Чуруксаев - Большая книга магии Худу
«Вообще-то я в это не верю, но...» — именно с этих слов часто начинаются рассказы людей, столкнувшихся с проявлениями невидимого мира. Образованные люди часто смеются над сверхъестественным, потешаясь над рассказами о деревенских знахарях и колдуньях, однако отсутствие знаний о силах зла делает их вдвойне беззащитными. В этой книге автор подробно объясняет разницу между сглазом — негативом, посланным «дурным глазом» случайно или в результате зависти, — и порчей, которая является болезнью или неприятностями, напущенными злым колдовством.
Порча может поразить как самого человека, так и его семью, животных, лишить его достатка, красоты и сделать зависимым. Для противодействия этим силам книга предлагает подробный курс «Снятие порчи и негатива», включающий лекции об очищении дома и бизнеса, очищающих ваннах и работе с фотографиями. Автор раскрывает секреты использования псалмов и библейских текстов против врагов, а также методы возврата негатива отправителю и заклинания для открытия путей.
Помимо защитных техник, издание содержит мини-курс Новоорлеанского Вуду с уникальными рецептами благовоний и зелий, а также объемные разделы по магии свечей и игральных карт. Читатель узнает, как выбирать и «одевать» фигурные свечи, работать с магическими лампами и проводить обряды с каждой картой колоды — от Туза до Джокера. Это полное руководство по магической традиции Худу, направленное на защиту, обретение удачи и коррекцию судьбы.
Олег Чуруксаев — Большая книга магии Худу
Μ.: Издательство «Велигор», 2025. - 530 с.: ил.
ISBN 978-57-91742-504-
Олег Чуруксаев — Большая книга магии Худу — Содержание
Курс «Снятие порчи и негатива»: Понимание сглаза, очищение дома, ванны и благословение.
Работа с врагами: Блокирование, псалмы и библейские тексты для защиты, работа со свечами и возврат негатива.
Мини-курс Новоорлеанского Вуду: Ритуалы Адама и Евы, рецепты магических благовоний (Корона успеха, Деньги, Защита) и зелий.
Магия Худу со свечами: Свечи-черепа, фигурные свечи в любовной магии, работа с сигилами и магическими лампами.
Магия игральных карт: Обряды с картами всех мастей, значение Джокера и использование Старших Арканов Таро в Худу.
Заключение: Освящение магических масел и порошков, помощь себе и защита.
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