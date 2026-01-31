Голланд Йоханн Исаак - Алхимические трактаты

Что есть Рука Философов с ее семь тайными знаками, рука, которой древние мудрецы объединялись друг с другом и присягали клятвой. Никто не может понять эту руку с ее секретными знаками, пока не станет тайным доверенным Философов и не проявит преданность свою в Искусстве Алхимии. Итак, кто не обладает этой рукой и не понимает ее тайных знаков, не предан ей клятвенно, тот бастард и в этом Искусстве и не обретет сокровища Философов. Поэтому я советую всем, кто не владеет тайнами руки, не стараться в алхимическом Искусстве и не верить книгам и писаниям, ибо все они впадут в заблуждение среди секретов руки, потому каждый должен остерегаться этого.

В этой руке заключается таинство Философов, то есть семени и Земли, как будет разъяснено далее.

Теперь я хочу научить тебя, сын мой, и описать сокровенное таинство мудрых Философов и Мастеров истинного Искусства Атіхимии, которое никто не может применить, пока не поклянется и не даст обет, что не будет учить дальше Искусству и сокровенным секретам. Разве когда найдет того, кто склонен к этому, но и в таком случае обяжет его клятвой применять Искусство для блаженства души. Вот тогда можно доверить ему секреты Философов или мудрецов с их тайными знаками и толкованиями.

Во-первых, рассмотри палец, на котором стоит Корона и над ней Луна первой четверти, обозначающий селитру. Как большой палец заключает руку, так и селитра в Искусстве Алхимии, так как она Король и Господин над всеми солями, она есть мельница, посредством которой все должно быть перемолото, природа же ее будет описана в другом месте.

Второй знак и секрет Философов представляет собой Звезду с шестью лучами, находящуюся над указательным пальцем возле большого пальца, и уподобляется Римскому Витриалу, без которого невозможно осуществить совершенное Делание. Ибо Ф наилучшая и крепчайшая соль, ближайшая к селитре, ее природа будет описана подробнее.

Третий знак Руки Философов есть Солнце и находится над третьим .пальцем. Он означает Саль армениакум, которая после селитры и витриола самая сильная, к тому же Ж есть третий секрет.

Йоханн Исаак Голланд - Алхимические трактаты

Пер. с нем. — ГбО К.: ИП Береза, 2012. - 352 с. Серия «А terra ad solem».

ISBN 978-966-195-011-4

Йоханн Исаак Голланд - Алхимические трактаты – Содержание