Cинклер - Уроки горницы - Святой Дух - 2 книги
«Уроки горницы» — это приглашение присоединиться к ученикам Иисуса и несколько часов внимать Его наставлению, а также подслушать, как Он молится — за них и за вас. Другими словами, давайте поразмышляем над главами 13-17 Евангелия от Иоанна. Эти пять глав, или всего-то 155 стихов, или меньше четырех тысяч слов, — это, как сказал пуританский писатель Томас Гудвин, «окно в сердце Христа».
Эта часть Евангелия от Иоанна влекла меня еще со студенческих времен, и я частенько подумывал написать книгу о ней ради собственного удовольствия. Впрочем, непосредственным поводом для этой книги стала серия из двенадцати коротких проповедей, которые я прочитал для служения «Лигоньер» в 2014 г.
Фергюсон Cинклер - Уроки горницы - мужайтесь, Христос победил мир
пер. с англ. / Синклер Фергюсон. — Минск : Полиграфкомбинат им. Я. Коласа, 2025. — 240 с.
ISBN 978-985-7122-57-8.
Фергюсон Cинклер - Уроки горницы - мужайтесь, Христос победил мир - Содержание
Введение
1. Разум Христа
2. Понимание и благословение
3. От страданий к славе
4. Погода меняется
5. Via, Veritas, Vita
6. Тройной Дух
7. Истинная лоза
8. Ненависть и помощь
9. Почему? Почему? Почему?
10. Туман рассеивается
11. Сердце Христа открылось
12. Дар Отца
13. Он молится за меня
Что такое, а вернее, кто такой Святой Дух? Мы, как правило, легко и интуитивно понимаем значение того, что Иисус есть Сын Божий: во-первых, Иисус - человек, а во-вторых, наименование «Сын» указывает на отношения (оща и сына), которые хорошо известны нам из собственного опыта. Кроме того, когда благодаря Христу мы учимся называть Бога Ощом, то это имя вызывает у нас целый ряд понятных нам образов, которые помогают выстроить свое отношение к Боrу: Он есть тот, кто имеет власть над Своими детьми, кто заботится о них, защищает их, в конце концов, любит их.
Но наименование «Святой Дух» создает неопределенный, размытый образ. Стоит задуматься: что такое «дух»? Иногда это слово воспринимается почти как «привидение», и, как ни парадоксально, именно такое восприятие отражает подлинное отношение многих христиан к Святому Духу: Он кажется им чем-то неведомым, таинственным, бесплотным. По сравнению с Отцом и Сыном Святой Дух выглядит далеким и безличностным. Абрахам Кайпер писал: «Мы ничего не знаем ни о других духах, ни о своем собственном». Судить о Духе нам намного сложнее!
Ферrюсон Синклер - Святой Дух
пер. с англ. / Синклер Фергюсон. - Минск : Полиграфкомбинат им. Я. Коласа, 2024. - 368 с.
(Серия «Контуры христианского богословия»).
ISBN 978-985-71 22-55-4
Ферrюсон Синклер - Святой Дух - Содержание
Предисловие к серии
Предисловие
1. Святой Дух и Его история
2 . Дух Христа
3. Дар Духа
4. Пятидесятница сегодня?
5. Дух порядка
6. Spiritus Recreator
7. Дух святости
8. Общение Духа
9. Дух и тело
10. Дары для служения
11. Вселенский Дух
Для дальнейшего чтения
Именной указатель
Библейский указатель
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