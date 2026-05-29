Цолін - Давньоєврейська мова

Огляд книги
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, CATHOLICISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Biblical Studies, Educational, Reference, Philology Literature

Цей підручник поєднує риси великого довідника з фонології, граматики та синтаксису біблійної давньоєврейської мови з практичними вправами й поясненнями. Матеріал викладено послідовно: від фонетики та орфографії до морфології, дієслова, часток і синтаксису, що дає змогу цілісно та структуровано опановувати мову Святого Письма.

Книга спирається на класичні європейські граматики ХІХ–ХХ століть і новітні дослідження з історичної граматики та синтаксису. Особливу увагу приділено морфосинтаксису дієслова, системі акцентних знаків, історії мови, іншомовним запозиченням, а також роботі з автентичними біблійними текстами.

Цолін Дмитро – Давньоєврейська мова – Підручник

Цолін Дмитро. Давньоєврейська мова. Підручник. – Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2026. – 304 с.

ISBN 978-617-8408-15-2

Цолін Дмитро – Давньоєврейська мова – Зміст

  • Передмова

  • Вступ

  • Умовні позначення

  • Назви біблійних книг

  1. Розділ 1. Фонологія і орфографія

    • Приголосні звуки

    • Голосні звуки

    • Структура складу і наголос

  2. Розділ 2. Морфологія

    • Займенник

    • Іменник і прикметник

    • Числівник

    • Дієслово

    • Частки

    • Дієслово з об’єктним займенниковим суфіксом

  3. Синтаксис I. Структура речення з іменним присудком

    • Іменний присудок

    • Екзистенційні речення

  4. Синтаксис II. Речення з дієслівним присудком

    • Структура розповідного речення

    • Структура речення у прямій мові

    • Емфатичні структури

    • Акцентні знаки і синтаксичні структури

  5. Додатки

    • Класи іменників і прикметників

    • Залишки відмінкових закінчень

    • Іншомовні запозичення в давньоєврейській мові

  • Давньоєврейсько-український глосарій

  • Список таблиць

  • Індекс термінів

  • Використана література

Views 33
Added 29.05.2026
Author brat Vadim
Comments (1 comment)

A
Avel 3 hours ago
Большое спасибо!

