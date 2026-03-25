Чёртон - Утраченные столпы Еноха

Эзотерическая традиция давно утверждала, что на заре человеческой цивилизации существовала единая наука-религия как способ духовного постижения вселенной и нашего места в ней. Библейский Енох, также известный как Гермес Трисмегист, Тот или Идрис, считался хранителем этого священного знания, записанного на столпах, известных как столпы Еноха или Сифа.



Рассматривая идею об утраченных столпах чистого знания, сакральной науки, стоящей за герметической философией, Тобиас Чёртон изучает противоречивые еврейские и египетские истоки знаменитой истории Иосифа Флавия о том, что потомки Сифа записали знание на двух столпах, чтобы спасти его от глобальной катастрофы. Он прослеживает фрагменты этого сакрального знания, передаваемого в веках, в кругах посвящённых, и влияющего на цивилизацию через герметическое, гностическое, каббалистическое, масонское, индийское и исламское мистическое знание. Он находит следы этих фрагментов в египетской алхимии и у гностиков-сифиан, в Каббале и у средневекового мистика Раймунда Луллия. Он изучает появление герметических манускриптов во Флоренции времён Возрождения, философию Коперника, Пико делла Мирандолы, Джордано Бруно, а также истоки масонства, включая «возрождение» Еноха в Шотландском обряде масонства. Он показывает значимость древнего знания для Исаака Ньютона, Уильяма Стьюкли, Джона Ди и Уильяма Блейка, а также его появление в традиции мартинизма, теософии и Телеме.





От автора

За несколько дней до начала редактирования рукописи дом моей семьи стал жертвой потопа, вызванного ураганом Деннис, нанёсшим удар по США 17 февраля 2020 года. Как будто стать временно бездомным было недостаточно, пока мы пытались исправить нанесённый ущерб, по миру ударил коронавирус, распространившийся из Китая. Теперь мы все можем прочувствовать то потрясение реальности, которое заставляло многие культуры далёкого прошлого слагать легенды о великом природном катаклизме, знакомом иудео-христианской традиции как Великий Потоп и история о Ное и его ковчеге. Если предполагать (совершенно обоснованно), что много бесценного погибло в том потопе или, насколько мы знаем, серии потопов, история гласит, что важные знания, обнаруженные до Потопа, были начертаны на столпах, чтобы сохранить их от грядущего катаклизма. Один из столпов сохранился. В своё время создание столпов приписывали Еноху, герою Книги Еноха, который, согласно Бытию, не умер, но был взят прямо на небеса. История, или миф, о столпах служит началом путешествия этой книги.



Хотя мы сегодня можем гадать, что бы мы начертали на столпах, задуманных, чтобы свидетельствовать о наших познаниях перед разрушительной катастрофой, я бы хотел предположить, что, если мы начнём серьёзно относиться к тому, что дошло до нас уже во фрагментах из далёкого прошлого, мы, вероятно, сможем избежать худшего из того, грядёт, причём многое из этого, похоже, оказывается результатом сознательной вины нашего вида, следствием нашей политической и общественной слабости, нашей духовной путаницы и неэтичной неготовности зрелым образом применять знание, когда оно существует. Того, кто не признаёт факты, будут преследовать призраки. Или, выражаясь словами, которыми я в возрасте одиннадцати лет завершил свою первую попытку описания истории мира: «Знание — это награда, которую мы стараемся получить». Нам нужно знание, и мы должны действовать на его основе.

«Касталия», 2021. — 304 с.

ISBN 978-5-521-16295-6

Тобиас Чёртон - Утраченные столпы Еноха - когда наука и религия были едины - Содержание

Часть первая Утраченные столпы в древности

ОДИН. Знание, спасающее от катастрофы. Первая в мире археологическая история

Нефилим

Где можно найти сохранившийся столп Иосифа

ДВА «Сифиане» в Египте

ТРИ. Енох и Гермес. Стражи истины

По следам мифа

Изумрудная скрижаль

ЧЕТЫРЕ. Пронизывающее чувство утраты

Падшие

Гностики: возвращение к сифианам

ПЯТЬ. Насколько древняя эта древняя теология

ШЕСТЬ. Краткая история религии

СЕМЬ. От апокалиптики к гнозису — и назад к религии

Часть вторая. Герметическая философия: поиск согласия или воссоединение фрагментов

ВОСЕМЬ. Объединяющее видение

Каббала

Раймунд Луллий (1232 – ок. 1316

Флорентийский перегонный куб: возрождение герметической философии

ДЕВЯТЬ. Восстановление гармонии: от солнца к бесконечности

Франческо Джорджи: мировая гармония

Коперник

Джордано Бруно (1548–1600

ДЕСЯТЬ. Утраченные столпы масонства

Свидетельства о допотопных столпах из позднего средневековья

Допотопное масонство

ОДИННАДЦАТЬ. Эзотерическое масонство и тайна «Принятия

Джон Ди и первичная математика

ДВЕНАДЦАТЬ. Возвращение Еноха

«Из Египта я призвал своего сына». Джеймс Брюс и Книга Еноха

ТРИНАДЦАТЬ. Обратимся к Исааку Ньютону

Четырнадцать. «история разрушения человеческой души

Храм Мудрости

Древние уже знали

Ньютон и «даймон

ПЯТНАДЦАТЬ. антикварное дело Стьюкли и Блейк

Стьюкли, масонство и prisca sapientia

ШЕСТНАДЦАТЬ. Блейк и изначальная религия

Все религии едины

СЕМНАДцАТЬ. От Просвещения к теософии: устойчивость допотопного единства науки и религии

Традиция

Сент-Ив д’альвейдр

Тайная Доктрина

Проблемы теософского влияния

ВОСЕМНАДЦАТЬ. цель – религия, метод – наука: алистер Кроули и Телема

Наука и допотопная мифология

Часть третья Возвращённый рай

ДЕВЯТНАДЦАТЬ. Возвращение к Единому

Сущностное единство эзотерических систем

Религия будущего

ДВАДЦАТЬ. Возвращение утраченного столпа

Библиография