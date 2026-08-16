В марте 1604 года астроном Иоганн Кеплер увидел новые светила в созвездиях Змееносца и Лебедя. В ту эпоху астрономия и астрология тесно переплетались. Кеплер, как и многие континентальные звездочёты, воспринял такое знамение среди небесных тел как некий знак от Архитектора Вселенной.

Сам Кеплер ожидал крупных политических перемен и допускал возникновение нового религиозного течения. Другие мыслители говорили о начале новой эпохи - вплоть до пришествия Золотого века. Распространённое убеждение той поры говорило о том, что Золотой Век будет предшествовать завершающему свёртыванию свитка земной истории. Перед духовно страждущими и ищущими истины откроется последний поток знания — и божественного, и естественного. Люди всё чаще размышляли о конце старого мира — и о рождении нового.

Пока лучшие умы Европы пытались постичь смысл небесных знамений, высокопоставленные придворные королевы Елизаветы I отправили письмо в Личфилд, графство Стаффордшир. Елизавета в те дни стремительно приближалась к последнему году своей земной жизни. На сохра-нившейся надписи к письму значилось следующее: «Сие письмо вруче-но господину бейлифу Эшмолу Джоном Суинфеном, джентльменом, в Тамуорте, в субботу, четырнадцатого дня октября»?

Тобиас Чёртон - Маг масонства. Таинственная жизнь Элиаса Эшмола — учёного, алхимика и одного из основателей Королевского общества

«Касталия», 2026. — 328 с.

ISBN 978-5-908110-69-3

Тобиас Чёртон - Маг масонства. Таинственная жизнь Элиаса Эшмола — учёного, алхимика и одного из основателей Королевского общества - Содержание

Благодарности

Введение. Ex Uno Omnia

Глава первая. Грядущий

Глава вторая. Личфилд - скрытый свет Англии

Глава третья. Зов Лондона

Глава четвёртая. Война

Глава пятая. Поражение и возрождение: масонство

Глава шестая. Возвращение в Лондон

Глава седьмая. 1650-е годы (I), Философский Камень

Глава восьмая. 1650-е годы (II). Учась безмолвию

Глава девятая. Виндзорский герольд

Глава десятая. Личфилд — восстановление

Глава одиннадцатая. Музей

Глава двенадцатая. Возвращение домой

Библиография