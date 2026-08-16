Чёртон - Маг масонства
В марте 1604 года астроном Иоганн Кеплер увидел новые светила в созвездиях Змееносца и Лебедя. В ту эпоху астрономия и астрология тесно переплетались. Кеплер, как и многие континентальные звездочёты, воспринял такое знамение среди небесных тел как некий знак от Архитектора Вселенной.
Сам Кеплер ожидал крупных политических перемен и допускал возникновение нового религиозного течения. Другие мыслители говорили о начале новой эпохи - вплоть до пришествия Золотого века. Распространённое убеждение той поры говорило о том, что Золотой Век будет предшествовать завершающему свёртыванию свитка земной истории. Перед духовно страждущими и ищущими истины откроется последний поток знания — и божественного, и естественного. Люди всё чаще размышляли о конце старого мира — и о рождении нового.
Пока лучшие умы Европы пытались постичь смысл небесных знамений, высокопоставленные придворные королевы Елизаветы I отправили письмо в Личфилд, графство Стаффордшир. Елизавета в те дни стремительно приближалась к последнему году своей земной жизни. На сохра-нившейся надписи к письму значилось следующее: «Сие письмо вруче-но господину бейлифу Эшмолу Джоном Суинфеном, джентльменом, в Тамуорте, в субботу, четырнадцатого дня октября»?
Тобиас Чёртон - Маг масонства. Таинственная жизнь Элиаса Эшмола — учёного, алхимика и одного из основателей Королевского общества
«Касталия», 2026. — 328 с.
ISBN 978-5-908110-69-3
Тобиас Чёртон - Маг масонства. Таинственная жизнь Элиаса Эшмола — учёного, алхимика и одного из основателей Королевского общества - Содержание
Благодарности
Введение. Ex Uno Omnia
Глава первая. Грядущий
Глава вторая. Личфилд - скрытый свет Англии
Глава третья. Зов Лондона
Глава четвёртая. Война
Глава пятая. Поражение и возрождение: масонство
Глава шестая. Возвращение в Лондон
Глава седьмая. 1650-е годы (I), Философский Камень
Глава восьмая. 1650-е годы (II). Учась безмолвию
Глава девятая. Виндзорский герольд
Глава десятая. Личфилд — восстановление
Глава одиннадцатая. Музей
Глава двенадцатая. Возвращение домой
Библиография
No comments yet. Be the first!