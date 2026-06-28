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Чурсанов - Бог стал в сонме богов

Чурсанов - Бог стал в сонме богов
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, Theology, Philosophy, Religious Studies Atheism

книге представлены в систематически упорядоченном виде девять узловых концептов современной православной богословской антропологии. Для каждого из них приведены библейские основания, метафизическое осмысление и экзистенциальное значение, что делает эти антропологические концепты удобными для решения богословских задач, прояснения вопросов церковной жизни и теоретического осмысления гуманитарных проблем в христианской перспективе.

Автор рассматривает человека через призму православного учения об образе Божием, личности, свободе, открытости, идентичности, межличностном общении, творчестве, обожении и критике индивидуализма. Центральной идеей книги становится утверждение личностного достоинства человека, раскрываемого не в автономной замкнутости индивида, а в свободном общении с Богом, другими людьми и всем сотворенным миром.

Чурсанов Сергей – Бог стал в сонме богов – Системообразующие концепты современной православной богословской антропологии

Чурсанов С. А. Бог стал в сонме богов... Системообразующие концепты современной православной богословской антропологии. – М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2026. – 240 с.
ISBN 978-5-88373-902-5

Чурсанов Сергей – Бог стал в сонме богов – Содержание

  • Введение. Богословская антропология и естественная религиозно-философская мысль

    • Естественная религиозность

    • Священное Писание

    • Святоотеческое богословие

    • Постэллинистическая европейская философия

    • Православное богословие XX–XXI веков

  • Богообразность человека

    • Образ и подобие Божье в человеке

    • Черты образа Божьего

    • «Психологические» понимания образа Божьего

    • «Социальные» понимания образа Божьего

    • Человек как образ Иисуса Христа

    • Образ Божий как личностность человека

  • Личность

    • Слова «лицо» и «личность» в русскоязычной богословской терминологии

    • Слово πρόσωπον в древнегреческой письменности

    • Слово πρόσωπον в Священном Писании

    • Слово πρόσωπον в святоотеческом богословии

    • Личностная соотнесенность

    • Несводимость к природе

    • Непознаваемость объективирующими методами

  • Свобода

    • Нижеестественный уровень бытия

    • Естественный уровень бытия

    • Вышеестественный уровень бытия

  • Открытость

  • Идентичность

    • Уникальность

    • Целостность

  • Межличностное общение

    • Единство в различиях

    • Личностная конституированность

    • Тройственная личностная соотнесенность

    • Всеохватность

    • Свободное дарение

  • Творчество

    • Творение мира из ничего

    • Человеческое творчество

  • Обожение

    • Абсолютная трансцендентность Бога

    • Полнота человеческой природы

    • Личная соотнесенность с Богом

  • Индивид и индивидуализм

    • Слово «индивид» в восточном патристическом богословии

    • Индивидуалистический образ жизни

    • Христианский образ жизни

  • Заключение

  • Список источников и литературы

Views 58
Rating 5.0 / 5
Added 28.06.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

A
Avel 6 hours ago
Большое спасибо!

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