Меня неизменно поражает необычайное богатство эзотерического знания, которое сокрыто в Библии. Ключевое слово здесь — найти. «Ищите — и найдёте» — главный призыв: тот, кто ждёт, что истину ему преподнесут на блюдечке, ничего не отыщет.

Это понимание стало для меня еще яснее, когда я решил исследовать Иоанна Крестителя. Нам кажется, что мы знаем, кто он, но нас ввели в заблуждение — и мы ослепли. Надеюсь, вы сможете разделить со мной путь в поисках истины о нём.

Тобиас Чёртон – Тайны Иоанна Крестителя – Тайны Иоанна Крестителя: его наследие в гностицизме, язычестве и масонстве

Пер. с англ. Ринат Измайлов; ред. Гаянэ Форат. — Касталия, 2026. — 338 с.

ISBN 978-5-908110-81-5

Тобиас Чёртон – Тайны Иоанна Крестителя – Содержание

Благодарности

Предисловие

Глава первая. Тайна Иоанна Крестителя Иоанн как божественный Меркурий Глава вторая. Люди святого Иоанна и страсти зерна Иоанн Креститель как владыка пиршества

Госпитальеры

Вестник жатвы Глава третья. Иоанн Креститель в истории и предании Иосиф Флавий

Характер новозаветных свидетельств Глава четвертая. Иоанн как вестник в христианском Писании Евангелие от Матфея

Лука

Ессеи и Иоанн Глава пятая. Евангелие от Иоанна Глава шестая. Почему Иоанну надлежит умереть? От казни Иоанна к распятию Иисуса

Подлинная дата распятия Иисуса Глава седьмая. Иоанн и Иисус: соратники в тайном замысле Иоанн как Сын Человеческий

Трость, пророк и человек в мягких одеждах

Иоанн и Иисус Глава восьмая. Великие пророчества Назореи

Источник живой воды и скрытые губители земли

Выстоять в испытании Глава девятая. Третий день Тайный Израиль Глава десятая. Трость, колеблемая ветром

Проблема Павла

Столпы Еноха

Глава одиннадцатая. Люди святого Иоанна сегодня