Вальдемар Цорн – Куда смотришь?

Цорн – Куда смотришь?
Мы, как правило, не задумываемся над тем, как по нашим венам течёт кровь, как поступают команды к мышцам ног и рук, как вырабатываются многочисленные гормоны, регулирующие обмен веществ в нашем организме, откуда приходят мысли и как мы принимаем решения. Поэт древности и пророк Давид пишет: «Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознаёт это.
Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был втайне, образуем был в глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них ещё не было» (Пс. 138:14-16). В день зачатия начинается жизнь нового человека: в первой клетке, содержащей 46 хромосом, находится вся информация о том, как этот человек будет выглядеть, какого он будет сложения, какова будет форма его ушей и носа, какой у него будет характер... Примерно через 21 день начинает биться сердце нового человека. Писание говорит, что Бог заключил с человечеством завет: жизнь человека свята, так как принадлежит Богу.
Никто не имеет права распоряжаться жизнью человека - ни своей, ни чужой. Человек обязан хранить жизнь, а Бог обещал дать человечеству все условия для жизни на земле (см. завет с Ноем в Быт. 8:22). Результаты того, что люди пренебрегают волей Бога, очевидны из истории войн, да и сегодня отчётливо прослеживаются на примере страданий народов от насилия, терроризма, геноцида, голода... Мы призваны лелеять и хранить жизнь, поддерживать и защищать её. О том, как люди должны относиться друг к другу, к своей и чужой жизни, ясно говорит Бог в Своей Книге. Некоторые вещи Он определил в категорической форме, например, в Десятословии заповедью «Не убивай».
В последнее время я в течение года прочитываю Библию по определённому порядку. Это помогает мне воздерживаться от выборочного чтения и дисциплинированно, каждый день, «питаться чистым словесным молоком». Вот и в этом году, дойдя до книги «Песнь песней», я удивился (в который уже раз!), на какой высокий уровень Господь, Бог наш, ставит взаимоотношения между мужчиной и женщиной, между мужем и женой, между влюблёнными людьми. Эти взаимоотношения настолько опошлены миром, что, читая описания ласк между влюблёнными в Писании, чувствуешь себя несколько неуютно, как будто зашёл на запретную территорию. Отсюда моё удивление. Но я понимаю, конечно, что это проблема моя, не Писания.
В разное время истории враг души человеческой, наш личный враг, атаковал нас, людей, с разных сторон. Был период, в который он «восстанавливал утерянное восприятие прекрасного», мы называем его эпохой Ренессанса. Во главу угла ставилось личное душевное восприятие прекрасного, в основном, плотского. Было время, когда он мобилизовал своих сторонников бороться «за чистоту учения» и организовал костры инквизиции. Потом он стал предлагать очень удобные и простые ответы на неизбывную тоску человека по спасению: прощение грехов можно было получить, купив индульгенцию. В эпоху Реформации «за истину» было пролито столько крови, что многие верующие считали, что наступила великая скорбь.
Пришло и прошло так называемое Просвещение, с «новой» верой, верой в могущество разума, силу науки... Перед нашим внутренним взором встают несколько «бородатых» лиц, состоящих у врага человека на жаловании. Начало конца веры... Во все времена у сатаны была одна цель: убить и погубить, разрушить и уничтожить. Средства для достижения этой цели у него всегда были очень изощрённые. В последнее время (время, в которое мы с вами живём) сатана обрушился на то, что мы, люди, вынесли как последнюю драгоценность из рая, - на брак. На святые, чистые, глубокие и исключительные взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Между мужем и женой.
Брак был учреждён Господом Богом, когда мы ещё в раю жили. Вернее, наши прародители. Это единственное, что мы оттуда вынесли. Какими только методами сатана ни пользуется, как и во все времена, чтобы лишить нас этого богатства?! Чтобы убедить нас променять его на мелочь легкомысленных развлечений, авантюрных сексуальных приключений, эротических игр в виртуальном мире... Как никогда во всей истории, нам нужно быть на страже своего сердца. Господь, подаривший нам это сокровище, предупреждает в седьмой заповеди: «Не прелюбодействуй», помогая нам в нашей борьбе за чистоту и святость в наших взаимоотношениях.
Вальдемар Цорн – Куда смотришь?
Издательство – «Свет на Востоке» – 192 с.
Германия – 2020 г.
ISBN 978-3-944772-74-5
Вальдемар Цорн – Куда смотришь? – Содержание
- Чудо жизни
- Сокровище из рая
- Человек желаний
- Точка соприкосновения
- Место на паперти
- Надежда не постыжает
- Могущество Духа
- Хлеб с неба
- Не пойму?
- Тоска по потерянному?
- Цена мира
- Нелёгкое блаженство
- Удостоенные славы
- Чем все мы живы
- Признак счастья
- В чём дело?
- Это не десять минут на песочных часах
- Кто же добр?
- Цена милосердия
- Переступить через борт
- Что значит то слово?
- Трудная тема
- Се, гряду скоро!
- Невидимый фронт
- Последний бастион
- Злейший враг
- Убрать всё лишнее
- Отечество
- Великое восстановление
- Глагол действия
- Горящее сердце
- Сказал Бог
- Вся слава Богу!
- Куда смотришь?!
- Нет ничего важнее
- Постели мне
- Феномен жизни
- Призванные
- Этим определяется всё
- Истинное значение
- Когда кости гниют
- Если, то... - третьего не дано
- Позор
- Счастье
- Раб или свободный?
- Обетование
- Истина - не философское понятие
- Накинуть покрывало
- Сила доверия
- Послесловие
Приложение
- Вера
- Покаяние
- Посвящение
- Оформление отношений
- Освящение
- Служение
- Напутствие
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