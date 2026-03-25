Чугуреева - Казанская икона Божией Матери

Иконография Казанской иконы Божией Матери, обретенной в 1579 г., уникальна для древнерусской иконописи XVI столетия. Руки Богородицы на иконе не видны, голова склонена к Младенцу Христу. Правая рука Спасителя отведена в жесте двуперстного благословения, левая опущена и скрыта под гиматием. Особенность положения на иконе Богомладенца, изображенного на иконе прямо, фронтально, стоящим и высоко приподнятым, отличает Казанскую икону от традиционных икон типа Одигитрии. Священномученик патриарх Ермоген (fl612), автор Повести о явлении иконы в Казани и ее чудесах, называет явленную икону Богородицы образом Одигитрии (Путеводительницы) и отмечает необычность ее «перевода». Иконография Казанской иконы относится исследователями к особому типу Божией Матери Одигитрии со стоящим Младенцем Христом.

Казанский образ — лаконичный и ясный, в нем необыкновенная сила и простота: Богородица, склоняясь ко Христу, предстательствует за весь род христианский, Богомладенец благословляет всех. Прямое обращение к людям Сына Божия, спасающего всех людей, с верой обращающихся к Нему, и Заступничество Богородицы за человеческий род зримо явлены в иконе. Именно такой образ Заступницы, предстательствующей за род христианский, явился в Казани, прославился по всей Руси, укреплял и ныне укрепляет людей в верности Православию. Явленная в 1579 г. святыня утрачена в 1904 г., но сохранилось множество списков с Казанского образа, об одном из которых рассказ в конце книги.

Казанская икона Божией Матери

СПб. : Метропресс: ООО «Метропресс», 2014 — 76 с.

