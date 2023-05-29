!!! Новое издание 2022 г, исправленное и дополненное

Основные ересиологи поздней античности считали временем появления ересей далеко не уход Иисуса в мир иной. И началось всё не из-за обиды высшего церковного духовенства на искажение слов апостолов Иисуса так, чтобы они удовлетворяли потребностям поздних еретиков; по мнению духовных отцов, ересь существовала с начала человеческой истории на Земле. Ересь появилась в Эдеме при соблазнении Евы Змеем. Защитники ортодоксального христианства, за возможным исключением Климента Александрийского, даже близко не подошли к мысли о возможности существования параллельных культур, невинно развивающихся по всему миру, которые надо уважать и подвергать лишь глубокому сравнительному анализу.

Ни одна концепция культурной относительности или либеральной терпимости не была доступна постижению большинства ересиологов: сама мысль об этом была опасной ересью. Нет, следовало бы скорее понимать, что отцы всего человечества произошли от приключений Адама и его детей, а собственно народы земли произошли от Ноя, чьи дети наводнили собой Землю после того, как Бог смыл грешное человечество в Великом Потопе. Еврейские писания сообщили основы истории человечества — всего вместе. Ведь самым важным в этой истории был Божий план спасения, основанный на заветах Бога с его избранными людьми и остальным человечеством (Завет Бога с Ноем после Потопа). Всегда существовал ковчег для избранных и смерть для остальных.

Конечно же, разрешение замысла — пришествие Сына Божия во плоти — было тайной, на которую указывали пророки Израиля и редкие языческие провозвестники, но главная из них была наиболее охраняемым секретом в видимом и невидимом мирах. Успех этого таинства заставит царя мира сего (именуемого Азазелем среди прочих имён) обмануться, думая, что он сможет отделаться убийством Иисуса, как он уже поступал со многими другими известными пророками. Согласно Павлу, деревянный крест или дерево является ключевым компонентом ловушки, в которую попадали «власти века сего» (1-е Кор. 2:8) и которая приведёт злые империи «мироправителей тьмы века сего» (Еф. 6:12) к падению, поскольку «пред именем Иисуса преклонилось всякое колено» (Флп. 2:10).

Всё, что отклонялось от воли Бога, раскрытой Ною, Аврааму и Моисею в законе и Пророках, и истолкованное окончательно и точно Иисусом и его ведомыми Святым Духом апостолами, являлось ересью. Именно поэтому, когда вы читаете «Обличение всех ересей» Ипполита, с самого начала вы встречаете опровержение всех греческих философов до и после Сократа. Эти люди, как может показаться, мудрые, явно не знали о том, что они еретики, любая их защита вряд ли чего-то стоила; их поправили и отправили на покой. Ипполит нападает также на индийских браминов и друидов Галлии и Британии. Знал бы он что-нибудь о Лао-Цзы или Конфуции, они бы тоже были обличены.

В «Панарионе» Епископа Епифания, ереси начинаются с варварства и включают скифство (все нееврейские культуры, исходящие из рода ноева), эллинство, эпикурейство, стоицизм, платонизм, иудейство, фарисейство, садуккейство, книжников, иродиан, оссинов и назореев (христиан-евреев, не веривших в то, что Иисус был воплощённым Богом). Лишь не ранее второй части своей работы он начинает говорить о сектах гностического типа. Культуры мира, если они не согласовывались с апостольской правдой, были неверными и сущностно еретическими в слове и деле.

Такое всестороннее и полное осуждение не было чем-то удивительным для тех, кто унаследовал что-то из взглядов Иисуса и его первых последователей, настоящих назареев (ивр. «нацарим» — «смотрители» или «охранники» в смысле «стражи» или даже «пастухи»: те, кто искренне отстаивали и поддерживали святую традицию как её хранители и предводители). Иисус следовал пророческой традиции, упомянутой в Иер. 4:16, рассматривая нацарим как хранителей полномочий судить тех, кто исказил закон Израиля. Назареи составляли ядро сопротивления чужеродным и зародившимся в Иудее контаминациям, сохраняя веру в Божию волю к праведности (ивр. «цедек»), что касается формы поклонения и милость или милосердие (ивр. «хесед»), что касается отношения к ближнему.

Тобиас Чёртон - Гностические мистерии плотской любви - София Дикая и эзотерическое христианство

Касталия, 2022 год — 250 стр.

ISBN 978-5-519-60761-2

Также прежнее издание 2017 года

Издательство — Клуб Касталия — 288 с.

Москва — 2017 г.

Тобиас Чёртон - Гностические мистерии плотской любви - София Дикая и эзотерическое христианство - Содержание

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Введение

Гностическая книга секса

ЧАСТЬ I. Гностики плотской любви

Глава 1. «Похотливые гностики»

Глава 2. Ересь начинается в раю

Глава 3. Как быть суперменом

Глава 4. После Симона хоть потоп

Глава 5. Грязные люди

Глава 6. Тантра — примечательные параллели

Глава 7. Будь моим валентином

Глава 8. Вопрос семени

Глава 9. Валентинианский брак

Глава 10. В поисках тайн Пруникос и Барбело — в Александрию

Глава 11. Похотливая

ЧАСТЬ II. Гностическая любовь и духовная революция