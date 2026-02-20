Cуриков - Политические деятели Древней Греции - Том II - Эпоха кризиса полиса

Второй том фундаментального исследования Игоря Сурикова «Политические деятели Древней Греции» посвящен драматичному IV веку до н. э. — периоду, когда классический греческий полис переживал глубокий внутренний кризис. Автор анализирует судьбы выдающихся лидеров того времени, показывая, как через их личные амбиции, таланты и ошибки преломлялись глобальные исторические процессы: закат гражданской общины и рождение новых форм власти, предвещавших эпоху эллинизма.

В центре повествования — фигуры, олицетворяющие разные пути выхода из кризиса. Суриков детально рассматривает биографии таких деятелей, как спартанский царь-реформатор Агесилай II, блестящий фиванский стратег Эпаминонд, создавший новую тактику боя, и афинский оратор Демосфен, ставший символом отчаянного сопротивления македонской угрозе. Автор мастерски реконструирует политическую борьбу того времени, избавляя читателя от сухих схем и представляя историю как живое столкновение характеров и идеологий.

Особое внимание уделено тому, как традиционные ценности полиса входили в противоречие с требованиями новой эпохи, требовавшей централизации и профессиональных армий. Суриков подчеркивает, что именно в этот период закладывались основы будущей империи Александра Великого. Книга сочетает в себе глубокую академическую точность с увлекательным стилем изложения, что делает её незаменимым трудом для понимания того, как погибала классическая Греция и рождался новый мир.

М.: Академический проект, 2020, 694 с.

Серия "Всеобщая история: портреты Античности"

ISBN 978-5-8291-3458-7

Cуриков Игорь - Политические деятели Древней Греции - Том II - Эпоха кризиса полиса - Оглавление

ЧАСТЬ III. ГОДИНА МЕЖДОУСОБИЦ

От автора

Глава I. Кризис классического греческого полиса: основные компоненты

Глава II. Никий: между демосом и богами

Глава III. Алкивиад: афинский денди или первый «сверхчеловек»?

Глава IV. Рубеж веков: Ферамен, Критий, Фрасибул

Послесловие

Библиография к части III

Список сокращений

ЧАСТЬ IV. НА ПОРОГЕ НОВОГО МИРА