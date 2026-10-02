Чёртон - Пропавшая семья Иисуса

«Пропавшая семья Иисуса» Тобиаса Чёртона — историко-религиоведческое исследование о родственниках Иисуса и о том, почему их роль оказалась значительно менее заметной в поздней христианской традиции, чем в наиболее ранних источниках. Автор начинает с простого, но принципиального наблюдения: Новый Завет прямо называет братьев Иисуса, прежде всего Иакова, Иосию, Иуду и Симона, упоминает его сестёр и показывает мать и братьев Иисуса как самостоятельную группу. Чёртон сопоставляет эти свидетельства с последующим развитием представлений о Марии, Иосифе и «Святом семействе», исследуя, как богословские интересы позднейших поколений влияли на интерпретацию родственных обозначений в раннехристианских текстах.

Исследование постепенно выходит далеко за пределы вопроса о буквальном значении слова «братья». Чёртон рассматривает Назарет и социальную среду Галилеи, Иоанна Крестителя и иудейские движения эпохи Второго храма, отношения Иисуса с собственной семьёй, Иакова Праведного и иерусалимскую общину, апокрифические и гностические произведения, свидетельства Иосифа Флавия, Егесиппа и Евсевия, а затем традицию о потомках родственников Иисуса — деспосинах. Последние главы посвящены значительно более поздним легендам о Марии Магдалине, Провансе, возможных «наследниках» Иисуса и хранителях тайной родословной. Поэтому книга одновременно представляет собой реконструкцию раннего иудеохристианства и исследование того, как скудные исторические сведения постепенно обрастают богословием, апокрифом и легендой.

Чёртон Тобиас – Пропавшая семья Иисуса – Неудобная правда о том, как стерли из истории братьев и сестер Иисуса

М.: Касталия, 2026. — 306 с.

ISBN 978-5-908182-16-4

Чёртон Тобиас – Пропавшая семья Иисуса – Содержание

Благодарности

Введение

Утраченная семья

Потерянные в Новом Завете

Назарет

Братья в пустыне

Разрыв в семье?

Апокрифическая утраченная семья

Скрытый брат

Обнаружено в истории

Деспосины — наследники Иисуса

Вечность в Провансе

Стражи