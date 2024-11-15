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Магия — духовная наука или техническая система обучения, преследующая скорее божественные, нежели земные и материальные цели. Основной целью магии является дисциплинирование и усиление воли и воображения. Создавая нечто в своем воображении, тем самым вы создаете это на тонких уровнях астрального плана. Любые машины и механизмы, музыка, книги, изобретения и окружающие предметы, которые мы воспринимаем как должное, начинались с замысла в чьем-то разуме. Прежде всего мы представляем себе нечто и только потом воплощаем это на физическом уровне. Одна из целей магии всегда состояла в реализации в нашей реальности явлений астрального плана, будь то предмет, событие, обстоятельство или духовное состояние разума. Особенно это актуально, когда речь идет об изготовлении магических или ритуальных предметов.

Само действие создания жезла или иного ритуального предмета следует рассматривать как магический акт. На изготовление ритуальных предметов маг тратит огромное количество времени не потому, что лишь посредством этих вещей он может должным образом совершать ритуалы, а по той причине, что создание подобных предметов запускает магический процесс внутреннего роста, способствующий развитию воли в согласии с божественной целью или намерением. Израэль Регарди, основатель современной Золотой Зари, подчеркивал этот момент, описывая изготовление магического жезла. Аналогичный принцип применим и к остальным магическим приспособлениям:

Поскольку жезл является символом Творческой Воли, изготовление его должно сопровождаться определенным проявлением воли, и в этой идее содержится разумное объяснение многих древних, очевидно абсурдных, предписаний и правил, которым теурги обязаны следовать в процессе обретения требуемых магических инструментов... Следуя совету Аеви, жезл нужно изготавливать из любой прямой ветки миндального или орехового дерева без предварительного исследования ее,- срезав ее одним ударом — не чувствуя при этом ни волнения, ни страха, — остро отточенным ножом, до восхода солнца, в период перед самым цветением дерева. Собственно изготовлению жезла должен предшествовать тщательно разработанный процесс подготовки — очищение ветки от листьев и маленьких отростков, удаление коры и зачистка концов, шлифовка сучков, другие мелкие операции, о которых можно узнать в книге Леви. Выделение всех этих деталей процесса и является развитием Воли. Маг, который несколько раз, отказывая себе в сне, поднимался ради обретения хорошего жезла, в полночь, то есть сознательно шел на определенные лишения, оказал себе большую пользу тем, что вырабатывал в себе Волю. В этом случае жезл, несомненно, станет действенным символом Творческой Воли, и только такие инструменты и нужны магу.

Продолжительная и подчас изнурительная подготовка, которую предпринимает церемониальный маг, необходима не столько для проведения самого ритуала, сколько для развития разума и творческой воли мага, что, в свою очередь, обеспечивает успех церемонии:

[Жезлы и другие стихийные орудия] должны являться видимым воплощением состояния души и разума мага, без чего они как тавматургические символы не будут иметь никакого эффекта. Если, к примеру, разум мага не отличается остротой и не обладает аналитическими способностями, если его, как говорится, «не хватает» на то, чтобы изготовить, скажем, меч, то как можно ожидать, чтобы духи элементалей и демоны с собачьими головами покорились его приказам и ушли из круга, в котором происходит заклинание? Так же и потир, символ Интуиции и божественного Воображения, должен изготавливаться соответствующим образом; этот процесс следует наполнять высокими помыслами и великими делами, ему обязаны сопутствовать интуиция и воображение, скажем, во внешнем оформлении потира; в надписях на нем либо в самой форме его должна содержаться божественная идея.

Чик Цицеро и Сандра Табата Цицеро - Изготовление магических орудий - Секреты Храма Золотой Зари

М.: Касталия, 2024. - 366 с.

ISBN 978-5-521-24008-1

Чик Цицеро и Сандра Табата Цицеро - Изготовление магических орудий – Содержание

Благодарности

Предисловие

Предисловие авторов

Введение

Безопасность

Цвет

Мерцающие цвета

Цветовые шкалы

Цвета Minutum Mundum

Глава первая

Орудия Зала Неофита

Зал Неофита

Алтарь

Крест и Треугольник.

