Коллинз - Наука и вера
Я написал эту книгу для тех, кто не имеет специального богословского или философского образования. Она предназначена для верующих родителей, желающих помочь своим детям в изучении естественных наук, для студентов, поступающих на естественнонаучные факультеты и сомневающихся в том, насколько их будущее занятие совместимо с верой, а также для школьных учителей и для тех, кто пишет детскую литературу.
Я буду рад, если кто-то, кого сбивают с толку высказывания защитников науки, после прочтения этой книги избавится от своих сомнений и поймет, что христианская вера не противоречит здравому смыслу.
И, наконец, мне хотелось бы, чтобы эта книга послужила утешением и поддержкой для тех моих верующих друзей, которые занимаются наукой профессионально: неверующие коллеги считают их безумцами из-за того, что они сохраняют свою веру, а братья-христиане с подозрительностью относятся к их «сомнительным» занятиям.
Ввиду всего вышесказанного я старался не усложнять материал излишней терминологией и полностью отказался от сносок. Если затронутые вопросы вызовут у вас интерес, или вы захотите проверить истинность моих высказываний, то можете обратиться к разделу «Примечания и комментарии» в приложениях. Хочу заметить, что я не ставил своей целью упростить сложные проблемы до абсурда, желая только передать материал доступным языком. Некоторые рассматриваемые нами вопросы очень непросты, и проигнорировать это было бы совершенно несправедливо как по отношению к самим этим вопросам, так и по отношению и к Богу, и к людям, нам небезразличным.
Таким образом, моя цель - побудить вас к серьезным размышлениям. Именно к этому призывал нас и Господь Иисус, повелевая ученикам быть «мудрыми на добро и простыми на зло» (Рим. 16,19; ср. с Мф. 10,16). Как говорил К. С. Льюис: «Христу угодно видеть в нас сердце ребенка, но ум - зрелого человека. Он хочет, чтобы в нас было детское простодушие и искренность, нежность и восприимчивость, но одновременно ожидает от наших умственных способностей полной отдачи при безупречной боевой готовности».
Джон Коллинз - Наука и вера. Враги или друзья?
Пер. с англ. - Черкассы: Коллоквиум, 2005. - 560 с.
ISBN 966-8957-00-8
Science and Faith: Friends or Foes?
C. John Collins
Джон Коллинз - Наука и вера - Враги или друзья - Содержание
- Выражение благодарности
- 1 Предисловие к основным темам и вопросам данной книги
ЧАСТЬ I: ФИЛОСОФСКИЕ ВОПРОСЫ
- 2 Вера, наука и разум: краткий курс здравомыслия
- 3 Стоит ли враждовать науке и вере?
ЧАСТЬ II ВОПРОСЫ БОГОСЛОВИЯ
- 4 Мир, сотворенный Богом
- 5 Толкование дней творения
- б Толкование других библейских свидетельств о сотворении
- 7 Возраст земли
- 8 Какое чудо природы - человек!
- 9 Славная руина
- 10 Природа после грехопадения
- 11 Бог вседержитель
- 12 Самооткровение Бога миру
- 13 Забота о творении
ЧАСТЬ III ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУКИ И ВЕРЫ
- 14 Наука, Божий промысел и чудеса
- 15 Возраст земли
- 16 Происхождение животного мира
- 17 Теория разумного замысла
- 18 Наука и телеологическое доказательство бытия Бога
- 19 Общественные и социальные науки
ЧАСТЬ IV ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- 20 Культурные войны и воины
- 21 Жизнь в сотворенном мире
Приложение 1
Приложение 2.
Приложение 3.
Предметный указатель
Библейский указатель
Джон Коллинз - Наука и вера - Враги или друзья - Предисловие
Сначала мы рассмотрим некоторые философские вопросы, относящиеся к вышеупомянутой теме. Нам необходимо знать, что такое вера и наука, как они соотносятся друг с другом, и что может сказать нам об истине каждая из них. На протяжении всей книги я стремлюсь показать, что истинная наука и истинная вера требуют от человека умения мыслить критически.
Далее мы обратимся к библейскому учению, во многом определяющему наше отношение к науке, а именно к учению о сотворении, о начале мира. Такясе мы рассмотрим учение о Божьем промысле, о том, как Господь поддерживает бытие мира и вмешивается в события истории, и о том, какова наша роль в этом процессе. И, конечно, вслед за этим всплывут вопросы о возрасте земли, чудесах, психологии и эволюции - о тех областях, в которых, как нам кажется, между наукой и верой разверзлась непреодолимая пропасть. Все это представляет собой серьезный предмет для обсуждения, требующий особого внимания.
В заключение мы рассмотрим вопрос о том, как нам жить в сотворенном Богом мире. Иными словами, мы сформулируем принципы христианского мировоззрения, а также рассмотрим проблемы, связанные с преподаванием естественных наук детям, и проанализируем то, как христиане могут влиять на общество в этих сферах.
Таким образом, материал настоящей книги изложен в следующем порядке: философские вопросы, богословские вопросы, области взаимодействия науки и веры и заключение. Некоторые студенты, ознакомившись с моей рукописью, были удивлены, что я не систематизировал материал по тематическому признаку: главы о библейском возрасте земли (4-7) предшествовали бы главе, посвященной космологии и геологии (15) и т. п. Поясняю: это было сделано потому, что вопросы о взаимодействии науки и веры в большинстве своем опираются на богословские и философские предпосылки. Впрочем, если хотите, можете читать материал в любом порядке. Важно только прочитать первыми главы 2 и 3. По себе знаю, что, когда берешься за новую книгу, хочется перейти сразу к главному, пропуская долгие и скучные предисловия. Но эти главы вовсе не предисловие, в них изложены принципы, необходимые для понимания книги в целом.
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