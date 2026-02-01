Х закрытый раздел особого доступа - информация о книгах с апологетическими целями предоставляется специалистам для знакомства с первоисточниками

Code Grimoire - Издание редких тайных книг - Издатели ставят целью сделать доступными для исследователей редкие и оригинальные манускрипты, хранящиеся в коллекциях библиотек всего мира

От издательства: Многие исследователи древних текстов хотели бы иметь в своих коллекциях если не подлинники, то хотя бы копии оригинальных гримуаров, известных или редких манускриптов. Однако все это связано с определенными трудностями и затратами: найти, достать, приобрести нужный манускрипт, издать в виде книги. В какой-то момент мы были одержимы идеей пополнения своей собственной коллекции гримуаров. Но в процессе возникла мысль снабжать манускрипты переводами и комментариями. Затем стало понятно, что подобные материалы нужны и другим ценителям тайной мудрости, исследователям. Мы издаем копии гримуаров (манускриптов) с переводом текста и необходимыми для понимания и работы комментариями. Мы используем современные социальные сети, краудфандинговые платформы и издательские технологии, а также работаем с профессиональными переводчиками и академическими исследователями западной гримуарной традиции.

Книга Псалмов — самая большая из книг, входящих в состав Библии. Псалмы представляют собой жанр древней поэтической молитвы и, вероятно, в древности исполнялись под музыкальное сопровождение. Сто пятьдесят Псалмов составляют одну книгу — Псалтирь, которая с первых веков Христианства стала фундаментом индивидуальной молитвенной практики и церковного богослужения.

С началом Христианской эры обмен между эллинистической, римской и еврейской культурами привел в том числе и к взаимному смешению магических традиций. Многие библейские тексты стали использоваться в различных целях, как магами, так и простыми людьми. Применение Псалмов исторически находило место в самых разнообразных областях магии: от примитивных защитных амулетов и простых деревенских чар до магических гримуаров эпохи Ренессанса, вызываний ангельских иерархий духов, подчинения демонов, создания пентаклей высшей магии.

Магические чары, амулеты, заклинания и молитвы, основанные на Псалмах, до сих пор находят на иврите, латыни, арамейском, греческом, английском, французском и славянских языках. Влияние Псалмов заметно даже в «Греко-египетском магическом папирусе», который представляет собой одну из древнейших из известных сегодня систем магии и теургии. Популярность Псалмов, в том числе и в магии, обязана не только их древности и многовековому освящению, но и слогу, ритмике, лите- ратурным образам, которыми наполнены эти песнопения.

Среди самых известных гримуаров можно выделить «Ключики Соломона» и «Книгу Священной магии Абрамелина». В настоящее время известно несколько версий или даже семейств «Ключиков». Это не один гримуарный текст, а большая группа манускриптов, написанных с XVI по XIX век, в которых прослеживается тенденция модернизации, усложнения и развития структуры магических церемоний, арсенала мага, методик взаимодействия с различными уровнями реальности. В семействе рукописей Абрахама Колорно Псалмы используются магом для освящения материалов и инструментов, необходимых для различных церемоний.

В ранних текстах любое освящение большей частью проводилось чтением различного количества месс над предметом. Это связано с тем, что многие гримуары писались священнослужителями и для клириков, практикующих магию. Распространение магического искусства среди мирян привело к необходимости адаптации и методик освящения. Если мирянин не мог сам отслужить мессу, не будучи рукоположенным для священнодействия, то он мог использовать те самые молитвы, которые легли в основу церковных служб — библейские Псалмы.

Чтение Псалмов в домашних (келейных) службах — это распространенная практика, как в западном, так и восточном христианстве. Читать Псалтирь рекомендует и «Книга Священной магии Абрамелина», гримуар, относящийся, возможно, к XV веку. Книга Абрамелина рассказывает о том, как при помощи ритуальной практики достигать собеседования с личным ангелом-хранителем, который далее должен объяснить адепту различные методы магической работы. Этот гримуар существует в двух версиях: сокращенная французская (наиболее известная) и полная немецкая.

Именно во второй версии можно найти рекомендации по магическому использованию некоторых Псалмов и других текстов Священного Писания. Рекомендации Абрамелина будут указываться соответственно для тех Псалмов, использование которых описано в «Священной магии».Первым из текстов, полностью посвященный магии Псалмов, следует назвать Sepher Shimmush Tehillim — Книгу использования Псалмов, написанную на иврите. Время ее составления относят приблизи- тельно к VIII веку н. э. Однако целостные рукописные тексты Sepher Shimmush Tehillim созданы гораздо позднее.

Гримуар Псалмов Давида

Издательство — «Академия исследования культуры» — 508 с.

Санкт-Петербург — 2018 г.

ISBN 978-5-6041848-0-6

Гримуар Псалмов Давида - Вульгата

Латинский перевод текстов Священного Писания был известен с первых веков Христианской эры. Разрозненные старолатинские переводы Библии имели хождение в церквях до V века н. э. Их язык был буквален и включал несвойственные тому времени неологизмы, которыми авторы пытались передать греческие лингвистические конструкции. Кроме того, сами тексты большей частью были не согласованы между собой. В 382 году н. э. папа Дамасий поручил Иерониму Сгридонскому упорядочить и откорректировать тексты, что в конечном итоге вылилось в цельный латинский перевод Библии, названный впоследствии Biblia Vulgata — общепринятая Библия.

