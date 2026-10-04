Чёртон - Раскрытие тайн книг Еноха – Том II

Второй том исследования Тобиаса Чёртона продолжает историю енохианской традиции с поздней античности и прослеживает её преобразования вплоть до европейского эзотеризма Нового времени и раннего христианства. В центре первой половины книги находятся связи Еноха с герметизмом, египетской иудейской диаспорой, Эфиопской церковью, мистикой Меркавы и Хейхалот, образом Метатрона и исламским Идрисом. Далее автор исследует новое прочтение Еноха в эпоху Возрождения у Пико делла Мирандолы и Лодовико Лаццарелли, поиски «Книги Еноха» Гийомом Постелем, ангельские опыты Джона Ди и Эдварда Келли, розенкрейцерство, Роберта Фладда, раннее масонство, магические традиции XIX–XX веков, Герметический орден Золотой Зари и Алистера Кроули. Сквозной проблемой становится история превращения допотопного пророка и небесного писца в универсальную фигуру откровения, вознесения, тайного знания и духовного преображения.

Заключительная часть тома возвращается к исторической среде иудаизма Второго Храма и рассматривает возможное значение енохианской традиции для возникновения христианства. Чёртон сопоставляет Сына Человеческого из «Притч Еноха» с евангельской традицией, анализирует священнические и галилейские контексты, Назарет, Дан, гору Хермон, экзорцизмы и этику Иисуса, а затем предлагает собственную реконструкцию возможной енохианской среды его служения. Автор последовательно различает твёрдо установленные свидетельства и гипотезы, но именно в последних главах его построения становятся наиболее смелыми: связи между Енохом, Галилеей и Иисусом зачастую основаны на географических, тематических и литературных параллелях, а не на прямом доказательстве зависимости. Поэтому второй том представляет ценность одновременно как масштабная история рецепции енохианского наследия и как дискуссионная попытка использовать его для нового прочтения происхождения ряда христианских представлений.

Чёртон Тобиас – Раскрытие тайн книг Еноха – Падшие Стражи, Метатрон и плоды запретного знания. Том II

Тобиас Чёртон. Раскрытие тайн книг Еноха. Падшие Стражи, Метатрон и плоды запретного знания. Том II / пер. с англ. Константина Барабанова. — Касталия, 2026. — 236 с.

ISBN 978-5-908182-18-8

Тобиас Чёртон – Раскрытие тайн книг Еноха – Содержание