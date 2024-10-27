Искупление - одна из величайших тем Священного Писания, она не перестает интересовать, волновать, увлекать тех, кто ищет Бога. А всё потому, что искупление сродни освобождению, обретению свободы. Мир, в котором мы живем, исполнен несправедливости и зла, и человек жаждет освобождения от этого, ищет выхода из этого порочного круга. Люди, верящие в Господа, не представляют поиски такого освобождения вне Бога. И это совершенно справедливо, поскольку все попытки найти решение проблемы неустроенности мира ограниченными человеческими средствами обречены на провал. Политические, экономические, общественные преобразования приносят лишь временное, одностороннее облегчение, но они не решают сути проблемы. Ведь страдания людей, если взглянуть на проблему в целом, проистекают от их удаленности от Создателя, от постоянного стремления жить вне Его воли (часто неосознанного), поэтому освобождение, исцеление мира должно быть целостным, всесторонним. Только Тот, Кто дал бытие Вселенной и замыслил человека, может дать освобождение от власти греха, только Творец может быть истинным Искупителем мира.

Священное Писание представляет тему искупления величественно, глубоко и, что очень важно, доступно для каждого человека. В нем изображен образ Мессии - Искупителя мира, Который очень близок Своему народу, Который есть одно с ним, Который проходит вместе с ним путь страданий и приводит его к вечному Царству Славы. В Мессии Сам Бог являет Себя как Личность, очень близкую1 Израилю и всему человечеству, и в то же время Он - величественный, могущественный и святой. Размышления об этом всегда приводили читателей Торы, Пророков и Писаний в неземной восторг, давали утешение и надежду, помогали обрести смысл жизни.

Цолин Дмитрий - Лики искупления

К.: Скобелкін I.О.,2005, 416 с.

ISBN 966-7931-41-2

Цолин Дмитрий - Лики искупления - Содержание

От автора

Глава первая Священное Писание (Танах)

Глава вторая Сотворение мира

Глава третья Грехопадение

Глава четвертая Всемирный потоп

Глава пятая Призвание Авраама и народы мира

Глава шестая «Жертвоприношение» Исаака

Глава седьмая Иосиф и его братья

Глава восьмая Исход из Египта

Глава девятая Дарование Торы

Глава десятая Святилище

Глава одиннадцатая Моше Рабейну

Глава двенадцатая Царь Давид

Глава тринадцатая Мессия - Раб Господа

Глава четырнадцатая Храм

Глава пятнадцатая За сорок лет до разрушения Храма

Глава шестнадцатая Сын Человеческий

Глава семнадцатая Царство Небесное

Глава восемнадцатая Время помазания

Еврейские названия книг Танаха