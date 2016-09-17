Среди тех книг, которые так или иначе оставили свой след в истории человечества особое место занимает Библия. Она прямо или косвенно оказала огромное влияние на все сферы жизни человеческого общества. Библия создавалась на протяжении тысячелетий и завершена была окончательно к V в н. э. Но и сейчас ее влияние на нашу жизнь довольно велико.



Библия была и остается полем ожесточенной борьбы идей. Размах толкований ее текстов идет от почти полного отрицания сведений до признания их абсолютной истинности. Тем важнее с чисто научной точки зрения рассмотреть историю того региона, который стал родиной этой великой книги, Книги с большой буквы, не впадая при этом ни в клерикализм, ни в так называемый "научный" атеизм.

Циркин Ю.Б. - История библейских стран

М: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство ACT»: ООО «Транзиткнита», 2003. — 574, [2] с.

(Классическая мысль)

ISBN 5-17-018173-6 (ООО Издательство ACT)

ISBN 5-271-07249-5 (ООО «Издательство Астрель»)

ISBN 5-9578-0330-8 (ООО Транзиткнига)



Юлий Циркин - История библейских стран - Содержание



Введение

I. На заре цивилизации

II. Ханаан и Амурру

III. Под властью великих держав

IV. Движения народов и связанные с этим политические изменения

V. Еврейские царства Единое царство Разделенные царства

VI. Сирия времени независимости

VII. Города-государства Финикии

VIII. Библейские страны в составе ближневосточных империй

IX. Начало эллинизма

X. Держава Селевкидов и Второе Иудейское царство

XI. Под властью Рима

XII. Сирия и Палестина в позднеримский и ранневизантийский периоды

Заключение

Источники и литература

Литературные и эпиграфические источники

(сокращенные наименования)

Указатель имен исторических и мифологических персонажей

Указатель географических и этнических названий



Юлий Циркин - История библейских стран - Введение



Отождествляя определение «библейские страны» с Сиро-Палестинским регионом, последний необходимо поместить в пространство между Малой Азией и Египтом, Средиземным морем и Месопотамией. Иногда в его состав входили часть Верхней Месопотамии и Синайский полуостров. В древности эта территория делилась на Сирию и Палестину, а с последних веков II тысячелетия до н. э. на сирийском побережье выделяется Финикия. В настоящее время здесь располагаются Сирия, Ливан, Израиль, Палестина, Иордания и часть Турции.

В современной отечественной литературе этот регион часто назывался Восточным Средиземноморьем. Однако это же название в других случаях применяется вообще к восточной части Средиземноморского бассейна, и это требует определенных оговорок Гораздо точнее указанный регион можно назвать Передней или Западной Азией. В западной литературе и географии весь этот регион нередко именуют Левантом. Но, учитывая историческую роль Библии, которая здесь создавалась, следует, на наш взгляд, сохранить избранное наименование «библейские страны».

Далее необходимо определить хронологические рамки нашего изложения. Представляется, что начать его надо с появления на этой территории городской цивилизации, в значительной степени связанной с приходом туда нового семитоязычного населения. Это приблизительно — рубеж IV— III тысячелетий до н. э. В археологическом плане он во многом совпадает с наступлением бронзового века.

Конец древневосточной истории Сирии и Палестины достаточно определен: 333-332 гг. до н. э., когда армия Александра Македонского подчинила себе эти страны. Именно с этого времени начинается качественно иная историческая эпоха — эллинистическая, переходящая в римскую. Но и в эллинистическо-римскую эпоху здесь продолжали жить те же люди, хотя к ним и прибавился значительный пласт эллинских переселенцев, и, что еще, с точки зрения данной работы, важнее, продолжалась работа над Библией.

Здесь зародилось христианство, и эта территория стала в значительной степени ареной новозаветной истории. Поэтому кажется логичным завершить изложение истории библейских стран тем временем, когда они были завоеваны арабами, которые принесли с собой новую религию — ислам — и довольно скоро практически полностью арабизировали местное население. И произошло это в середине VII в. уже нашей эры. Таким образом, промежуток времени, в рамках которого развивалась история библейских стран, охватывает более трех с половиной тысяч лет. Разумеется, детально исследовать все проблемы этого региона на протяжении тысячелетий в одной книге невозможно, так что многие вопросы будут изложены достаточно суммарно.

2014-09-17