Cимфония - Словарь-указатель к Священному Писанию Ветхого и Нового Завета

Настоящая Симфония подготовлена Издательским отделом Московского Патриархата. Ее издание посвящается юбилею 1000-летия Крещения Руси и имеет целью оказать православным священнослужителям, богословам, а также всем обращающимся к Священному Писанию практическую помощь в его изучении.

Составление и издание в России указателей к Священному Писанию имеет длительную историю. Первой печатной русской Симфонией и первым вообще в истории русской печатной книги алфавитно-предметным указателем можно считать «Книжку собрание вещей нужнейших вкратце скорого ради обретения в книзе Новаго Завета по словесем азбуки», составленную преподавателем острожской церковной школы Тимофеем Михайловичем и отпечатанную Иоанном Федоровым в Остроге в 1580 г. (в виде отдельного приложения к Псалтири и Новому Завету — «первому овощу от дома печатного своего Острозского», как писал в предисловии к «Книжке...» сам первопечатник).

В 1727 г. вышла в свет Симфония на Псалтирь, составленная русским писателем Антиохом Кантемиром. В 1733 г. появилась Симфония на Четвероевангелие и Деяния свв. Апостолов, составитель И. Ильинский (последующие издания — 1761 и 1821 гг.); в 1737 г.— на Послания свв. Апостолов и Откровение св. Иоанна Богослова, составитель А. Богданов (переиздана в 1821 г.). В 1773 г. была напечатана Симфония избранная, представившая в алфавитном порядке некоторые слова и понятия, извлеченные из Священных книг.

В XIX веке выходили следующие Симфонии: на Моисеево Пятикнижие (1823 г.); на книги Иова, Притчей Соломоновых, Екклесиаста, Песни Песней Соломона, Премудрости Соломона, Премудрости Иисуса, сына Сирахова (1825 г.); на книги свв. пророков: Исайи, Иеремии и Варуха (1826 г.); Иезекииля, Даниила и двенадцати Малых пророков (1826 г.).

Следует особо выделить работы П. Гильтебрандта — двухтомный «Справочный и объяснительный словарь к Новому Завету» (1882—1885 гг.) и «Справочный и объяснительный словарь к Псалтири» (1898 г.). В этих словарях приводятся цитаты на все случаи употребления того или иного слова, содержатся краткие пояснительные статьи и соответствия из греческого и латинского текстов указанных Священных книг.

Все вышеперечисленные указатели и словари составлялись на церковнославянский текст Библии. По мере публикования во второй половине XIX в. русского Синодального перевода Священного Писания (первое полное издание — 1876 г.) стали появляться указатели и к этому тексту. Первым из них была Симфония на Новый Завет, составленная Е. А. Барятинской (1874 г.. второе издание — 1882 г.). Наиболее известной является «Симфония на Ветхий и Новый Завет», изданная в типографии А. Лопухина в 1900 г. и переизданная в 1911 г. В ней впервые были представлены все канонические книги Библии, однако, как и в большинстве указанных изданий, слова и цитаты даны выборочно.

Настоящее пятитомное издание Симфонии, завершающее многолетний труд ее составителей, представляет собой первый опыт полного словаря-указателя к русскому Синодальному переводу Библии. Составители стремились учесть все знаменательные слова книг Ветхого и Нового Завета, а также все случаи употребления этих слов в тексте.

Словарный материал Симфонии представлен в виде статей, расположенных в алфавитном порядке: в пределах одной статьи на каждый случай употребления в Библейском тексте того или иного слова указывается его «адрес» (т. е. название Священной книги, глава и стих) и приводится соответствующая этому адресу краткая цитата. Исключение составляют наиболее крупные и сложные по структуре статьи (такие, как АНГЕЛ, БОГ, ГОСПОДЬ и др.). где сочетаются цитатный и бесцитатный (т. е. с указанием только адреса) принципы подачи материала. Цитаты внутри статьи (или ее разделов) располагаются по общепринятому порядку Библейских книг. Квадратные скобки, встречающиеся в тексте Ветхого Завета, за редким исключением в цитатах опускаются. При наличии в статье или ее разделах одинаковых (параллельных) цитат приводится, как правило, только первая по порядку книг цитата, а адреса последующих подписываются в конце ее. Для большей наглядности параллельных мест из Ветхого и Нового Заветов такие цитаты сохраняются на своих местах, но со взаимными отсылками (кроме очень небольших и легко обозримых статей).