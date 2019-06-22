Дополнения к Новому Завету - Supplements to Novum Testamentum

Corinth in contrast : studies in inequality - Коринф в контрастах - Исследования по неравенству

В шестом десятилетии I века н.э. состоялся разговор между Павлом, евреем, который верил во Христа, и группой верующих из язычников в Коринфе. Некоторые аспекты этого разговора сохранились для нас в серии писем, написанных Павлом. В этой переписке мы получаем представление о некоторых проблемах, с которыми сталкивается это сообщество недавно крещеных язычников, пытающихся жить как народ Бога Израиля. Посредством этих писем различные дилеммы и решения, с которыми сталкивались коринфяне - как внутри сообщества, так и в отношении с посторонними - отражались постоянно на протяжении веков. Хотя историческая ситуация кардинально изменилась после того, как Павел написал свои послания, верующие задавали те же вопросы: как мы должны жить с нашими неверующими соседями? Как мы можем защитить целостность тела Христа и его членов? Как мы определяем себя, как отличающихся от других?

В этом исследовании я остановлюсь на одной конкретной теме, для которой все эти вопросы были актуальны: брак между верующими и неверующими. В 1 Коринфянам 7: 12-16 Павел задал вопрос, который, возможно, был задан ему коринфянами: как быть браку в которм один из супругов крестился, а другой - нет? Ответ Павла был удивительно терпимым и не очень конкретным, и, таким образом, поддается различным толкованиям. Позже церковные писатели, первым из которых был Тертуллиан, расширили комментарии Павла и, с некоторым творческим толкованием, заполнили детали, чтобы осудить смешанные браки. В частности, Тертуллиан, писавший в начале 3-го века, использовал язык чистоты 1 Коринфянам 6, чтобы истолковать 1 Коринфянам 7: 12-14, таким образом, взяв язык Павла о всей общине и применив его специально к христианским женам. Я полагаю, что этот экзегетический ход получил распространение, поскольку он сочетался с более широким дискурсом о защите и контроле женских тел. Однако, я исследую возможность того, что христианские произведения, «опубликованные христианами», такими как Тертуллиан, были не единственными, кто толковал Павла. У нас есть свидетельства «неопубликованных христиан» - тех, чье мнение не отражено в их собственных сохранившихся текстах, но чьи взгляды могут быть восстановлены в опубликованных аргументах других писателей - которые по-разному читают Павла. Эти христиане извлекли выгоду из терпимого отношения Павла к утверждению смешанных домохозяйств.

Чтобы проследить эти противоречивые толкования, я сначала обсуждаю 1 Коринфянам 7: 12-16. Затем я обращаюсь к Тертуллиану, который является первым опубликованным автором, который использовал 1 Коринфянам, чтобы говорить о смешанных браках. Затем я сосредотачиваюсь на свидетельствах неопубликованных христиан и их интерпретациях Павла, чтобы продемонстрировать, как идеи апостола творчески используются для поддержки различных возможностей для смешанного брака.