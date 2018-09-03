Я написал эту книгу для тех, кто не имеет специального богословского или философского образования. Она предназна­чена для верующих родителей, желающих помочь своим детям в изучении естественных наук, для студентов, поступающих на естественнонаучные факультеты и сомневающихся в том, на­сколько их будущее занятие совместимо с верой, а также для школьных учителей и для тех, кто пишет детскую литературу.

Я буду рад, если кто-то, кого сбивают с толку высказывания за­щитников науки, после прочтения этой книги избавится от сво­их сомнений и поймет, что христианская вера не противоречит здравому смыслу.

И, наконец, мне хотелось бы, чтобы эта кни­га послужила утешением и поддержкой для тех моих верую­щих друзей, которые занимаются наукой профессионально: не­верующие коллеги считают их безумцами из-за того, что они сохраняют свою веру, а братья-христиане с подозрительностью относятся к их «сомнительным» занятиям.

Ввиду всего вышесказанного я старался не усложнять ма­териал излишней терминологией и полностью отказался от сно­сок. Если затронутые вопросы вызовут у вас интерес, или вы захотите проверить истинность моих высказываний, то можете обратиться к разделу «Примечания и комментарии» в прило­жениях. Хочу заметить, что я не ставил своей целью упростить сложные проблемы до абсурда, желая только передать матери­ал доступным языком. Некоторые рассматриваемые нами воп­росы очень непросты, и проигнорировать это было бы совершен­но несправедливо как по отношению к самим этим вопросам, так и по отношению и к Богу, и к людям, нам небезразличным.

Таким образом, моя цель - побудить вас к серьезным размыш­лениям. Именно к этому призывал нас и Господь Иисус, пове­левая ученикам быть «мудрыми на добро и простыми на зло» (Рим. 16,19; ср. с Мф. 10,16). Как говорил К. С. Льюис: «Христу угодно видеть в нас сердце ребенка, но ум - зрелого человека. Он хочет, чтобы в нас было детское простодушие и искренность, нежность и восприимчивость, но одновременно ожидает от на­ших умственных способностей полной отдачи при безупречной боевой готовности».