Чурсанов - Бог стал в сонме богов
книге представлены в систематически упорядоченном виде девять узловых концептов современной православной богословской антропологии. Для каждого из них приведены библейские основания, метафизическое осмысление и экзистенциальное значение, что делает эти антропологические концепты удобными для решения богословских задач, прояснения вопросов церковной жизни и теоретического осмысления гуманитарных проблем в христианской перспективе.
Автор рассматривает человека через призму православного учения об образе Божием, личности, свободе, открытости, идентичности, межличностном общении, творчестве, обожении и критике индивидуализма. Центральной идеей книги становится утверждение личностного достоинства человека, раскрываемого не в автономной замкнутости индивида, а в свободном общении с Богом, другими людьми и всем сотворенным миром.
Чурсанов Сергей – Бог стал в сонме богов – Системообразующие концепты современной православной богословской антропологии
Чурсанов С. А. Бог стал в сонме богов... Системообразующие концепты современной православной богословской антропологии. – М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2026. – 240 с.
ISBN 978-5-88373-902-5
Чурсанов Сергей – Бог стал в сонме богов – Содержание
Введение. Богословская антропология и естественная религиозно-философская мысль
Естественная религиозность
Священное Писание
Святоотеческое богословие
Постэллинистическая европейская философия
Православное богословие XX–XXI веков
Богообразность человека
Образ и подобие Божье в человеке
Черты образа Божьего
«Психологические» понимания образа Божьего
«Социальные» понимания образа Божьего
Человек как образ Иисуса Христа
Образ Божий как личностность человека
Личность
Слова «лицо» и «личность» в русскоязычной богословской терминологии
Слово πρόσωπον в древнегреческой письменности
Слово πρόσωπον в Священном Писании
Слово πρόσωπον в святоотеческом богословии
Личностная соотнесенность
Несводимость к природе
Непознаваемость объективирующими методами
Свобода
Нижеестественный уровень бытия
Естественный уровень бытия
Вышеестественный уровень бытия
Открытость
Идентичность
Уникальность
Целостность
Межличностное общение
Единство в различиях
Личностная конституированность
Тройственная личностная соотнесенность
Всеохватность
Свободное дарение
Творчество
Творение мира из ничего
Человеческое творчество
Обожение
Абсолютная трансцендентность Бога
Полнота человеческой природы
Личная соотнесенность с Богом
Индивид и индивидуализм
Слово «индивид» в восточном патристическом богословии
Индивидуалистический образ жизни
Христианский образ жизни
Заключение
Список источников и литературы
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