Цолін - Давньоєврейська мова

Цей підручник поєднує риси великого довідника з фонології, граматики та синтаксису біблійної давньоєврейської мови з практичними вправами й поясненнями. Матеріал викладено послідовно: від фонетики та орфографії до морфології, дієслова, часток і синтаксису, що дає змогу цілісно та структуровано опановувати мову Святого Письма.
Книга спирається на класичні європейські граматики ХІХ–ХХ століть і новітні дослідження з історичної граматики та синтаксису. Особливу увагу приділено морфосинтаксису дієслова, системі акцентних знаків, історії мови, іншомовним запозиченням, а також роботі з автентичними біблійними текстами.
Цолін Дмитро – Давньоєврейська мова – Підручник
Цолін Дмитро. Давньоєврейська мова. Підручник. – Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2026. – 304 с.
ISBN 978-617-8408-15-2
Передмова
Вступ
Умовні позначення
Назви біблійних книг
Розділ 1. Фонологія і орфографія
Приголосні звуки
Голосні звуки
Структура складу і наголос
Розділ 2. Морфологія
Займенник
Іменник і прикметник
Числівник
Дієслово
Частки
Дієслово з об’єктним займенниковим суфіксом
Синтаксис I. Структура речення з іменним присудком
Іменний присудок
Екзистенційні речення
Синтаксис II. Речення з дієслівним присудком
Структура розповідного речення
Структура речення у прямій мові
Емфатичні структури
Акцентні знаки і синтаксичні структури
Додатки
Класи іменників і прикметників
Залишки відмінкових закінчень
Іншомовні запозичення в давньоєврейській мові
Давньоєврейсько-український глосарій
Список таблиць
Індекс термінів
Використана література
