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Чуруксаев - Большая книга магии Худу

Олег Чуруксаев — Большая книга магии Худу
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Hermeticism Alchemy Magic Astrology

«Вообще-то я в это не верю, но...» — именно с этих слов часто начинаются рассказы людей, столкнувшихся с проявлениями невидимого мира. Образованные люди часто смеются над сверхъестественным, потешаясь над рассказами о деревенских знахарях и колдуньях, однако отсутствие знаний о силах зла делает их вдвойне беззащитными. В этой книге автор подробно объясняет разницу между сглазом — негативом, посланным «дурным глазом» случайно или в результате зависти, — и порчей, которая является болезнью или неприятностями, напущенными злым колдовством.

Порча может поразить как самого человека, так и его семью, животных, лишить его достатка, красоты и сделать зависимым. Для противодействия этим силам книга предлагает подробный курс «Снятие порчи и негатива», включающий лекции об очищении дома и бизнеса, очищающих ваннах и работе с фотографиями. Автор раскрывает секреты использования псалмов и библейских текстов против врагов, а также методы возврата негатива отправителю и заклинания для открытия путей.

Помимо защитных техник, издание содержит мини-курс Новоорлеанского Вуду с уникальными рецептами благовоний и зелий, а также объемные разделы по магии свечей и игральных карт. Читатель узнает, как выбирать и «одевать» фигурные свечи, работать с магическими лампами и проводить обряды с каждой картой колоды — от Туза до Джокера. Это полное руководство по магической традиции Худу, направленное на защиту, обретение удачи и коррекцию судьбы.

Олег Чуруксаев — Большая книга магии Худу

Μ.: Издательство «Велигор», 2025. - 530 с.: ил.
ISBN 978-57-91742-504-

Олег Чуруксаев — Большая книга магии Худу — Содержание

  • Курс «Снятие порчи и негатива»: Понимание сглаза, очищение дома, ванны и благословение.

  • Работа с врагами: Блокирование, псалмы и библейские тексты для защиты, работа со свечами и возврат негатива.

  • Мини-курс Новоорлеанского Вуду: Ритуалы Адама и Евы, рецепты магических благовоний (Корона успеха, Деньги, Защита) и зелий.

  • Магия Худу со свечами: Свечи-черепа, фигурные свечи в любовной магии, работа с сигилами и магическими лампами.

  • Магия игральных карт: Обряды с картами всех мастей, значение Джокера и использование Старших Арканов Таро в Худу.

  • Заключение: Освящение магических масел и порошков, помощь себе и защита.

Views 489
Rating 3.0 / 5
Added 09.01.2026
Author brat Vadim
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3.0/5 (4)

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