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Голланд Йоханн Исаак - Алхимические трактаты

Йоханн Исаак Голланд - Алхимические трактаты
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Philosophy, Religious Studies Atheism, Esotericism Mysticism Kabbalah, Hermeticism Alchemy Magic Astrology, Алхимия
Series A terra ad solem (12 books)
Что есть Рука Философов с ее семь тайными знаками, рука, которой древние мудрецы объединялись друг с другом и присягали клятвой. Никто не может понять эту руку с ее секретными знаками, пока не станет тайным доверенным Философов и не проявит преданность свою в Искусстве Алхимии. Итак, кто не обладает этой рукой и не понимает ее тайных знаков, не предан ей клятвенно, тот бастард и в этом Искусстве и не обретет сокровища Философов. Поэтому я советую всем, кто не владеет тайнами руки, не стараться в алхимическом Искусстве и не верить книгам и писаниям, ибо все они впадут в заблуждение среди секретов руки, потому каждый должен остерегаться этого.
В этой руке заключается таинство Философов, то есть семени и Земли, как будет разъяснено далее.
Теперь я хочу научить тебя, сын мой, и описать сокровенное таинство мудрых Философов и Мастеров истинного Искусства Атіхимии, которое никто не может применить, пока не поклянется и не даст обет, что не будет учить дальше Искусству и сокровенным секретам. Разве когда найдет того, кто склонен к этому, но и в таком случае обяжет его клятвой применять Искусство для блаженства души. Вот тогда можно доверить ему секреты Философов или мудрецов с их тайными знаками и толкованиями.
Во-первых, рассмотри палец, на котором стоит Корона и над ней Луна первой четверти, обозначающий селитру. Как большой палец заключает руку, так и селитра в Искусстве Алхимии, так как она Король и Господин над всеми солями, она есть мельница, посредством которой все должно быть перемолото, природа же ее будет описана в другом месте.
Второй знак и секрет Философов представляет собой Звезду с шестью лучами, находящуюся над указательным пальцем возле большого пальца, и уподобляется Римскому Витриалу, без которого невозможно осуществить совершенное Делание. Ибо Ф наилучшая и крепчайшая соль, ближайшая к селитре, ее природа будет описана подробнее.
Третий знак Руки Философов есть Солнце и находится над третьим .пальцем. Он означает Саль армениакум, которая после селитры и витриола самая сильная, к тому же Ж есть третий секрет.

Йоханн Исаак Голланд - Алхимические трактаты

Пер. с нем. — ГбО К.: ИП Береза, 2012. - 352 с. Серия «А terra ad solem».
ISBN 978-966-195-011-4

Йоханн Исаак Голланд - Алхимические трактаты – Содержание

  • Рука Философов с ее скрытыми знаками
    • О Руке Философов
    • Приготовление селитры
    • Камень Урины
    • Второй, более простой способ
    • Второй вид Алхимии
    • Третий вид Алхимии, называемый 1x1г
  • Книга о Сатурне
  • Книга о растениях
    • Предисловие переводчика к данной книге
    • Предисловие Голланда
  • Первый трактат о Растительном Камне из вина
  • Практика или сжатое повторение растительного Делания из вина
  • Второй трактат книги Растений где показывается другой способ работы в растительном Делании, в котором первой переходит облачная Вода или флегма
  • Превосходный философский трактат о заблуждениях алхимиков и рассуждения о них
  • Минеральная книга
  • Вступительное слово к трактату Голланда “Кабала”
  • Кабала
  • De Lapide philosophico или о Камне Философов
Views 510
Rating 4.1 / 5
Added 31.01.2026
Author brat Vadim
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4.1/5 (5)

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