Будучи знатоком иврита и греческого, Иероним взялся не только за корректировку языковых конструкций имеющихся переводов, но по сути составил новый перевод и западный канон Писания, отсеяв неканонические книги Ветхого Завета. При переводе книг иудейского канона он ориентировался на еврейские и арамейские тексты. Псалмы были первоначально откорректированы по греческой Септуагинте, а впоследствии Иероним сделал и перевод с еврейского текста книги Техиллим. Единый латинский кодекс библейских текстов получил широкое распространение, но рукописная передача привела к тому, что текст Вульгаты уже к IX веку подвергся порче, и в церковной среде вновь возникла необходимость создания единообразного текста.

Было предпринято много попыток унификации и исправления текстов, но только в 1592 году новоизбранный папа Климент VIII издал текст, который вплоть до 1979 года считался официальной Библией Римской церкви, названный по имени папы Vulgata Clementina. Латинский текст Псалмов далее мы приводим по Клементовой Вульгате, поскольку именно он использовался чаще всего в среде магов Западной Европы. В латинском обряде известны несколько версий книги Псалмов на латыни. Psalterium Vetus — старолатинский текст, который лег в основу Иеронимовой Вульгаты. Переведен с греческого текста LXX. Versio Romana или Psalterium Romanum — первый перевод Иеронима 384 года.

Переведен с греческого текста LXX. До настоящего времени входит в требники Римской церкви и читается в соборе Св. Петра в Ватикане. Versio Gallicana или Psalterium Gallicanum — второй пересмотренный вариант Иеронима, составленный в период с 386 по 391 год. Название происходит от того, что эта версия большей частью использовалась в Галлии. В некоторых монастырях в потреблении до сих пор. Переведен с греческого текста LXX. Versio juxta Hebraicum — перевод Иеронима с еврейского текста книги Псалмов. В 1945 и 1969 годах появились новые переводы: Versio Piana, Psalterium Vaticanum или просто Novum Psalterium — основанный на масоретском тексте и Versio Nova Vulgata — перевод масоретского текста с использованием стилистики версии Галликана.

Гримуар Псалмов Давида - Септуагинта

Книги Ветхого Завета пережили сложную историю редактирования. Сложившийся в среде средневековых евреев кодекс, который нам известен в качестве масоретского, отличается от первоначальных текстов Писания и возник в VIII-X веках из необходимости зафиксировать огласованную традицию чтения религиозных текстов. При этом некоторые из христианских апологетов первых веков полагали, что евреи намеренно внесли изменения в свои священные тексты, дабы у христиан не было достаточных аргументов для обоснования своей веры в религиозных диспутах. В христианской же среде с самого начала большее внимание уделялось греческому переводу Писания, известному как Септуагинта или перевод семидесяти — собрание переводов текстов Священного Писания на греческий язык III—I веков до н. э.

По преданию, египетский царь Птоломей попросил сделать перевод еврейских текстов для Александрийской библиотеки. От двенадцати колен Израиля было выделено по шесть старцев, что в сумме составило 72. Современные исследователи на основе сверки критических источников греческих и еврейских текстов полагают, что в основе Септуагинты лежит несколько отличный от масоретского кодекс еврейских писаний, что вполне закономерно с точки зрения данных текстологии Ветхого Завета. Христианские авторы почитали этот перевод как инспирированный Святым Духом. Поэтому Септуагинта стала первой христианской Библией, основой канона.

Славянский текст Библии, находящийся в употреблении в Русской Православной Церкви, в частности книга Псалмов, является переводом греческого текста LXX. Поскольку цитаты Псалмов в Le Livre d'Or приводятся по латинской Вульгате, переведенной с греческого, в качестве русского текста мы прилагаем достойный перевод Псалтири Септуагинты, выполненный российским библеистом П. А. Юнгеровым [IV]. Несмотря на то что это не первый русский перевод Псаломов с древнегреческого, его достоинство неоспоримо. В своем труде Юнгеров старался избегать неологизмов, различного рода «кальк» греческих оборотов, свойственных его предшественникам.

В то же время он, с одной стороны, старался балансировать между привычным для Церкви старославянским текстом и литературным русским языком, а с другой — избежать режущих слух для современного русскоговорящего человека непонятных выражений славянской Библии и учитывать вариативность Синодального перевода Библии. С какой-то стороны приверженность Юнгерова церковнославянскому переводу является минусом для сравнения текста с латинской Вульгатой, поскольку между переводами будет заметно различие в написании некоторых Псалмов, в незначительных деталях и языковых конструкциях.

Например, в славянском тексте (и русском переводе Юнгерова) отсутствуют разделяющие Псалом 118 буквы иврита, которые имеют место как в Вульгате, так и в Септуагинте. Однако же эти различия по сути не имеют значения для практики псалмической магии, но лишь для текстологического анализа. В издании Псалтири Юнгерова содержатся достаточно обширные комментарии к греческим словам, ссылки на комментарии святых Отцов и сравнение со славянскими выражениями. Этот аппарат мы не приводим в тексте нашей книги и отсылаем заинтересованных к первоисточнику.