Чулков - Покрывало Изиды
Русское общество все время пытается разрешить вопрос об отрицании власти и все время скользит около темной бездны признания этой власти. Бакунин начал борьбу с идеей государства, но, не имея никакого внутреннего опыта ничего не мог предложить новому обществу и в конечном счете является прямым насильником с опустошенною душой.
Лев Толстой, отрицающий последовательно не только государство, но и все иные формы насилия, впадает в своеобразный мертвый морализм во имя какого-то скучного человеколюбия и тем самым не преодолевает этого мира, а, наоборот, его малодушно принимает во всей его эмпирической раздробленности.
Ныне наступает время точнее определить наше отношение к власти и к ее источнику — миру, множественному и страдающему Последовательный анархист должен отрицать не только всякое государство, но и самый мир, поскольку он хаотичен, множестве и смертен. Но на путях мистического анархизма имеются преграды, которые необходимо преодолеть. Первая преграда это соблазн аскетизма. Вторая преграда это утверждение анархизма как самоцели.
Чулков Георгий - Покрывало Изиды
Москва : Издательство Юрайт, 2024, 251 с.
Серия "Антология мысли"
ISBN 978-5-534-06050-8
Чулков Георгий - Покрывало Изиды - Оглавление
- На путях свободы
- Достоевский и революции
- О софианстве
- Об утверждении личности
- Покрывало Изиды
- Лилия и роза
- Дымный ладан
- Исход
- Снежная дева
- Александр Добролюбов
- Разоблаченная магия
- Умные стихи
- Листопад
- Казни
- Траурный эстетизм
- О Верлене
- О Тютчеве
- Демоны и современность
- Памяти Врубеля
- Самоубийцы
- Болящий дух
- Закатный звон
- Книга Эрберга
- Маринетти
- Оправдание символизма
- Сны в подполье
- Зеленое кольцо
- Анна Ахматова
- Эмиль Верхарн
- Новые издания по дисциплине ”Литература” и смежным дисциплинам
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