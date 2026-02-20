Циолковский - Философия космической эпохи
Труд «Философия космической эпохи» представляет собой квинтэссенцию космизма Константина Циолковского. В этом сборнике ученый выходит далеко за рамки ракетостроения, предлагая глобальный проект переустройства вселенной. Его философия базируется на «монизме» — убеждении, что материя едина, а вся Вселенная одушевлена. Циолковский верил, что даже атом обладает зачатками чувствительности («атом-дух»), и смерть — это лишь перегруппировка этих атомов для новой, более совершенной жизни.
Ключевая идея автора — неизбежность выхода человечества в космос для достижения бессмертия и «лучистого» состояния. Циолковский описывает эволюцию как путь от биологических форм к энергетическим сущностям, которые не зависят от атмосферы и гравитации. Он обосновывает этическую необходимость колонизации Вселенной: разум должен распространиться повсюду, чтобы устранить страдания материи и заменить хаос сознательным порядком.
Его взгляды на социальное устройство также пропитаны космическим оптимизмом. Он верил в создание единого человечества, живущего по законам разума и направляемого высшими силами космоса. Эта работа — не просто научная фантастика, а глубокое философское обоснование того, что Земля — лишь «колыбель разума», которую человечество обязано покинуть для выполнения своей космической миссии.
Циолковский Константин - Философия космической эпохи
2-е изд.
М.: Академический проект, 2020, 240 с.
Серия "Философские технологии: философия космизма"
ISBN 978-5-8291-3380-1
Циолковский Константин - Философия космической эпохи - Содержание
Наука будущего
Гений среди людей
Двигатели прогресса
Горе и гений
Научная этика
Монизм Вселенной
Космическая философия
Причина космоса
Воля Вселенной
Неизвестные разумные силы
Жизнь во Вселенной. Пути развития
Животное космоса
Самозарождение
Нирвана
Ум и страсти
Любовь к самому себе, или истинное себялюбие
Примечания
No comments yet. Be the first!