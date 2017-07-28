Цимбала - Свежая сила - Черпая из огромных запасов силы Божьего Духа
В КОНЦЕ XIX СТОЛЕТИЯ величайший евангелист того времени проводил особую конференцию, Д.Л. Муди собрал людей в своем родном городе Нортфилде, штат Массачусетс, "для молитвы и ожидания получения от Господа с небес нового наделения силой ". Муди, начавший свою трудовую биографию сапожником, никогда не был рукоположен на служение, и тем не менее был могущественно употреблен Богом и в Америке, и в Великобритании, приводя сотни тысяч людей ко Христу. Его имя было на устах каждой христианской семьи. Он был известен как человек, тщательно изучавший Библию и остававшийся смиренным, несмотря на свою огромную популярность.
Сердце Муди сжималось, при виде того духовного упадка, который он наблюдал на протяжении ряда лет во многих существовавших тогда церквях. Как мог он, евангелист, действенно расширить Божье Царство, если поместные церкви оставались "теплыми"? Куда идти новообращенным для получения духовной пищи и заботы?
В ответ на призыв Муди сотни христиан собрались на конференцию почти из каждого штата Америки и даже из-за рубежа. Его выступления были опубликованы несколько месяцев спустя в виде книги «Секретная сила». Она начинается так.
Последнее время все больше обращается внимания на Дух Святой. В этой стране, да и во многих других, тысячи людей посвящают свое время изучению этой серьезной темы. Я надеюсь, что это побудит нас молиться о больших проявлениях Его силы в Церкви Божьей в целом.
Как же мы непочтительно относились к Нему в прошлом! Насколько мы пренебрегали Его благодатью, любовью и присутствием! Это правда, что мы слышали и читали о Нем, но так мало знали по-настоящему о Его свойствах, Его действии, Его взаимоотношениях с нами...
Пусть отвергают другие, если смогут, на горе себе, эту вечную истину. Я верю, и с каждым днем все больше и больше, что в Духе Святом обитает божественная, чудотворная, творческая сила...
Если Он не посетит слово в силе, напрасна даже попытка проповеди. Человеческое красноречие или убедительные слова не более чем попытки мертвецов. Если отсутствует живой Дух, пророк может пророчествовать костям в долине, но только дыхание жизни с небес заставит их ожить...
Если мы желаем, чтобы эта сила оживотворила наших друзей, живущих во грехе, мы должны ожидать этого от Бога, а не от человека. Если мы будем ожидать этого только от служителей, если мы будем ожидать этого только от Христовых учеников, то будем разочарованы. Если мы будем ожидать от Духа Божьего и понимать, что это приходит от Него и только от Него, тогда мы отдадим всю честь Духу, и Дух сам произведет эту работу.
Я не могу помочь, но я верю, что есть много христиан, кто желает быть более успешным в служении Господу. Эту силу мы можем ожидать лишь от Духа Святого.
Джим Цимбала - Дин Мерил - Свежая сила - Черпая из огромных запасов силы Божьего Духа
Life Publishers International
Спрингфилд, Миссури, США 2004
ISBN 0-7361-0342-2
Перевод по изданию:
Fresh Power
Jim Cymbala
2001 by Jim Cymbala
Zondervan Publishing House,
Grand Rapids,
Michigan 49530, USA
Russian Edition
Джим Цимбала - Дин Мерил - Свежая сила - Черпая из огромных запасов силы Божьего Духа - Содержание
Пролог. Д. Л. Муди
- 1. Долгая ночь в Индианаполисе
- 2. О кладбищах и сумасшедших домах
- 3. Нечто с небес
- 4. Проповедь, движимая Духом
- 5. Лицом к лицу с опасностью
- 6. Дом объединен
- 7. Неподготовлен?
- 8. Избавляя людей из темниц
- 9. "Стратегия" Святого Духа
- 10. Радость и намного более
- 11. Многими страданиями
- 12. Бесплатная вода
Примечания
Джим Цимбала - Дин Мерил - Свежая сила - Черпая из огромных запасов силы Божьего Духа - Долгая ночь в Индианаполисе
ОСЕНЬЮ 1994 ГОДА меня пригласили проповедовать на музыкальной конференции в Индианаполисе. Я бывал там и ранее и знал, что около 10 000 человек собиралось в основном для того, чтобы послушать отличную музыку в стиле госпел. Да, каждое утро там выступал какой-нибудь оратор, и на протяжении дня проводились семинары, но козырем этого события было музыкальное прославление и поклонение.
Я приехал во вторник и в тот вечер совершенно не представлял себе, о чем мне стоит проповедовать на следующее утро. Склонялся к тому, что буду обращаться с простым посланием ободрения, которое уже раньше практиковал. Мне казалось, оно неплохо вписывалось в это праздничное собрание. И уж никоим образом я не собирался говорить что-нибудь противоречивое или кому-то что-то доказывать. В данном случае, при первом обращении к собранию, моя человеческая натура хотела понравиться и быть принятой.
Вместе со своей дочерью Крисси и зятем Аль Толедо я пошел на вечерний концерт, но уехал около восьми, чтобы вернуться в гостиничный номер. Там я начал вопрошать Господа относительно моей проповеди утром. Я знал, что из тысяч прекрасных стихов Библии, которые проповедник мог бы употребить с пользой для дела, должен был быть один отрывок, который Господь предпочитал для этого случая и этих слушателей.
На протяжении многих лет я старался молиться перед проповедью именно таким образом, прося Бога не только о Его помазании, но и о подтверждении темы проповеди для определенного случая.
Я просмотрел свои заметки для проповеди и начал молиться. В конце концов, я знал, что мне нужна помощь в проповеди, чтобы она стала благословением для верующих.
Чем дольше я молился, тем мертвее становилась эта прекрасная, знакомая проповедь у меня внутри. В моей душе не было никакого движения. Мои основные пункты проповеди были, несомненно, библейски обоснованны, и слушатели получили бы пользу от нее. Но я знал, что она не подходила для этого случая. Нечто еще требовало моего внимания. Если быть до конца честным, мне не хотелось знать, что это было.
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