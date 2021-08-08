Вальдемар Цорн – Куда смотришь?

Мы, как правило, не задумываемся над тем, как по нашим венам течёт кровь, как поступают команды к мышцам ног и рук, как вырабатываются многочисленные гормоны, регулирующие обмен веществ в нашем организме, откуда приходят мысли и как мы принимаем решения. Поэт древности и пророк Давид пишет: «Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознаёт это.

Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был втайне, образуем был в глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них ещё не было» (Пс. 138:14-16). В день зачатия начинается жизнь нового человека: в первой клетке, содержащей 46 хромосом, находится вся информация о том, как этот человек будет выглядеть, какого он будет сложения, какова будет форма его ушей и носа, какой у него будет характер... Примерно через 21 день начинает биться сердце нового человека. Писание говорит, что Бог заключил с человечеством завет: жизнь человека свята, так как принадлежит Богу.

Никто не имеет права распоряжаться жизнью человека - ни своей, ни чужой. Человек обязан хранить жизнь, а Бог обещал дать человечеству все условия для жизни на земле (см. завет с Ноем в Быт. 8:22). Результаты того, что люди пренебрегают волей Бога, очевидны из истории войн, да и сегодня отчётливо прослеживаются на примере страданий народов от насилия, терроризма, геноцида, голода... Мы призваны лелеять и хранить жизнь, поддерживать и защищать её. О том, как люди должны относиться друг к другу, к своей и чужой жизни, ясно говорит Бог в Своей Книге. Некоторые вещи Он определил в категорической форме, например, в Десятословии заповедью «Не убивай».

В последнее время я в течение года прочитываю Библию по определённому порядку. Это помогает мне воздерживаться от выборочного чтения и дисциплинированно, каждый день, «питаться чистым словесным молоком». Вот и в этом году, дойдя до книги «Песнь песней», я удивился (в который уже раз!), на какой высокий уровень Господь, Бог наш, ставит взаимоотношения между мужчиной и женщиной, между мужем и женой, между влюблёнными людьми. Эти взаимоотношения настолько опошлены миром, что, читая описания ласк между влюблёнными в Писании, чувствуешь себя несколько неуютно, как будто зашёл на запретную территорию. Отсюда моё удивление. Но я понимаю, конечно, что это проблема моя, не Писания.

В разное время истории враг души человеческой, наш личный враг, атаковал нас, людей, с разных сторон. Был период, в который он «восстанавливал утерянное восприятие прекрасного», мы называем его эпохой Ренессанса. Во главу угла ставилось личное душевное восприятие прекрасного, в основном, плотского. Было время, когда он мобилизовал своих сторонников бороться «за чистоту учения» и организовал костры инквизиции. Потом он стал предлагать очень удобные и простые ответы на неизбывную тоску человека по спасению: прощение грехов можно было получить, купив индульгенцию. В эпоху Реформации «за истину» было пролито столько крови, что многие верующие считали, что наступила великая скорбь.

Пришло и прошло так называемое Просвещение, с «новой» верой, верой в могущество разума, силу науки... Перед нашим внутренним взором встают несколько «бородатых» лиц, состоящих у врага человека на жаловании. Начало конца веры... Во все времена у сатаны была одна цель: убить и погубить, разрушить и уничтожить. Средства для достижения этой цели у него всегда были очень изощрённые. В последнее время (время, в которое мы с вами живём) сатана обрушился на то, что мы, люди, вынесли как последнюю драгоценность из рая, - на брак. На святые, чистые, глубокие и исключительные взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Между мужем и женой.

Брак был учреждён Господом Богом, когда мы ещё в раю жили. Вернее, наши прародители. Это единственное, что мы оттуда вынесли. Какими только методами сатана ни пользуется, как и во все времена, чтобы лишить нас этого богатства?! Чтобы убедить нас променять его на мелочь легкомысленных развлечений, авантюрных сексуальных приключений, эротических игр в виртуальном мире... Как никогда во всей истории, нам нужно быть на страже своего сердца. Господь, подаривший нам это сокровище, предупреждает в седьмой заповеди: «Не прелюбодействуй», помогая нам в нашей борьбе за чистоту и святость в наших взаимоотношениях.

Вальдемар Цорн – Куда смотришь?

Издательство – «Свет на Востоке» – 192 с.

Германия – 2020 г.

ISBN 978-3-944772-74-5

Вальдемар Цорн – Куда смотришь? – Содержание

Чудо жизни

Сокровище из рая

Человек желаний

Точка соприкосновения

Место на паперти

Надежда не постыжает

Могущество Духа

Хлеб с неба

Не пойму?

Тоска по потерянному?

Цена мира

Нелёгкое блаженство

Удостоенные славы

Чем все мы живы

Признак счастья

В чём дело?

Это не десять минут на песочных часах

Кто же добр?

Цена милосердия

Переступить через борт

Что значит то слово?

Трудная тема

Се, гряду скоро!

Невидимый фронт

Последний бастион

Злейший враг

Убрать всё лишнее

Отечество

Великое восстановление

Глагол действия

Горящее сердце

Сказал Бог

Вся слава Богу!

Куда смотришь?!

Нет ничего важнее

Постели мне

Феномен жизни

Призванные

Этим определяется всё

Истинное значение

Когда кости гниют

Если, то... - третьего не дано

Позор

Счастье

Раб или свободный?

Обетование

Истина - не философское понятие

Накинуть покрывало

Сила доверия

Послесловие

Приложение