Collectanea Chemica - Редкие трактаты по герметической медицине и алхимии

Дорогой читатель! В руках у вас уникальное собрание Collectanea Chemica, подготовленное нашим издательским проектом серия Librarium Aureum. Это собрание, впервые переведённое на русский язык, основывается на одном из первых английских изданий «Химической коллекции» 1684 года1 и на сборнике 18932 года под редакцией Артура Эдварда Уэйта, воссозданного из собраний Фредерика Хокли. В ходе подготовки были задействованы и другие латинские и английские издания этой коллекции (полный перечень изданий вы найдёте в разделе библиографии), в том числе латинское отдельное издание «Гробницы Семирамиды»3, известного герметического сочинения, которым завершается сборник. Это было обусловлено тем, что широко доступное английское издание А. Э. Уэйта, которое периодически переиздаётся на английском языке4, включает в себя только половину сочинений, к тому же его редактура не всегда была точна.

В целом Collectanea Chemica состоит из двенадцати ёмких книг, некоторые из которых имеют собственные главы. Каждое из этих произведений имеет самостоятельность и ценность, но очевидно подобраны они были по принципу практического применения в области герметической медицины и алхимии. В них раскрыты как тайны изготовления Алкагеста, Философской ртути, Философского камня, так и рецепты от болезней или средств против голода. Во многом это сборник рецептов и практических рекомендаций, поэтому не лишним будет напомнить читателю, что эти эксперименты мы не рекомендуем повторять или применять в медицинских целях, напоминаем об опасности оных и их определённой «историчности» и в некоторых аспектах «аллегоричности» сказанного в них. Между тем это очень любопытный материал для исследователей как истории медицины, так и всех аспектов алхимии.

Авторами сочинений обозначены знаменитые алхимики прошлого: Ириней Филалет, Френсис Энтони, Джорж Старки, Джорж Рипли, Роджер Бэкон, Бернард Тревизанский, часто упоминаются ван Гельмонт, Парацельс, Раймунд Луллий, Альберт Великий и другие. Мы постарались передать алхимический нарратив и терминологию как можно точнее и дать необходимые комментарии в сложных местах, впрочем, текст довольно насыщенный, плотный, и, если исследовать каждый трактат по отдельности, можно смело сказать, что получилось бы двенадцать таких полноценных книг. Поэтому мы надеемся, что наше издание поспособствует дальнейшему изучению этих алхимических работ.

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Читатель, мы не ищем меценатов, чтобы польстить Посвящением, и не просим помощи у великих людей, ибо мы знаем, что наша философия вызывает презрение в мире, а её профессора — презрение и насмешки, поэтому мы не просим их помилования и не боимся их осуждения, но утверждаем только эту истину, что у искусства нет врагов, кроме тех, кто его не знает, за что мы не боимся никаких мятежей, хотя они и направлены против нашего обучения, ибо истинная Мудрость оправдана её детьми и только им мы даём этот отчет о поводе напечатать это собрание этих маленьких химических трактатов, которые, помимо их полезности, были сохранены несколькими гениальными людьми. Ибо самые маленькие трактаты на эту тему не всегда имеют наименьшую ценность или уважение (ибо Истина не нуждается в больших трудах, чтобы изложить её). А что касается этого небольшого трактата об Алкагесте, то он был подарен и прислан мне щедрым незнакомцем, которому было угодно обратить внимание на мою заботу о сохранении Porta Prima6 в конце «Рипли Возрождённого»7, а также на то общее приглашение в вышеупомянутой книге на странице 390, я надеюсь, что со временем мы получим все утраченные части произведений этого знаменитого современного английского адепта, которых так жаждали, что будет очень полезно для всех философов и не в последнюю очередь для вашего слуги W. С. В.

Collectanea Chemica - Редкие трактаты по герметической медицине и алхимии

Пер. с англ, и послесл. Г. Д. Иванова ; науч. ред. и коммент. К. М. Родыгина, под общ. ред. Б. К. Двиняни- нова. — СПб.: Издательство «Академия исследований культуры», 2022. — 240 с.: ил. — (Серия Librarium Aureum. Opus Minus).

ISBN 978-5-94396-240-0

Collectanea Chemica – Содержание

Предисловие издателя (Двинянинов Б. К.)

Предисловие издания 1648 года

COLLECTANEA CHЕМICA. РЕДКИЕ ТРАКТАТЫ ПО ГЕРМЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ И АЛХИМИИ

Вступительное замечание

Секрет эликсира Алкагест, также известного как Игнис Аква, за авторством Иринея Филалета, рассказанный его другом, адептом и ныне философом, в вопросах и ответах

«Золотой Напиток», или Рецепт доктора Фрэнсиса Энтони, о его пути и методе изготовления и приготовления наилучшего лекарства для тела человека

Восхитительная эффективность и почти невероятное достоинство истинного масла, изготовленного из живой серы, помещенной на огонь, и повсеместно зовущегося маслом серы per campanam. За авторством Джорджа Старки

Масло сульфура

Послесловие

Джордж Старки

Философский камень: включая первоматерию и дуальный процесс создания настоек из растений и металлов

Предисловие

Глава I. Введение

Глава II. О растительной настойке, или процессе, называемом малой циркуляцией

Глава III. О применении растительных настоек, с некоторыми общими замечаниями об их большой эффективности в медицине

