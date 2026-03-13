Цицерон - Антология гуманной педагогики
Книга Марка Туллия Цицерона, представленная в рамках серии «Антология гуманной педагогики», раскрывает великого римского оратора и государственного деятеля как глубокого воспитателя и мыслителя. Автор ставит задачу показать, что истинное образование (humanitas) не ограничивается приобретением профессиональных навыков, а заключается в формировании целостной личности, обладающей высокой моралью, гражданской ответственностью и ораторским мастерством. Основная идея тома состоит в том, что педагогика Цицерона неразрывно связана с понятием «человечности», где главная цель учителя — пробудить в ученике стремление к общему благу и гармонии между личными интересами и обязанностями перед отечеством.
Содержательная часть антологии включает фрагменты из таких фундаментальных трудов, как «Об обязанностях», «Об ораторе» и «О государстве». Цицерон подробно описывает качества, необходимые для воспитания достойного гражданина: справедливость, воздержанность, мужество и мудрость. Он настаивает на важности изучения философии и истории как инструментов, расширяющих кругозор и укрепляющих характер. Особое внимание в книге уделяется искусству слова, которое рассматривается не как средство манипуляции, а как высшее проявление человеческого разума, способное объединять людей и направлять их к истине. Цицерон предлагает модель образования, в которой теория всегда подтверждается практикой, а интеллект — добродетелью.
Текст написан в классическом, торжественном стиле, наполненном афоризмами и живой логикой, которая сохраняет свою актуальность на протяжении двух тысячелетий. Составители антологии мастерски подобрали отрывки, подчеркивающие педагогический гений Цицерона и его вклад в развитие гуманистической мысли Европы. Работа служит ценным источником для современных учителей, историков и философов, напоминая о том, что корень всякого воспитания лежит в уважении к достоинству человека. Это чтение приглашает к диалогу с древним мастером о том, как вырастить личность, способную не только говорить красиво, но и действовать благородно в непростые времена.
Сост. и коммент. Я.А. Волкова, В.К. Пичугина; вступ., закл. и сопр. разделы статьи В.К. Пичугиной; науч. ред. В.Г. Безрогов. — М. : Неолит, 2017. — 132 с.
ISBN 978-5-9908630-6-4
Марк Туллий Цицерон – Антология гуманной педагогики – Содержание
Педагогика Цицерона: воспитание достойных (вместо предисловия)
Педагогическое наследие Цицерона: между παιδεια и humanitas
Воспитание оратора
Воспитание гражданина
Воспитание семьянина
Воспитание себя
Воспитание культурой
Воспитание оратора
О нахождении материала (фрагменты)
Об ораторе (фрагменты)
Воспитание гражданина
О законах (фрагменты)
Об обязанностях (фрагменты)
Воспитание семьянина
О законах (фрагменты)
Письма к брату, друзьям и близким (фрагменты)
Воспитание себя
О законах (фрагменты)
Об обязанностях (фрагменты)
О пределах блага и зла (фрагменты)
Воспитание культурой
Речи (фрагменты)
Тускуланские беседы (фрагменты)
Педагогический дискурс Цицерона: восхождение к гуманной педагогике (вместо заключения)
