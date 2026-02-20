Циолковский - Философия космической эпохи

Труд «Философия космической эпохи» представляет собой квинтэссенцию космизма Константина Циолковского. В этом сборнике ученый выходит далеко за рамки ракетостроения, предлагая глобальный проект переустройства вселенной. Его философия базируется на «монизме» — убеждении, что материя едина, а вся Вселенная одушевлена. Циолковский верил, что даже атом обладает зачатками чувствительности («атом-дух»), и смерть — это лишь перегруппировка этих атомов для новой, более совершенной жизни.

Ключевая идея автора — неизбежность выхода человечества в космос для достижения бессмертия и «лучистого» состояния. Циолковский описывает эволюцию как путь от биологических форм к энергетическим сущностям, которые не зависят от атмосферы и гравитации. Он обосновывает этическую необходимость колонизации Вселенной: разум должен распространиться повсюду, чтобы устранить страдания материи и заменить хаос сознательным порядком.

Его взгляды на социальное устройство также пропитаны космическим оптимизмом. Он верил в создание единого человечества, живущего по законам разума и направляемого высшими силами космоса. Эта работа — не просто научная фантастика, а глубокое философское обоснование того, что Земля — лишь «колыбель разума», которую человечество обязано покинуть для выполнения своей космической миссии.

Циолковский Константин - Философия космической эпохи

2-е изд.

М.: Академический проект, 2020, 240 с.

Серия "Философские технологии: философия космизма"

ISBN 978-5-8291-3380-1

Циолковский Константин - Философия космической эпохи - Содержание

Наука будущего

Гений среди людей

Двигатели прогресса

Горе и гений

Научная этика

Монизм Вселенной

Космическая философия

Монизм Вселенной

Причина космоса

Воля Вселенной

Неизвестные разумные силы

Жизнь во Вселенной. Пути развития

Животное космоса

Самозарождение

Нирвана

Ум и страсти

Любовь к самому себе, или истинное себялюбие

Примечания