Глава IV. Металлическая настойка

Глава V. О второй материи, или семени в металлах

Глава VI. О растворении и извлечении семени в металлах

Глава VII. О разделении и дальнейшей обработке нашего философского семени

Глава VIII. О союзе, или мистическом браке, в философском процессе

Глава IX. О дальнейшей обработке и созревании нашего семени

Глава X. О дальнейшем процессе созревания нашего благородного семени

Глава XI. Дальнейшее описание процесса

Глава XII. О камне и его использовании

Глава XIII. О трансмутации

Босомская книга сэра Джорджа Рипли, каноника Бридлингтона, содержащая его философские открытия в создании Философской ртути и эликсиров

Создание камеди или Зелёного Льва

Добыча эликсира или крови нашего Зелёного Льва

Создание нашей основы

Кальцинация чёрных отходов, называемых нашим Чёрным Драконом

Раствор указанных отходов

Разделение элементов, где первый из них — воздух, а также считается нашей Пылкой водой и Привлекательной водой

Наша Пламенная вода, или вода Привлекательная, делается таким образом

Потоп, или вода из камня

Таким образом берётся и очищается кровь нашего человека

Масло или огонь, как земля камня

Огненная вода

Земля

Вода жизни, которая есть наш Меркурий и наш Лунарий

Секретная уловка Рипли для помощи тем, у кого есть Философская ртуть, но не может перейти ни к красному, ни к белому эликсиру

Масло, которое является элементом огня, и наш Красный Меркурий

Работа по путрификации

Переваривание белого камня

Ещё одно секретное свидетельство сэра Джорджа Рипли

Переваривание красного камня

Приготовление закваски для белого камня

Брожение белого камня

Сжигание белого камня

Приготовление красного фермента

Ферментация красного камня

Работа по прокаливанию для красных

Таким образом, у вас есть создание философской книги ... 101 Умножение или увеличение добродетели и благости вышеупомянутого белого и красного камня

Путь проекции

Приобщение к Великой работе, которая избавляет от половины работы и труда в работе, открытой сэром Джорджем Рипли

Аналогичное усиление красной работы, выполняемой вышеупомянутой серой

Роджер Бэкон. Истинный сосуд алхимиков

Препараты из Ртути мудрецов. Эксперименты для получения Ртути мудрецов Луной и антимониальный звездчатый регул Марса, для Философского камня. Написано Иринеем Филалетом, англичанином и космополитом

Практика Света, или Отличный древний трактат о Философском камне

Electum Minerale Immatunim (id est) Metallus primus est Minera Mercurii

Процесе приготовления Praecipiolum

Как же отделить философский винный камень или Praecipiolum от нашего золота?

Compositio Aquae Albuminum Ovorum

Универсальное лекарство

Теперь, как сделать ваш Astrum Horizontale или зафиксировать Praecipiolum в вашем золоте

Питьевое золото

Необычный трактат Бернарда Тревизанского о Философском камне

Теория того же автора

Практика того же автора

Новые средства против голода. Написанные сэром Хью Платтом

Как убрать большую часть этого зловония и неприятного вкуса бобов, гороха, буковой маеты, каштанов, желудей, веч и тому подобного

Некоторые странные и необычные способы облегчения состояния заключённого или других бедных страдальцев, когда вся надежда на обычные продукты у него отнята

Как сделать отличный хлеб из корней аарона, называемых аронник пятнистый, или крахмальных корней

Хлеб и другая пища из тыквы

Как сэкономить много муки, которая теряется на всех наших обычных кукурузных мельницах, которые мелют либо ветром, либо водой

Как сделать крахмал без кукурузы

Сладкие и нежные пирожные без специй и сахара

Быстрый или настоящий напиток, который путешественники могут приготовить для себя (простым способом), когда они бедствуют из-за отсутствия хорошего пива или эля в гостинице

Дешёвый напиток для бедняков, когда солод очень дорог

Как варить хорошее и полезное пиво без всякого хмеля

Аннотация некоторых экономных заметок или наблюдений во время голода, касающихся хлеба, питья и мяса, с некоторыми другими обстоятельствами, относящимися к этому, взятая из латинского писателя, назвавшего свою книгу “Anchora famis [et] sitis”

Прошение к учтивому читателю

Гробница Семирамиды, запечатанная Герметической печатью, которую раскрыл мудрец (неамбициозный скупой Кир) и нашёл невиданные сокровища

Глава I. О физической составляющей Философского камня

Глава II. Что такое физическое или философское золото

Глава III. О подготовке тел для философского Меркурия

Глава IV. О втором и истинном философском растворе тел и их перерождении в Ртуть

Глава V. Что такое квинтэссенция

Глава VI. О философском огне, или растворяющем Menstruum, или нашем эликсире Алкагеста

Глава VII. Бывает ли растворитель (Menstruum) едким

Глава VIII. О практике Камня

Глава IX. О приумножении благословенного камня 222 Глава X. О физическом использовании камня как внутри, так и снаружи

Послесловие переводчика (Иванов Г. Д.)

Библиография

Известные издания «Химических коллекций»

Каталог некоторых химических книг, проданных Уильямом Купером в магазине Pelican в Маленькой Британии, Лондон