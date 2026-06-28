Чурсанов - Бог стал в сонме богов

книге представлены в систематически упорядоченном виде девять узловых концептов современной православной богословской антропологии. Для каждого из них приведены библейские основания, метафизическое осмысление и экзистенциальное значение, что делает эти антропологические концепты удобными для решения богословских задач, прояснения вопросов церковной жизни и теоретического осмысления гуманитарных проблем в христианской перспективе.

Автор рассматривает человека через призму православного учения об образе Божием, личности, свободе, открытости, идентичности, межличностном общении, творчестве, обожении и критике индивидуализма. Центральной идеей книги становится утверждение личностного достоинства человека, раскрываемого не в автономной замкнутости индивида, а в свободном общении с Богом, другими людьми и всем сотворенным миром.

Чурсанов Сергей – Бог стал в сонме богов – Системообразующие концепты современной православной богословской антропологии

Чурсанов С. А. Бог стал в сонме богов... Системообразующие концепты современной православной богословской антропологии. – М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2026. – 240 с.

ISBN 978-5-88373-902-5

Чурсанов Сергей – Бог стал в сонме богов – Содержание