Среди всех религий выделяются так называемые мировые религии. Это - те, которые обращены не к отдельному этносу или государству, а в принципе ко всему человечеству. Они по природе космополитичны, и всякая попытка связать мировую религию или какое-либо направление внутри нее с отдельным народом по существу является злейшим нарушением основных принципов данной религии.

В настоящее время можно говорить о трех мировых религиях - буддизме, христианстве и исламе. Это деление не совпадает с делением на политеистические и монотеистические. Буддизм признает множество богов, христианство и ислам - только одного. Иудаизм является чистым и бескомпромиссным монотеизмом, но он обращен лишь к одному этносу - евреям; иудеем в принципе может стать представитель любой нации, но для этого он должен практически отречься от своего этноса и стать евреем.

Греческая религия являлась важной частью культуры Эллады. Она была этнической и политеистической. Тем не менее ее влияние на мировую культуру ощущается до сих пор. Мифы, возникшие в Греции три тысячи лет назад, до сих пор живут в литературе и искусстве Европы и Америки, в том числе и в нашей стране. Без знания греческих мифов, без понимания природы тех или иных божественных фигур греческого мира невозможно адекватно понять и многие произведения русской литературы. Классическая русская литература, включая А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Ф.И. Тютчева и многих других, вся пронизана образами и фигурами, заимствованными из греческих мифов, хотя часто не в собственно греческом, а в римском обличье. Из мифологии взяты сюжеты многих произведений русской и мировой живописи и скульптуры. В виде греческого бога войны Ареса предстает А.В. Суворов на памятнике на берегу Невы. Его не закрывали песком во время блокады, и то ли великий русский полководец, то ли сам бог войны мечом указывал путь к победе.

Но правильно понять греческие мифы невозможно без понимания религии, неотъемлемой частью которой они являлись. Кроме того, греческая религия повлияла на многие стороны становящегося христианства. И с этой точки зрения тоже надо понять религию древних греков.

Юлий Циркин - Религия и мифология Древней Греции

Москва : ИНФРА-М, 2024. - 188 с.

ISBN: 978-5-16-016675-9

Юлий Циркин - Религия и мифология Древней Греции - Содержание

Введение

Глава 1. Основные черты античной культуры

Глава 2. Предыстория греческой религии

Глава 3. Олимп ийская религия

Глава 4. Греческая мифология

Глава 5. Мистические культы и орфизм

Глава 6. Эллинистическая религия

Глава 7. Греческая философия и религия

Заключение

Библиографический список