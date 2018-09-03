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Коллинз - Наука и вера

Наука и вера - Джон Коллинз
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Theology and Science, Science and Technology
Я написал эту книгу для тех, кто не имеет специального богословского или философского образования. Она предназна­чена для верующих родителей, желающих помочь своим детям в изучении естественных наук, для студентов, поступающих на естественнонаучные факультеты и сомневающихся в том, на­сколько их будущее занятие совместимо с верой, а также для школьных учителей и для тех, кто пишет детскую литературу.
Я буду рад, если кто-то, кого сбивают с толку высказывания за­щитников науки, после прочтения этой книги избавится от сво­их сомнений и поймет, что христианская вера не противоречит здравому смыслу.
И, наконец, мне хотелось бы, чтобы эта кни­га послужила утешением и поддержкой для тех моих верую­щих друзей, которые занимаются наукой профессионально: не­верующие коллеги считают их безумцами из-за того, что они сохраняют свою веру, а братья-христиане с подозрительностью относятся к их «сомнительным» занятиям.
Ввиду всего вышесказанного я старался не усложнять ма­териал излишней терминологией и полностью отказался от сно­сок. Если затронутые вопросы вызовут у вас интерес, или вы захотите проверить истинность моих высказываний, то можете обратиться к разделу «Примечания и комментарии» в прило­жениях. Хочу заметить, что я не ставил своей целью упростить сложные проблемы до абсурда, желая только передать матери­ал доступным языком. Некоторые рассматриваемые нами воп­росы очень непросты, и проигнорировать это было бы совершен­но несправедливо как по отношению к самим этим вопросам, так и по отношению и к Богу, и к людям, нам небезразличным.
Таким образом, моя цель - побудить вас к серьезным размыш­лениям. Именно к этому призывал нас и Господь Иисус, пове­левая ученикам быть «мудрыми на добро и простыми на зло» (Рим. 16,19; ср. с Мф. 10,16). Как говорил К. С. Льюис: «Христу угодно видеть в нас сердце ребенка, но ум - зрелого человека. Он хочет, чтобы в нас было детское простодушие и искренность, нежность и восприимчивость, но одновременно ожидает от на­ших умственных способностей полной отдачи при безупречной боевой готовности».

Джон Коллинз - Наука и вера. Враги или друзья?

Пер. с англ. - Черкассы: Коллоквиум, 2005. - 560 с.
ISBN 966-8957-00-8
Science and Faith: Friends or Foes?
C. John Collins

Джон Коллинз - Наука и вера - Враги или друзья - Содержание

  • Выражение благодарности
  • 1 Предисловие к основным темам и вопросам данной книги
ЧАСТЬ I: ФИЛОСОФСКИЕ ВОПРОСЫ
  • 2 Вера, наука и разум: краткий курс здравомыслия
  • 3 Стоит ли враждовать науке и вере?
ЧАСТЬ II ВОПРОСЫ БОГОСЛОВИЯ
  • 4 Мир, сотворенный Богом
  • 5 Толкование дней творения
  • б Толкование других библейских свидетельств о сотворении
  • 7 Возраст земли
  • 8 Какое чудо природы - человек!
  • 9 Славная руина
  • 10 Природа после грехопадения
  • 11 Бог вседержитель
  • 12 Самооткровение Бога миру
  • 13 Забота о творении
ЧАСТЬ III ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУКИ И ВЕРЫ
  • 14 Наука, Божий промысел и чудеса
  • 15 Возраст земли
  • 16 Происхождение животного мира
  • 17 Теория разумного замысла
  • 18 Наука и телеологическое доказательство бытия Бога
  • 19 Общественные и социальные науки
ЧАСТЬ IV ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  • 20 Культурные войны и воины
  • 21 Жизнь в сотворенном мире
Приложение 1
Приложение 2.
Приложение 3.
Предметный указатель
Библейский указатель

Джон Коллинз - Наука и вера - Враги или друзья - Предисловие

Сначала мы рассмотрим некоторые философские вопросы, относящиеся к вышеупомянутой теме. Нам необходимо знать, что такое вера и наука, как они соотносятся друг с другом, и что может сказать нам об истине каждая из них. На протяжении всей книги я стремлюсь показать, что истинная наука и истин­ная вера требуют от человека умения мыслить критически.
Далее мы обратимся к библейскому учению, во многом оп­ределяющему наше отношение к науке, а именно к учению о сотворении, о начале мира. Такясе мы рассмотрим учение о Бо­жьем промысле, о том, как Господь поддерживает бытие мира и вмешивается в события истории, и о том, какова наша роль в этом процессе. И, конечно, вслед за этим всплывут вопросы о возрасте земли, чудесах, психологии и эволюции - о тех облас­тях, в которых, как нам кажется, между наукой и верой развер­злась непреодолимая пропасть. Все это представляет собой серь­езный предмет для обсуждения, требующий особого внимания.
В заключение мы рассмотрим вопрос о том, как нам жить в сотворенном Богом мире. Иными словами, мы сформулируем принципы христианского мировоззрения, а также рассмотрим проблемы, связанные с преподаванием естественных наук де­тям, и проанализируем то, как христиане могут влиять на об­щество в этих сферах.
Таким образом, материал настоящей книги изложен в сле­дующем порядке: философские вопросы, богословские вопросы, области взаимодействия науки и веры и заключение. Некото­рые студенты, ознакомившись с моей рукописью, были удивле­ны, что я не систематизировал материал по тематическому признаку: главы о библейском возрасте земли (4-7) предшествова­ли бы главе, посвященной космологии и геологии (15) и т. п. Поясняю: это было сделано потому, что вопросы о взаимодей­ствии науки и веры в большинстве своем опираются на богослов­ские и философские предпосылки. Впрочем, если хотите, мо­жете читать материал в любом порядке. Важно только прочи­тать первыми главы 2 и 3. По себе знаю, что, когда берешься за новую книгу, хочется перейти сразу к главному, пропуская дол­гие и скучные предисловия. Но эти главы вовсе не предисло­вие, в них изложены принципы, необходимые для понимания книги в целом.
Views 1 457
Rating 4.5 / 5
Added 03.09.2018
Author hristianin
Rate this publication:
4.5/5 (6)

Comments (1 comment)

V
volodyanikolaev 12 years ago
Большое спасибо!!!

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