Знамена Востока и Запада

Столпы

Переносные Столпы

Виньетки или изображения на колоннах

О виньетках

Исет, или Храмовый Престол

Старшие Служители Зала Неофита

Иерофант

Гегемон

Глашатай (Керукс)

Приуготовитель (Столистес)

Факелоносец (Дадухос)

Филакс (Страж)

Орудия Служителей-Неофитов

Жезл Иерофанта

Жезл Гегемона

Меч Иерея

Жезл Глашатая

Чаша Приуготовителя

Курильница, или Кадило Факелоносца

Меч Филакса (Стражника)

Орудия Служителей Помоста

Меч Императора

Жезл Провозвестника

Жезл Канцлера

Жезл Бывшего Иерофанта

Ламены

Дамен Иерофанта

Дамен Иерея

Дамен Гегемона

Дамен Глашатая

Дамен Приуготовителя

Дамен Факелоносца

Дамен Стражника

Лента

Облачение Служителей Внешнего Ордена: риза, мантия и накидка

Мантия Императора

Мантия Провозвестника

Мантия Канцлера

Мантия Иерофанта

Мантия Иерея

Мантия Гегемона

Базовое облачение мага

Риза в форме Тау-креста

Простая риза

Немее

Перевязь

Глава вторая

Орудия Стихийных Степеней

Залы стихийных степеней

Церемония Ревнителя (1=10)

Убранство Храма для Зала Ревнителя

Церемония Теоретика (2=9)

Убранство Храма для Зала Теоретика

Церемония Практика (3=8)

Убранство Храма для Зала Практика

Церемония Философа (4=7)

Убранство Храма для Зала Философа

Знаки Допуска

Крест Филфот

Объемный Греческий Кубический Крест

В Церемонии Теоретика утверждается:

Знак Кадуцея

Тетраэдр

Солярный Греческий Крест из Тринадцати Квадратов

Чаша Приуготовителя

Страстной Крест из Двенадцати Квадратов

Пирамида Четырех Стихий

Страстной Крест из Десяти Квадратов

Крест Гегемона

Глава третья

Орудия Степени Портала

Убранство Храма

Завеса Парокет

Орудия Служителей

Жезл Третьего Адепта

Жезл Второго Адепта

Жезл Старшего Адепта

Ламены

Ламен Гегемона

Ламен Иерея

Ламен Третьего Адепта

Ламен Второго Адепта

Ламен Гегемона

Ламен Иерея

Ламен Третьего Адепта

Ламен Второго Адепта

Ламен Старшего Адепта

Знаки Допуска

Греческий Крест из Пяти Квадратов

Знак Ламена Иерея

Енохианские Скрижали

Скрижаль Союза

Глава четвертая

Орудия Второго Ордена

Орудия Второго Ордена

Жезл Старшего Адепта: Ур־Уаджети

Жезл Второго Адепта: Жезл Феникса

Жезл Третьего Адепта: Лотосовый Жезл

Crux Ansata: Жезл-Анкх

Скипетр-хекет и цеп-нехеху

Крест Победы

Усыпальница Адептов

Пластины Стражей-Керубов

Символы Керубов

Описание Усыпальницы Адептов

Символика семи сторон усыпальницы

Уменьшенная Сторона Усыпальницы

Глава пятая

Личный храм Адепта

Основные Орудия

Лотосовый Жезл

Ламен Розы и Креста

Магический Меч

Четыре Стихийных Орудия

Пентакль Земли

Кинжал Воздуха

Чаша Воды

Жезл Огня

Простой Жезл Огня

Деревянный Жезл Огня

Переносной футляр для Магических Инструментов Адепта

Глава шестая

Нетрадиционные Орудия

Внешний Жезл Двойной Власти

Жезл Розы и Креста

Коробка для геомантии

Жезл Духа

Жезл Сефирот

Жезл для гадания на Таро

Послесловие

Словарь