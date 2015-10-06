Божиею благодатию с помощью Пречистой Богородицы переписал я жития святых преподобных отцов. Писал же с разных списков, стараясь найти правильный. И нашел в списках этих многое неисправленное. И, насколько возможно моему худому разуму, я это исправлял, а что невозможно, то оставлял, да обладающие разумом большим, чем у нас, – те исправят не исправленное и дополнят недостающее.

А в том, что я написал, – если что-то окажется в том несогласным с разумением истины, то я о том прощения прошу. А кто будет это переписывать или читать, да не перепишет так, ни прочтет, но истинное да напишет и произнесет, что угодно Богу и полезно для души, поскольку и я, грешный, так хочу.

Преподобный Нил Сорский – Устав и Послания – Русская цивилизация

Москва: Институт русской цивилизации, 2011. — 240 с.

ISBN 978-5-902725-82-4

Преподобный Нил Сорский – Устав и Послания – Русская цивилизация - Содержание

Преподобный Нил Сорский и его место в истории русской духовности

Предание Нила Сорского

«Устав» Нила Сорского

Послания преподобного Нила Сорского

Послание Вассиану Патрикееву

Послание Гурию Тушину

Послание Герману Подольному

Послание брату, пришедшему с восточной стороны

Синодик, или Молитва Кирилла Иерусалимского об умерших в переводе и редакции преп. Нила Сорского

Предисловие и послесловие Нила Сорского к его «Соборнику»

Преподобного старца Нила молитва

Завещание Нила Сорского

Примечания

Список сокращений

Преподобный Нил Соровский – Устав и Послания – Русская цивилизация - Преподобный Нил Сорский и его место в истории русской духовности

О христианах первых веков о. Георгий Флоровский писал (в статье «Антиномии христианской истории: Империя и Пустыня»), что в «мире сем» они «могли быть лишь пришельцами и странниками» и не могли «всецело отдаться никакому строю этого мира». И когда Римская империя стала христианской, и «церковность» и «гражданство» не только совпали, а стали просто тождественны, – как реакция на это совпадение развилось монашество. «Монашество означало прежде всего “отречение”, совершенный отказ от “этого мира”... – считает о. Георгий. – Оно было энергичным напоминанием о радикальной “неотмирности” христианства. которая была тогда в процессе строительства». При этом «совершенно, – по его мнению, – очевидно, что в действительности монашество никогда не было на высоте своих собственных принципов и требований. Но историческое его значение заключается именно в его принципах. Так же, как в языческой империи христианство было своего рода “движением сопротивления”, монашество было постоянным “движением сопротивления” в христианском обществе». К этим словам можно добавить, что такого рода «движением сопротивления» государство и общество никогда не отрицались, но лишь укреплялись в своем христианстве.

И слова эти полностью применимы, мне кажется, также к преподобному Нилу Сорскому и ко всем «нестяжателям», одним из ярчайших и чистейших представителей которых он был. Родившийся около 1433 г., в правление Васи - третьего-четвертого поколения монахов «северной Фиваиды», если считать первым поколение ее «золотого века» – основателей знаменитых иноческих киновий-общежитий, таких как Дионисий Суздальский и Сергий Радонежский, Димитрий Прилуцкий и Павел Обнорский, Кирилл и Ферапонт Белозерские, Дионисий Глушицкий и Александр Куштский и многих других. Во второй половине XIV–начале XV в. те основали в великорусских землях десятки духовно-культурно-хозяйственных центров, очень быстро завладевших обширными землями с селами, рыбными ловлями, солеварнями и ставших богатыми. В середине XIV в., когда это движение – монашеское киновиальное движение – начиналось, оно, несомненно, было «движением сопротивления» – сопротивления упадку Руси-государства, втягивавшего в этот упадок Церковь.

Как некогда в Римской империи, «церковность» и «гражданство» на Руси уже давно, с самого начала процесса христианизации, в X–XI вв., совпали и нераздельно определяли церковно-гражданско-этническую принадлежность «русьских», православных подданных Русского княжеского рода. Разграбление русских городов при нападениях врагов или в княжеских междоусобицах описывалось в летописях в первую очередь как ограбление церквей, монастырей, икон, избиение клира и монахов, – как ущерб Христианству.