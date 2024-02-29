Валентин - Алхимические Трактаты

Несмотря на то, что часть того же естествознания, объясняющая превращение металлов, толковалась почти каждым, и, собствен- но, многими учеными, занимающихся исследованием Природы и бравшихся обучать таинствам других, все же многое не было принято во внимание. Частью это произошло от того, что Искусство для них - вообще непонятно, а Аристотелева Философия у них выглядит противно, они также чрезвычайно мало исследовали то, что можно доказать на деле, и о том, что писали об этой мудрости, при этом не болтая много и не хвастая. К тому же ежедневно здесь и там авантюрные софисты и лгуны скрываются, называя себя философами, а сами при посредстве коварства и интриг, с немалым хвастовством, напускной значимостью и присущим им лицемерием, разоряют и оставляют массу людей при огромных растратах и проблемах, и к тому же высмеянными.

Но все же, тем не менее (к нашему удовольствию, есть свидетельства, что и в наше время являют достойный пример), в разных концах света и среди всех наций можно найти прекрасных и достойных людей, тщательно исследующих это благородное Искусство с разумной направленностью всех несравненных идей. Они при помощи Высшего благословения, неутомимого прилежания, стараний и работы достигают своей намеченной цели. Следовательно, они верят непоколебимо в свои верно обоснованные заключения, единодушны в своих трактатах относительно Природы и, таким образом, воистину оставляют позади себя тех, кто, не различая, принимает ложь и глупость, в заблуждении представляющих безответственное зло.

И в самом деле, кто это или то не знает, не понимает, или не может постичь, тот, собственно, не видит, что является тем же обманщиком, делающим сомнительной эту тайную науку. Не обладающий мудростью или совсем ничего не находит в Природе, или представляет ложь и вранье, а посему таковое напрочь отбрасывается. Правда, в этот раз мы не хотели писать многословно, и в особенности об иностранцах, которые никогда не описывали подробно, очень продумано и понятно об этой славной науке, но трактаты которых имеются на руках и многими читались с пользой.

Василий Валентин - Алхимические Трактаты

Ныне в четвертый раз напечатанные вместе, с тщанием во многом дополнены некоторыми старинными декреталиями, что пополнило прошлые издания, где прилагаются пассажи и трактаты, а также некоторые фигуры, снабженные генеральным полным регистром, составленным в трех частях, сопровождены, наряду с новым предисловием, также нумерацией, где содержится критика Алхимических трактатов, вновь осуществленных проекций, Materia Prima философов, а также о жизни Василия Валентина, что отдельно представлено в этом издании, как и некоторое сообщение, данное BENED. NIC. PETRÆO, Med. D. ГАМБУРГ В переиздании Самуила Хайлза. Отпечатано в Гамбурге 1717.

Пер. с нем. — К: “Автограф”, 2008. - 592 с. Серия “A terra ad solem”.

ISBN 966-8349-00-8

Василий Валентин - Алхимические Трактаты – Содержание

В первой части

Новое предисловие

Предисловие доктора Георга Вольфганга Веделя

Предисловие

Предисловие Брата Бенедиктинского Ордена Василия Валентина

О великом камне древних философов

Двенадцать ключей, коими открываются двери к древнему Камню наших предков и найденному непостижимому источнику совершенного здоровья

Краткое приложение и ясная репетиция или повторение Брата Бенедиктинского Ордена Василия Валентина к написанной им книге О великом Камне предков, где воочию правдиво представлен истинный Свет Философов наряду с сообщением о Ртути, Сурьме, Витриоле, простой сере, негашенной извести, арсенике, Селитре, 8а1т!ас, винном камне, Уксусе и Вине

DE MICROCOSMO или О малом мире человеческой плоти

DE MACROCOSMO или О великой тайне мира и его Лекарстве

О мастерстве семи планет, их сущности, свойствах, силе и движении: как также об их скрытых тайнах и превращении

DE OCCULTA PHILOSOPHIA или О тайном чудо-рождении Семи планет и металлов

О естественных и сверхъестественных вещах, как также о первой тинктуре- корне и духе металлов и минералов

Триумфальная колесница Антимония

Во второй части

Предисловие и вступление Брата Василия Валентина О пяти последних, тайных книгах, о великом Камне древних Философов и других таинствах

Первая книга, где указываются горные рудники, их происхождение, природа и свойства

Вторая книга. Где вкратце повторяются некоторые учения первой книги, но не только то, как сие содержит Природа под землей, но также как родились и проявились такие металлы, как: золото, серебро, медь, железо, олово, свинец, ртуть и другие минералы. Далее также познается то, как окрашиваются благородные камни,так и металлические виды

Третья книга. Об Универсальности всего этого мира, а также полное объяснение ключей, об истинном определенном названии материй и далее толкование всех предыдущих трактатов

Четвертая книга. Именуемая - Приемы, где объясняются и сообщаются обстоятельные указания содержащие истину обо всех частностях, которые могут быть приготовлены из металлов и минералов с пользой и добром, плодотворным результатом, вместе с верными к сему приемами, направленными на улучшение их природного состояния

Пятая книга достойнейшего Герметического Философа Брата ВАСИЛИЯ ВАЛЕНТИНА и его Последнее завещание

Заключительное слово к моим предыдущим трактатам о Сульфуре, Витриоле и Магните Философских и Простых Бр. Василия Валентина из Бенедиктинского Ордена, где в каждом Универсальность, и из этого возникает Частность

Во третьей части