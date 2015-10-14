Когда-то, вскоре после Второй мировой войны, возник вопрос: может ли существовать поэзия после Освенцима? Оказалось, может. И поэзия, и проза, и оперетка, и фанк, и панк, и рок... Человек исключительно живуч. Его пытаются уничтожить разные обстоятельства, созданные такими же точно человеками, но обитающими по ту сторону реки, леса, границы... А он живет!

Олена Степова, жительница Свердловска Луганской области, летом 2014 года написала очень важный текст — в фейсбуке.

Ее записи породили множество других, появлявшихся как отклик, как комментарий, как недоверие, сочувствие или поддержка. С середины июня число людей, читающих ее записи, росло, как снежный ком, и так сложился новый жанр. Это новая форма. Другая литература. Здесь нет издателя, заказчика, редактора, корректора, типографии. Размыта даже сама эта классическая пара: писатель—читатель.

Этот новый жанр — народная книга.

Спустя какое-то время, когда профессиональные историки решат разобраться, что же произошло летом 2014 года на Донбассе, в Украине, в России, такая литература и будет самым надежным, самым правдивым источником, самым достоверным свидетельством этой ужасной войны, которой могло бы и не быть, которой не должно было быть.

Людмила Улицкая

Олена Степова — Все будет Украина!

Опубликовано в фэйсбуке

Олена Степова — Все будет Украина! — Содержание

1. ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА!

2. ( Фейсбук времен АТО )

3. Источник: https://www.facebook.com/olena.stepova

4. 1 июня 2014 года

5. Кто звонит

6. Параллельные миры

7. Утки-сепаратисты

8. Очереди

9. Танковая национальность

10. Дороговизна

11. 22 июня

12. 23 июня

13. 24 июня

14. 25 июня

15. Кто хотел в Рашу

16. Сходка

17. Пригранично-огородная история

18. Пригранично-политически-сексуальная история

19. История погранично-разведывательная

20. История бомбоубежечно-пищевая

21. Медово-военная история

22. История обезвреживающее-диверсионная

23. День Конституции

24. История диверсионно-подрывная

25. Жизнь до АТО

26. История погранично- политическо- лексическо-лингвинистическая

27. История о беженцах

28. Беженцы и патриоты

29. Парковое АТО

30. История сельская-патриотическая, теплая

31. История телевизионно-актерско-политическая

32. История трагично-счастливая

33. 1 июля

34. История подвально-сохранительная

35. 3 июля

36. 4 июля

37. 5 июля

38. История погранично-анатомическая

39. Счастливая баба Ганна

40. Дождь – это свобода

41. Сходка молчания

42. Все будет Украина

43. Расписание выстрелов

44. Куховарение

45. Сталкер Алиса

46. История реверсно-беженецкая

47. Ваши комментарии

48. 12 июля: сводка

49. Боль

50. Сюрреализм по-лугански

51. Страхи нашего города

52. Книги

53. История пугательно-бизнесово-колхозно-зарабатывательная

54. Тревожно-животная история

55. Полоскание земли

56. После ГРАДа

57. История пикантная

58. История боевая или как две кумы у гости ходили

59. История про огурцы и ГРАД

60. Царю

61. Мы в норке!

62. История пенсионная

63. Над головою — гаубица

64. Вежливые люди

65. История о двух магазинах

66. Любовь Луганщины

67. Сводки из зоны АТО. 22.07. 2014-23.07. 2014 г.

68. Звонок от родни

69. История шпиЕнская.Облучательная

70. История панично-фосфорная

71. Вечерняя самоубийца

72. Разговор с Богом

73. История референдумная

74. Будущее Лугандонии

75. Украинский клей

76. Разминирование по-украински

77. Звездочки и камни

78. Жить в войне

79. Соседушки

80. Война за любовь

81. История уже очень грустная, военно-конфетная

82. История сельская про кузнечиков и быка

83. История духовенная

84. История стоматологическая

85. О Музе

86. День инквизиции

87. Монолог дочки

88. История поучительная. Вы в ответе, за тех, кого отжали

89. Часть вторая

90. История на ночь. Смски и холодильник

91. Зарисовки из зоны АТО

92. Дрожь земли

93. Одиночный

94. История мокрая. Бабий бой

95. Человечизм

96. Мироточение души

97. Баланс сил

98. Самое страшное на войне, это-война

99. Ангелы любви

100. Конец

Олена Степова — Все будет Украина! — Жизнь до АТО

Жизнь до ЛНР, АТО и другой аббревиатуры у нас на поселке была, правда не такая шумная и нервная, но была. Такая же веселая, разнообразная, правда, это как-то не так остро воспринималось. Сейчас, любой позитив, как шанс на жизнь. Раньше, ну случилось да и случилось. ...

А случилось в одной шахтерской семье такое обыденное действо, как профосмотр. Шахтеры его проходят каждый год, для допуска на работу под землей. Так как у шахтеров здоровье не очень, то давление скачет, то сердце пошаливает, а работать надо, то выкручиваются, кто как может. Врачи у нас жутко принципиальные, меньше 3 000 гривен за положительный (здоровый анализ) не берут, поэтому, тут, кто на что горазд.

Сосед мой с деньгами решил не расставаться, пошел в бой сам. Напился успокоительных, сердечных, антидепрессантов... и на обследование. А он уж очень нервный и мнительный. Чуть занервничал, давление подскакивает, а с давлением в шахту ни-ни. Пока посидел в очереди, наслушался, кто чем болеет, кого ободрали медики, кого на увольнение,других шахтерских страшилок... У него скакануло давление. Зашел к врачу, опа, попадос. Он нашел выход из ситуации, карточку в руки и говорит:

- Это у вас тонометр накрученный, коррупция. Я посижу в коридоре, а потом еще раз проверю через несколько человек.

Сделал грозный вид и вышел. И деру из больницы. Врач от наглости опешила, медсестра догонять. Но кто работать хочет, там медицина бессильна.

А профосмотр проходить надо. Он в истерике. Так попалиться, нахамить... Ну, наши женщины, это наши женщины. Они найдут выход из любой ситуации. Жена предложила его покрасить (он блондин) в более темный. Покрасили. Получился брюнет.

Ночь... Любофф.. А у жены приступ смехоистерики в самый ответственный момент, больше того, говорит, чувствую, мужик в постели чужой...прям, говорит, чувствую разницу... чувствую, говорит, изменяю....

Профосмотр муж прошел. И тут на работу идти. Ну на работе, вроде пронесло, все грязные, черные, а вот в бане, чуть не случился конфуз с разоблачением (низ-то не поменялся). А для шахтера попасть в разряд разноцветных личностей, это хуже профосмотра, затюкают, засмеют. Дома решили, красить надо везде... чтобы не попалится. Покрасили. И тут понеслась любофф с новой силой. Жена поржет и пристает. Опять поржет и опять пристает. Говорит, интересно, муж-то новый, везде....

Через неделю попал таки сосед в больницу с давлением. Но не от шахты, от любви. А это чуть-чуть приятней. Но теперь думают, как следующий профосмотр проходить будут. Фантазеры, блин.