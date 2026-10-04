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Чёртон - Раскрытие тайн книг Еноха – Том II

Чёртон - Раскрытие тайн книг Еноха – Том II
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The Esxatos Theological Club
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, JUDAICA, ISLAM, Biblical Studies, Theology, Philosophy, Religious Studies Atheism, Esotericism Mysticism Kabbalah, Hermeticism Alchemy Magic Astrology, Алхимия

Второй том исследования Тобиаса Чёртона продолжает историю енохианской традиции с поздней античности и прослеживает её преобразования вплоть до европейского эзотеризма Нового времени и раннего христианства. В центре первой половины книги находятся связи Еноха с герметизмом, египетской иудейской диаспорой, Эфиопской церковью, мистикой Меркавы и Хейхалот, образом Метатрона и исламским Идрисом. Далее автор исследует новое прочтение Еноха в эпоху Возрождения у Пико делла Мирандолы и Лодовико Лаццарелли, поиски «Книги Еноха» Гийомом Постелем, ангельские опыты Джона Ди и Эдварда Келли, розенкрейцерство, Роберта Фладда, раннее масонство, магические традиции XIX–XX веков, Герметический орден Золотой Зари и Алистера Кроули. Сквозной проблемой становится история превращения допотопного пророка и небесного писца в универсальную фигуру откровения, вознесения, тайного знания и духовного преображения.

Заключительная часть тома возвращается к исторической среде иудаизма Второго Храма и рассматривает возможное значение енохианской традиции для возникновения христианства. Чёртон сопоставляет Сына Человеческого из «Притч Еноха» с евангельской традицией, анализирует священнические и галилейские контексты, Назарет, Дан, гору Хермон, экзорцизмы и этику Иисуса, а затем предлагает собственную реконструкцию возможной енохианской среды его служения. Автор последовательно различает твёрдо установленные свидетельства и гипотезы, но именно в последних главах его построения становятся наиболее смелыми: связи между Енохом, Галилеей и Иисусом зачастую основаны на географических, тематических и литературных параллелях, а не на прямом доказательстве зависимости. Поэтому второй том представляет ценность одновременно как масштабная история рецепции енохианского наследия и как дискуссионная попытка использовать его для нового прочтения происхождения ряда христианских представлений.

Чёртон Тобиас – Раскрытие тайн книг Еноха – Падшие Стражи, Метатрон и плоды запретного знания. Том II

Тобиас Чёртон. Раскрытие тайн книг Еноха. Падшие Стражи, Метатрон и плоды запретного знания. Том II / пер. с англ. Константина Барабанова. — Касталия, 2026. — 236 с.
ISBN 978-5-908182-18-8

Тобиас Чёртон – Раскрытие тайн книг Еноха – Содержание

  • Часть третья. Восприятие Еноха в исторической перспективе

    • Глава 12. Гермес Трисмегист и Енох

      • Еврейский храм... в Египте

    • Глава 13. Эфиопия

    • Глава 14. «Третья книга Еноха»: Енох-Метатрон — ключевая фигура еврейского мистицизма

      • Мистицизм Меркавы и Хейхалот

      • Метатрон

    • Глава 15. Образ Еноха в средневековой исламской традиции

    • Глава 16. «Святой Енох» и эпоха Возрождения

      • Лодовико Лаццарелли и Божественное возрождение

      • Лаццарелли и Енох

    • Глава 17. Джон Ди, Гийом Постель и «Книга Еноха»

      • Появление Джона Ди

    • Глава 18. Розенкрейцер Фладд и масонство

      • Интерлюдия: первый комментарий к «Первой книге Еноха» Помпео Сарнелли (1710)

      • Появление Великой ложи

    • Глава 19. Пророки и обилие магии

      • Герметический орден Золотой Зари и Алистер Кроули

  • Часть четвёртая. Енох и происхождение христианства

    • Глава 20. Сын Человеческий и параллели в Евангелиях

      • Сын Человеческий и герметический Поймандр

      • Енох, священство и Иисус

    • Глава 21. Енох и происхождение христианства II: Иисус

      • Угнетение в Галилее?

      • Иешуа бен Йосеф (гипотеза)

      • Более пристальный взгляд на Назарет

    • Глава 22. Дальнейшие енохианские сюжеты в Галилее

      • Дальнейшее развитие гипотезы

      • Антидемоническая деятельность Иисуса

      • Этика и видение

      • Возвращение в Дан вместе с Сыном Человеческим — великое восхождение

  • Послесловие

  • Хронология

  • Библиография

Views 61
Rating 5.0 / 5
Added 04.10.2026
Author brat lexmak
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5.0/5 (2)

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