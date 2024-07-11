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Чулков - Покрывало Изиды

Чулков Георгий - Покрывало Изиды
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy, History, Sociology Political Science, Philology Literature
Русское общество все время пытается разрешить вопрос об отрицании власти и все время скользит около темной бездны признания этой власти. Бакунин начал борьбу с идеей государства, но, не имея никакого внутреннего опыта ничего не мог предложить новому обществу и в конечном счете является прямым насильником с опустошенною душой.
Лев Толстой, отрицающий последовательно не только государство, но и все иные формы насилия, впадает в своеобразный мертвый морализм во имя какого-то скучного человеколюбия и тем самым не преодолевает этого мира, а, наоборот, его малодушно принимает во всей его эмпирической раздробленности.
Ныне наступает время точнее определить наше отношение к власти и к ее источнику — миру, множественному и страдающему Последовательный анархист должен отрицать не только всякое государство, но и самый мир, поскольку он хаотичен, множестве и смертен. Но на путях мистического анархизма имеются преграды, которые необходимо преодолеть. Первая преграда это соблазн аскетизма. Вторая преграда это утверждение анархизма как самоцели.

Чулков Георгий - Покрывало Изиды

Москва : Издательство Юрайт, 2024, 251 с.
Серия "Антология мысли"
ISBN 978-5-534-06050-8

Чулков Георгий - Покрывало Изиды - Оглавление

  • На путях свободы
  • Достоевский и революции
  • О софианстве
  • Об утверждении личности
  • Покрывало Изиды
  • Лилия и роза
  • Дымный ладан
  • Исход
  • Снежная дева
  • Александр Добролюбов
  • Разоблаченная магия
  • Умные стихи
  • Листопад
  • Казни
  • Траурный эстетизм
  • О Верлене
  • О Тютчеве
  • Демоны и современность
  • Памяти Врубеля
  • Самоубийцы
  • Болящий дух
  • Закатный звон
  • Книга Эрберга
  • Маринетти
  • Оправдание символизма
  • Сны в подполье
  • Зеленое кольцо
  • Анна Ахматова
  • Эмиль Верхарн
  • Новые издания по дисциплине ”Литература” и смежным дисциплинам
Views 229
Rating 5.0 / 5
Added 11.07.2024
Author brat Andron
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5.0/5 (2)

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