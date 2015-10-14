Степова - Все будет Украина
Когда-то, вскоре после Второй мировой войны, возник вопрос: может ли существовать поэзия после Освенцима? Оказалось, может. И поэзия, и проза, и оперетка, и фанк, и панк, и рок... Человек исключительно живуч. Его пытаются уничтожить разные обстоятельства, созданные такими же точно человеками, но обитающими по ту сторону реки, леса, границы... А он живет!
Олена Степова, жительница Свердловска Луганской области, летом 2014 года написала очень важный текст — в фейсбуке.
Ее записи породили множество других, появлявшихся как отклик, как комментарий, как недоверие, сочувствие или поддержка. С середины июня число людей, читающих ее записи, росло, как снежный ком, и так сложился новый жанр. Это новая форма. Другая литература. Здесь нет издателя, заказчика, редактора, корректора, типографии. Размыта даже сама эта классическая пара: писатель—читатель.
Этот новый жанр — народная книга.
Спустя какое-то время, когда профессиональные историки решат разобраться, что же произошло летом 2014 года на Донбассе, в Украине, в России, такая литература и будет самым надежным, самым правдивым источником, самым достоверным свидетельством этой ужасной войны, которой могло бы и не быть, которой не должно было быть.
Людмила Улицкая
Олена Степова — Все будет Украина!
Опубликовано в фэйсбуке
Олена Степова — Все будет Украина! — Содержание
1. ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА!
2. ( Фейсбук времен АТО )
3. Источник: https://www.facebook.com/olena.stepova
4. 1 июня 2014 года
5. Кто звонит
6. Параллельные миры
7. Утки-сепаратисты
8. Очереди
9. Танковая национальность
10. Дороговизна
11. 22 июня
12. 23 июня
13. 24 июня
14. 25 июня
15. Кто хотел в Рашу
16. Сходка
17. Пригранично-огородная история
18. Пригранично-политически-сексуальная история
19. История погранично-разведывательная
20. История бомбоубежечно-пищевая
21. Медово-военная история
22. История обезвреживающее-диверсионная
23. День Конституции
24. История диверсионно-подрывная
25. Жизнь до АТО
26. История погранично- политическо- лексическо-лингвинистическая
27. История о беженцах
28. Беженцы и патриоты
29. Парковое АТО
30. История сельская-патриотическая, теплая
31. История телевизионно-актерско-политическая
32. История трагично-счастливая
33. 1 июля
34. История подвально-сохранительная
35. 3 июля
36. 4 июля
37. 5 июля
38. История погранично-анатомическая
39. Счастливая баба Ганна
40. Дождь – это свобода
41. Сходка молчания
42. Все будет Украина
43. Расписание выстрелов
44. Куховарение
45. Сталкер Алиса
46. История реверсно-беженецкая
47. Ваши комментарии
48. 12 июля: сводка
49. Боль
50. Сюрреализм по-лугански
51. Страхи нашего города
52. Книги
53. История пугательно-бизнесово-колхозно-зарабатывательная
54. Тревожно-животная история
55. Полоскание земли
56. После ГРАДа
57. История пикантная
58. История боевая или как две кумы у гости ходили
59. История про огурцы и ГРАД
60. Царю
61. Мы в норке!
62. История пенсионная
63. Над головою — гаубица
64. Вежливые люди
65. История о двух магазинах
66. Любовь Луганщины
67. Сводки из зоны АТО. 22.07. 2014-23.07. 2014 г.
68. Звонок от родни
69. История шпиЕнская.Облучательная
70. История панично-фосфорная
71. Вечерняя самоубийца
72. Разговор с Богом
73. История референдумная
74. Будущее Лугандонии
75. Украинский клей
76. Разминирование по-украински
77. Звездочки и камни
78. Жить в войне
79. Соседушки
80. Война за любовь
81. История уже очень грустная, военно-конфетная
82. История сельская про кузнечиков и быка
83. История духовенная
84. История стоматологическая
85. О Музе
86. День инквизиции
87. Монолог дочки
88. История поучительная. Вы в ответе, за тех, кого отжали
89. Часть вторая
90. История на ночь. Смски и холодильник
91. Зарисовки из зоны АТО
92. Дрожь земли
93. Одиночный
94. История мокрая. Бабий бой
95. Человечизм
96. Мироточение души
97. Баланс сил
98. Самое страшное на войне, это-война
99. Ангелы любви
100. Конец
Олена Степова — Все будет Украина! — Жизнь до АТО
Жизнь до ЛНР, АТО и другой аббревиатуры у нас на поселке была, правда не такая шумная и нервная, но была. Такая же веселая, разнообразная, правда, это как-то не так остро воспринималось. Сейчас, любой позитив, как шанс на жизнь. Раньше, ну случилось да и случилось. ...
А случилось в одной шахтерской семье такое обыденное действо, как профосмотр. Шахтеры его проходят каждый год, для допуска на работу под землей. Так как у шахтеров здоровье не очень, то давление скачет, то сердце пошаливает, а работать надо, то выкручиваются, кто как может. Врачи у нас жутко принципиальные, меньше 3 000 гривен за положительный (здоровый анализ) не берут, поэтому, тут, кто на что горазд.
Сосед мой с деньгами решил не расставаться, пошел в бой сам. Напился успокоительных, сердечных, антидепрессантов... и на обследование. А он уж очень нервный и мнительный. Чуть занервничал, давление подскакивает, а с давлением в шахту ни-ни. Пока посидел в очереди, наслушался, кто чем болеет, кого ободрали медики, кого на увольнение,других шахтерских страшилок... У него скакануло давление. Зашел к врачу, опа, попадос. Он нашел выход из ситуации, карточку в руки и говорит:
- Это у вас тонометр накрученный, коррупция. Я посижу в коридоре, а потом еще раз проверю через несколько человек.
Сделал грозный вид и вышел. И деру из больницы. Врач от наглости опешила, медсестра догонять. Но кто работать хочет, там медицина бессильна.
А профосмотр проходить надо. Он в истерике. Так попалиться, нахамить... Ну, наши женщины, это наши женщины. Они найдут выход из любой ситуации. Жена предложила его покрасить (он блондин) в более темный. Покрасили. Получился брюнет.
Ночь... Любофф.. А у жены приступ смехоистерики в самый ответственный момент, больше того, говорит, чувствую, мужик в постели чужой...прям, говорит, чувствую разницу... чувствую, говорит, изменяю....
Профосмотр муж прошел. И тут на работу идти. Ну на работе, вроде пронесло, все грязные, черные, а вот в бане, чуть не случился конфуз с разоблачением (низ-то не поменялся). А для шахтера попасть в разряд разноцветных личностей, это хуже профосмотра, затюкают, засмеют. Дома решили, красить надо везде... чтобы не попалится. Покрасили. И тут понеслась любофф с новой силой. Жена поржет и пристает. Опять поржет и опять пристает. Говорит, интересно, муж-то новый, везде....
Через неделю попал таки сосед в больницу с давлением. Но не от шахты, от любви. А это чуть-чуть приятней. Но теперь думают, как следующий профосмотр проходить будут. Фантазеры, блин.
No comments yet. Be the first!