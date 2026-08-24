Чёртон - Тайны Иоанна Крестителя
Меня неизменно поражает необычайное богатство эзотерического знания, которое сокрыто в Библии. Ключевое слово здесь — найти. «Ищите — и найдёте» — главный призыв: тот, кто ждёт, что истину ему преподнесут на блюдечке, ничего не отыщет.
Это понимание стало для меня еще яснее, когда я решил исследовать Иоанна Крестителя. Нам кажется, что мы знаем, кто он, но нас ввели в заблуждение — и мы ослепли. Надеюсь, вы сможете разделить со мной путь в поисках истины о нём.
Тобиас Чёртон – Тайны Иоанна Крестителя – Тайны Иоанна Крестителя: его наследие в гностицизме, язычестве и масонстве
Пер. с англ. Ринат Измайлов; ред. Гаянэ Форат. — Касталия, 2026. — 338 с.
ISBN 978-5-908110-81-5
Тобиас Чёртон – Тайны Иоанна Крестителя – Содержание
Благодарности
Предисловие
Глава первая. Тайна Иоанна Крестителя
Иоанн как божественный Меркурий
Глава вторая. Люди святого Иоанна и страсти зерна
Иоанн Креститель как владыка пиршества
Госпитальеры
Вестник жатвы
Глава третья. Иоанн Креститель в истории и предании
Иосиф Флавий
Характер новозаветных свидетельств
Глава четвертая. Иоанн как вестник в христианском Писании
Евангелие от Матфея
Лука
Ессеи и Иоанн
Глава пятая. Евангелие от Иоанна
Глава шестая. Почему Иоанну надлежит умереть?
От казни Иоанна к распятию Иисуса
Подлинная дата распятия Иисуса
Глава седьмая. Иоанн и Иисус: соратники в тайном замысле
Иоанн как Сын Человеческий
Трость, пророк и человек в мягких одеждах
Иоанн и Иисус
Глава восьмая. Великие пророчества
Назореи
Источник живой воды и скрытые губители земли
Выстоять в испытании
Глава девятая. Третий день
Тайный Израиль
Глава десятая. Трость, колеблемая ветром
Проблема Павла
Столпы Еноха
Глава одиннадцатая. Люди святого Иоанна сегодня
Бафомет
Мандеи
Библиография
No comments yet. Be the first!