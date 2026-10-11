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Цубер - Духовная алхимия

Цубер - Духовная алхимия
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The Esxatos Theological Club
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, History, Religious Studies Atheism, Esotericism Mysticism Kabbalah, Алхимия, Эзотеризм
Series Studium Arcanum (2 books)

«Духовная алхимия: от Якоба Бёме до Мэри Энн Этвуд» Майка Цубера — историко-религиоведческое исследование особой традиции западной алхимии, в которой алхимические процессы понимались не только как преобразование веществ, но и как реальное преображение самого человека. Автор помещает эту традицию между историей науки, историей христианского мистицизма и исследованиями ранненововременного эзотеризма, сознательно дистанцируясь как от старого представления об алхимии как о суеверной предхимии, так и от универсализирующей юнгианской модели, согласно которой алхимическая символика прежде всего выражает процессы человеческой психики. Основная задача Цубера — показать, что духовная алхимия существовала как конкретная историческая традиция со своим понятийным аппаратом, практиками, рукописной передачей и цепочками интеллектуальной преемственности.

В центре книги находится сформировавшаяся вокруг Якоба Бёме концепция духовного возрождения как внутренней и одновременно телесной трансмутации человека. Цубер прослеживает ее предпосылки в радикальной Реформации, парацельсианстве и псевдо-вайгелевских текстах, исследует ее развитие у Бёме, Абрахама фон Франкенберга, Георга Лоренца Зиденбехера, Фридриха Бреклинга и Дионисия Андреаса Фреера и доводит историю до викторианской Англии и Мэри Энн Этвуд. В результате возникает реконструкция почти трех столетий передачи идей, в которой философский камень, Христос, новое рождение, «духовное тело», алхимическая тинктура и восстановление догреховного состояния человека оказываются элементами единой религиозно-натурфилософской системы.

Цубер Майк – Духовная алхимия – От Якоба Бёме до Мэри Энн Этвуд

Цубер М. Духовная алхимия: от Якоба Бёме до Мэри Энн Этвуд / пер. с англ. В. В. Каткова; науч. ред. С. С. Петрухина. — СПб.: Издательство «Академия исследований культуры», 2026. — 312 с.: ил. — (Studium Arcanum).

ISBN 978-5-94396-307-0

Цубер Майк – Духовная алхимия – Содержание

  • Введение

  • Глава 1. Радикальная Реформация, парацельсианские сети и псевдо-Вайгелевская алхимия

  • Глава 2. Химик из Нюрнберга и астролог из Торгау читают псевдо-Вайгеля

  • Глава 3. Духовная алхимия перерождения Якоба Бёме

  • Глава 4. Абрахам фон Франкенберг и древняя мудрость перерождения

  • Глава 5. Георг Лоренц Зиденбехер — духовный и философский сын Франкенберга

  • Глава 6. Фридрих Бреклинг, издание Бёме 1682 года и духовная алхимия

  • Глава 7. Сотрудничество, фальсификация и клевета в Амстердаме

  • Глава 8. Дионисий Андреас Фреер, апостол Бёме в Англии

  • Глава 9. Месмеристы и алхимики в викторианском Лондоне

  • Глава 10. Мэри Энн Этвуд и её первые читатели

  • Эпилог

  • Примечания

  • Список литературы

  • Индекс

Views 55
Rating 5.0 / 5
Added 11.10.2026
Author brat lexmak
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5.0/5 (2)

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