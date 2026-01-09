«Вообще-то я в это не верю, но...» — именно с этих слов часто начинаются рассказы людей, столкнувшихся с проявлениями невидимого мира. Образованные люди часто смеются над сверхъестественным, потешаясь над рассказами о деревенских знахарях и колдуньях, однако отсутствие знаний о силах зла делает их вдвойне беззащитными. В этой книге автор подробно объясняет разницу между сглазом — негативом, посланным «дурным глазом» случайно или в результате зависти, — и порчей, которая является болезнью или неприятностями, напущенными злым колдовством.

Порча может поразить как самого человека, так и его семью, животных, лишить его достатка, красоты и сделать зависимым. Для противодействия этим силам книга предлагает подробный курс «Снятие порчи и негатива», включающий лекции об очищении дома и бизнеса, очищающих ваннах и работе с фотографиями. Автор раскрывает секреты использования псалмов и библейских текстов против врагов, а также методы возврата негатива отправителю и заклинания для открытия путей.

Помимо защитных техник, издание содержит мини-курс Новоорлеанского Вуду с уникальными рецептами благовоний и зелий, а также объемные разделы по магии свечей и игральных карт. Читатель узнает, как выбирать и «одевать» фигурные свечи, работать с магическими лампами и проводить обряды с каждой картой колоды — от Туза до Джокера. Это полное руководство по магической традиции Худу, направленное на защиту, обретение удачи и коррекцию судьбы.

Олег Чуруксаев — Большая книга магии Худу

Μ.: Издательство «Велигор», 2025. - 530 с.: ил.

ISBN 978-57-91742-504-

Олег Чуруксаев — Большая книга магии Худу — Содержание