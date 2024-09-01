Чулков - Жизнь Пушкина

Труды наших советских пушкинистов обогатили науку превосходными исследованиями - текстологическими и биографическими. Мы восхищаемся детальной разработкой частных проблем пушкинианы, но у нас почти нет работ, в которых подводились бы итоги нашим знаниям текста и биографии Пушкина. У нас имеются большие монографии по той или другой поре его жизни, как, например, "Дуэль и смерть Пушкина" покойного П. Е. Щеголева, или слишком краткие биографические очерки о нем, например, небольшая книжка «Пушкин», изданная в 1924 году Пушкинским домом при Академии наук, или очерк Б. В. Томашевского при однотомнике издания 1935 года; но эти труды не могут заменить связного и обстоятельного изложения событий жизни поэта. Еще менее могут заменить биографию беллетристические произведения, где подлинные факты из жизни поэта произвольно сочетаются с вымыслом.

К столетию со дня смерти поэта издано несколько книг, посвященных жизни Пушкина. Моя книга по своему жанру и по своим размерам не будет соперничать с обширными критико-биографическими исследованиями, которых мы вправе ждать от наших пушкинистов, но и мой простой рассказ о жизни, трудах, борьбе и смерти Пушкина не будет, надеюсь, лишним.

В течение тридцатипятилетней моей литературной деятельности Пушкин всегда был для меня одним из вечных спутников. Не только его поэзия, но и сам он, его личность и его судьба казались мне необычайными и знаменательными для судеб русской культуры. Когда я начал писать эту книгу, образ поэта был мне ясен, и у меня не было никаких колебаний и сомнений относительно смысла его личной драмы. И теперь, когда я закончил мою работу, я не утратил надежды на то, что мое понимание Пушкина близко к истине. Но само собой разумеется, что я вовсе не уверен в частностях и деталях моей книги. Мне слишком известны ошибки моих предшественников-биографов, и я прекрасно знаю, что при самом критическом, внимательном и педантичном отношении к материалам всегда возможны какие-либо неточности. Как известно, иные проблемы биографии Пушкина, привлекавшие внимание авторитетных специалистов, все-таки остаются до сих пор нерешенными, и это, конечно, чрезвычайно затрудняет работу биографа. Поэтому я заранее приношу благодарность всем товарищам, которые укажут мне эти ошибки.

Чулков, Г. И. - Жизнь Пушкина

Москва: Издательство Юрайт, 2024. - 276 с. - (Антология мысли). -Текст: непосредственный.

ISBN 978-5-534-05536-8

Чулков, Г. И. - Жизнь Пушкина – Содержание

Предисловие

Глава 1. Детство

Глава 2. Лицей

Глава 3. Юность

Глава 4. В Петербурге 1817—1820 годы

Глава 5. Южный берег

Глава 6. Кишинев

Глава 7. Одесса

Глава 8. В Михайловском

Глава 9. «Свободно», под надзором

Глава 10. Хождения по мукам

Глава 11. Два года перед женитьбой

Глава 12. Семейная жизнь

Глава 13. Последние годы

Глава 14. Поединок и смерть

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