совершенно иная (намного более ранняя) дата его рождения, а именно 1477 г., приводится в энциклопедии Р. Чемберса. Место рождения Уильяма Тиндела так же пока остается загадкой для исследователей. В хронике Э. Холла написано, что Уильям Тиндел рожден «где-то подле границ Уэльса», то же самое сообщает нам и протестантский историк Джон Фокс. Чудом сохранившиеся краеведческие записи местного значения проливают свет и дают возможность приблизительно установить местность, где родился будущий реформатор. Скорее всего, это территория в округе нескольких миль от местечка Дарсли (Dursley), между Бристолем и Глостером, в западной части Котсволдских холмов, в долине реки Северн. Здесь в течение почти трех сотен лет проживало семейство Тинделов, или Хатчинсов. Главная ветвь рода Тинделов обосновалась в Мелсхэм Корте, (Melksham Court), находящемся со стороны въезда в деревню Стинчкомб (Stinchcombe), что в западной части Котсволдских холмов. Возможно, здесь и родился Уильям.

Другая ветвь семейства Тинделов проживала в этой же деревне (Стинчкомб), в местечке под названием Саутэнд (Southend). Генеалогическое древо этой семьи вследствие фрагментарности сохранившихся данных довольно запутано, однако, с точной долей уверенности, можно сказать, что будущий реформатор не являлся горожанином, а происходил из сельской местности. Еще две деревни претендуют на честь именоваться его «малой родиной» — это Норд Нибли (North Nibley)7 8 и Слимбридж (Slimbridgef. Первая находится в двух милях от Стинчкомба, на более низких склонах Котсволдских холмов. Здесь в большом сельском доме, названном Двором охоты (Huns Court), до 1784 г. проживала одна из ветвей семейства Тинделов. Но этот дом вошел во владение семьи слишком поздно, чтобы считаться местом рождения реформатора. Есть предположения, что Уильяма крестили в церкви деревни Норд Нибли.

В полутора милях от Слимбриджа в старом сельском доме под названием Ферма у Рощи (Hurst Farm) проживал Эдуард Тиндел, брат реформатора. Ныне дом этот отреставрирован, а в местной церкви установлен портрет реформатора. Эдуард Тиндел был сборщиком арендных плат и других налогов с 1519 г. до своей смерти в 1546 г. Он начинал лесничим в Глостершире и Сомерсете, но как человек способный, сумел сделать себе блестящую карьеру. В 1529 г. Эдуард получил в аренду поместье Херст в Слимбридже. Позднее, он держал в дар от аббатства Тьюксбери (Tewkesbury) поместье Пул (Pull Court) в округе Бушли (Bushley) графства Вустершир и поместье Барнет (Burnet) в графстве Сомерсет. В одно и то же время он выполнял службу в Глостершире,Вустершире и Сомерсете. В наличии родственных отношений между Эдуардом и Уильямом не может быть никаких сомнений, поскольку в письме лондонского епископа Стоуксли Томасу Кромвелю мы читаем буквально следующее:

«Ферма Гринхэмпстер (Greenhampster) в Глостершире должна быть передана моему старшему служащему, а не другому кандидату, являющемуся родственником Эдуарда Тиндела, т.к. последний — брат еретика Уильяма Тиндела».Эдуард был человеком достаточно богатым, о чем свидетельствует его посмертное завещание жене и детям. Он не без симпатии относился к идее реформы церкви и хранил в своей личной библиотеке многие запрещенные в то время книги. Уильям имел еще младшего брата по имени Джон, который впоследствии стал лондонским купцом и находился в оппозиции к властям в связи с тем, что являлся приверженцем лютеранства.

Двувариантность фамилии этого семейства — Хатчинсы и Тинделы —объясняется следующими причинами: в письме Томаса Тиндела, потомка Эдуарда Тиндела, своему кузену Томасу Хатчинсу-Тинделу, проживавшему в Стинчкомбе, говорится, что один из Тинделов в период войны Алой и Белой Роз (1455—1487) поменял свою фамилию в целях личной безопасности. Со временем этот человек переселился в Глостершир, там вступил в брак, но все же на смертном одре назвал детям свою настоящую фамилию в надежде на то, что когда-нибудь им удастся вернуть ее. Другая версия состоит в том, что в результате брака один из предков Тинделов взял двойную фамилию. Фамилия Тиндел, как таковая, имеетсеверное происхождение и в графстве Глостершир она не зафиксирована, в то время как фамилия Хатчинс часто встречается в тех местах.