Русское общество все время пытается разрешить вопрос об отрицании власти и все время скользит около темной бездны признания этой власти. Бакунин начал борьбу с идеей государства, но, не имея никакого внутреннего опыта ничего не мог предложить новому обществу и в конечном счете является прямым насильником с опустошенною душой.

Лев Толстой, отрицающий последовательно не только государство, но и все иные формы насилия, впадает в своеобразный мертвый морализм во имя какого-то скучного человеколюбия и тем самым не преодолевает этого мира, а, наоборот, его малодушно принимает во всей его эмпирической раздробленности.

Ныне наступает время точнее определить наше отношение к власти и к ее источнику — миру, множественному и страдающему Последовательный анархист должен отрицать не только всякое государство, но и самый мир, поскольку он хаотичен, множестве и смертен. Но на путях мистического анархизма имеются преграды, которые необходимо преодолеть. Первая преграда это соблазн аскетизма. Вторая преграда это утверждение анархизма как самоцели.

Чулков Георгий - Покрывало Изиды

Москва : Издательство Юрайт, 2024, 251 с.

Серия "Антология мысли"

ISBN 978-5-534-06050-8

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