В КОНЦЕ XIX СТОЛЕТИЯ величайший евангелист того времени проводил особую конференцию, Д.Л. Муди собрал людей в своем родном городе Нортфилде, штат Массачусетс, "для молитвы и ожидания получения от Господа с небес нового наделения силой ". Муди, начавший свою трудовую биографию сапожником, никогда не был рукоположен на служение, и тем не менее был могущественно употреблен Богом и в Америке, и в Великобритании, приводя сотни тысяч людей ко Христу. Его имя было на устах каждой христианской семьи. Он был известен как человек, тщательно изучавший Библию и остававшийся смиренным, несмотря на свою огромную популярность.

Сердце Муди сжималось, при виде того духовного упадка, который он наблюдал на протяжении ряда лет во многих существовавших тогда церквях. Как мог он, евангелист, действенно расширить Божье Царство, если поместные церкви оставались "теплыми"? Куда идти новообращенным для получения духовной пищи и заботы?

В ответ на призыв Муди сотни христиан собрались на конференцию почти из каждого штата Америки и даже из-за рубежа. Его выступления были опубликованы несколько месяцев спустя в виде книги «Секретная сила». Она начинается так.

Последнее время все больше обращается внимания на Дух Святой. В этой стране, да и во многих других, тысячи людей посвящают свое время изучению этой серьезной темы. Я надеюсь, что это побудит нас молиться о больших проявлениях Его силы в Церкви Божьей в целом.

Как же мы непочтительно относились к Нему в прошлом! Насколько мы пренебрегали Его благодатью, любовью и присутствием! Это правда, что мы слышали и читали о Нем, но так мало знали по-настоящему о Его свойствах, Его действии, Его взаимоотношениях с нами...

Пусть отвергают другие, если смогут, на горе себе, эту вечную истину. Я верю, и с каждым днем все больше и больше, что в Духе Святом обитает божественная, чудотворная, творческая сила...

Если Он не посетит слово в силе, напрасна даже попытка проповеди. Человеческое красноречие или убедительные слова не более чем попытки мертвецов. Если отсутствует живой Дух, пророк может пророчествовать костям в долине, но только дыхание жизни с небес заставит их ожить...

Если мы желаем, чтобы эта сила оживотворила наших друзей, живущих во грехе, мы должны ожидать этого от Бога, а не от человека. Если мы будем ожидать этого только от служителей, если мы будем ожидать этого только от Христовых учеников, то будем разочарованы. Если мы будем ожидать от Духа Божьего и понимать, что это приходит от Него и только от Него, тогда мы отдадим всю честь Духу, и Дух сам произведет эту работу.

Я не могу помочь, но я верю, что есть много христиан, кто желает быть более успешным в служении Господу. Эту силу мы можем ожидать лишь от Духа Святого.