«Уроки горницы» — это приглашение присоединиться к ученикам Иисуса и несколько часов внимать Его наставлению, а также подслушать, как Он молится — за них и за вас. Другими словами, давайте поразмышляем над главами 13-17 Евангелия от Иоанна. Эти пять глав, или всего-то 155 стихов, или меньше четырех тысяч слов, — это, как сказал пуританский писатель Томас Гудвин, «окно в сердце Христа».

Эта часть Евангелия от Иоанна влекла меня еще со студенческих времен, и я частенько подумывал написать книгу о ней ради собственного удовольствия. Впрочем, непосредственным поводом для этой книги стала серия из двенадцати коротких проповедей, которые я прочитал для служения «Лигоньер» в 2014 г.

Фергюсон Cинклер - Уроки горницы - мужайтесь, Христос победил мир

пер. с англ. / Синклер Фергюсон. — Минск : Полиграфкомбинат им. Я. Коласа, 2025. — 240 с.

ISBN 978-985-7122-57-8.

Фергюсон Cинклер - Уроки горницы - мужайтесь, Христос победил мир - Содержание

Введение

1. Разум Христа

2. Понимание и благословение

3. От страданий к славе

4. Погода меняется

5. Via, Veritas, Vita

6. Тройной Дух

7. Истинная лоза

8. Ненависть и помощь

9. Почему? Почему? Почему?

10. Туман рассеивается

11. Сердце Христа открылось

12. Дар Отца

13. Он молится за меня

Что такое, а вернее, кто такой Святой Дух? Мы, как правило, легко и интуитивно понимаем значение того, что Иисус есть Сын Божий: во-первых, Иисус - человек, а во-вторых, наименование «Сын» указывает на отношения (оща и сына), которые хорошо известны нам из собственного опыта. Кроме того, когда благодаря Христу мы учимся называть Бога Ощом, то это имя вызывает у нас целый ряд понятных нам образов, которые помогают выстроить свое отношение к Боrу: Он есть тот, кто имеет власть над Своими детьми, кто заботится о них, защищает их, в конце концов, любит их. Что такое, а вернее, кто такой Святой Дух? Мы, как правило, легко и интуитивно понимаем значение того, что Иисус есть Сын Божий: во-первых, Иисус - человек, а во-вторых, наименование «Сын» указывает на отношения (оща и сына), которые хорошо известны нам из собственного опыта. Кроме того, когда благодаря Христу мы учимся называть Бога Ощом, то это имя вызывает у нас целый ряд понятных нам образов, которые помогают выстроить свое отношение к Боrу: Он есть тот, кто имеет власть над Своими детьми, кто заботится о них, защищает их, в конце концов, любит их.

Но наименование «Святой Дух» создает неопределенный, размытый образ. Стоит задуматься: что такое «дух»? Иногда это слово воспринимается почти как «привидение», и, как ни парадоксально, именно такое восприятие отражает подлинное отношение многих христиан к Святому Духу: Он кажется им чем-то неведомым, таинственным, бесплотным. По сравнению с Отцом и Сыном Святой Дух выглядит далеким и безличностным. Абрахам Кайпер писал: «Мы ничего не знаем ни о других духах, ни о своем собственном». Судить о Духе нам намного сложнее!

Ферrюсон Синклер - Святой Дух

пер. с англ. / Синклер Фергюсон. - Минск : Полиграфкомбинат им. Я. Коласа, 2024. - 368 с.

(Серия «Контуры христианского богословия»).

ISBN 978-985-71 22-55-4

Ферrюсон Синклер - Святой Дух - Содержание

Предисловие к серии

Предисловие

1. Святой Дух и Его история

2 . Дух Христа

3. Дар Духа

4. Пятидесятница сегодня?

5. Дух порядка

6. Spiritus Recreator

7. Дух святости

8. Общение Духа

9. Дух и тело

10. Дары для служения

11. Вселенский Дух

Для дальнейшего чтения

Именной указатель

Библейский указатель