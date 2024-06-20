Цицеро - Скраинг Древа Жизни

22 Пути, добавленные к 10 Сефирот, образуют прославленные «32 Пути», благодаря которым Мудрость последовательно нисходит на человека, что позволяет ему, в свою очередь, возвыситься до ее Истока, поднимаясь по этим 32 Путям. Этот процесс внутреннего созерцания можно назвать раввинистическим толкованием того, что индусы знали как йогу или Союз человеческого с божественным, заключаемый посредством размышлений и погружения разума в мистические грезы.

Доктор У. У. Уэсткотт, «Введение в науку каббалы»

Изучение каббалы — благодарное занятие само по себе, однако теория в данном случае лишь половина дела. До тех пор пока каббалистические принципы не будут на практике воплощены в вашей жизни через медитации, визуализации, аффирмации и ритуальные упражнения, они не станут той всеобъемлющей системой духовного роста, которой, собственно, и являются. Каббалу описывают как «йогу Запада» по той причине, что она представляет собой интерактивный процесс эволюции личности. Люди, которые читают книги по каббале, не утруждая себя практической работой, рискуют стать «кабинетными магами», которые просто жонглируют именами и датами, фактами и образами, не зная, как правильно выполнить простейшее упражнение. Эти люди понятия не имеют об истинных методах и целях теургии («божественной работы»). Как и с большинством прочих человеческих занятий, практика — единственный путь к совершенству.

Слишком много людей оказалось в ловушке заблуждений, считая, что в магическом искусстве главное — обладать неким «тайным знанием». Поиск тайного знания ради него самого привел многих «будущих адептов» на путь иллюзий и эгоизма. Однако истина состоит в том, что большинство магических секретов не являются тайными. Многие веками писали о них вполне открыто. Магические истины лежат буквально «у всех на виду», но постичь их можно только через личный опыт.

В своей основе магия является техникой пробуждения в человеке скрытых психических состояний. Проще говоря, магия — метод обучения тому, как повысить и сконцентрировать собственную силу воли, воображение, память и интуицию. Чем активнее человек учится тренировать эти способности, тем выше становится шанс, что действия его будут созвучны божественным силам, управляющим вселенной. Часто можно услышать, что магические принципы основаны на четырех фундаментальных истинах: 1) Физическая вселенная является лишь частью (и далеко не самой важной) всеобщей реальности; 2) Человеческая сила воли представляет собой подлинную силу, которую можно развить, и тренированная сила воли может влиять на окружающий мир и производить разного рода физические эффекты; 3) Силу воли можно направить в нужную сторону с помощью воображения; 4) Вселенная — не смешение случайных факторов и событий, а упорядоченная система соответствий (включая каббалистические); понимание моделей этих соответствий позволяет магу пользоваться ими для воздействия на реальность.

Каббалистическое учение часто именуют «Лестницей к Свету», поскольку оно не только описывает процесс возникновения космоса в результате нисхождения божественного начала в физическое, но и определяет то, как человек может использовать это учение для духовного вознесения обратно к божественному через определенные церемонии, размышления и молитву. Для подъема на многочисленные уровни сознания и внутренней реальности маги пользуются огромным количеством техник. Среди них такие, как визуализация (способность создать четкий и ясный мысленный образ), вибрирование (интонирование божественного имени, вызывающее сильную вибрацию в грудной полости, которая ощущается всем телом), использование символов для стимуляции воображения, а также как своего рода врата, ведущие на внутренние планы сознания.

Чик Цицеро, Сандра Табата Цицеро - Скраинг Древа Жизни - Руководство по практической каббале

Переводчик: Дмитрий Даммер. - М.: Касталия, 2024. - 266 с.

ISBN 978-5-521-24075-3

Чик Цицеро, Сандра Табата Цицеро - Скраинг Древа Жизни – Содержание

Глава первая Каббалистические ритуалы и упражнения

Упражнение Срединного Столпа

Упражнение Срединного Столпа на примере уровней души

Буквенная каббала

Айк Бекар

Каббалистические мантры

Скраинг

Астральное путешествие

Восхождение на Планы

Упражнение Восхождения на Планы

Синтез: ежедневное обучение

Аффирмации

Глава вторая Нижние уровни Древа Жизни

Малкут

Направленная визуализация Пути в Малкут

Тридцать Второй Путь Тав

Направленная визуализация Пути Тав

Йесод

Направленная визуализация Пути в Йесод

Тридцать Первый Путь Шин

Направленная визуализация Пути Шин

Тридцатый Путь Реш

Направленная визуализация Пути Реш

Направленная визуализация Пути к Ход

Двадцать Девятый Путь Коф

Направленная визуализация Пути Коф

Двадцать Восьмой Путь Цадди

Направленная визуализация Пути Цадди

Направленная визуализация Пути Пэй

Нецах

Направленная визуализация Пути к Нецах

Глава третья Срединные области Древа Жизни

Двадцать Пятый Путь Самех

Направленная визуализация Пути Самех

Двадцать Шестой Путь Айн

Направленная визуализация Пути Айн

Двадцать Четвертый Путь Нун

Направленная визуализация Пути Нун

Тиферет

Направленная визуализация Пути к Тиферет

Двадцать Третий Путь Мем

Направленная визуализация Пути Мем

Двадцать Второй Путь Ламед

Гебура

Направленная визуализация Пути к Гебуре

Двадцать Первый Путь Каф

Направленная визуализация Пути Каф

Двадцатый Путь Йод

Направленная визуализация Пути Йод

Девятнадцатый Путь Тет

Направленная визуализация Пути Тет

Хесед

Направленная визуализация Пути к Хесед

Глава четвертая Верхние уровни Древа Жизни