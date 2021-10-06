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Цвелик - Аксенов-Меерсон - Шесть дней творения

Алексей Цвелик - Шесть дней творения - Разум как космическое явление - Михаил Аксенов-Меерсон - Встреча Нуса и Логоса в премудрости Науки
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Theology, **Theology and Science, Science and Technology

Почему есть нечто, а не ничто? Три века прошло с тех пор, как Лейбниц поставил этот вопрос. Немало сильных умов подходило к этой теме, оставляя или не оставляя ответа; вопрос же продолжает манить, раздражать, отталкивать, пугать, будить философскую мысль. Как и для любой философской проблемы, ответ затрагивает глубину личности, ее способность мыслить, верить и благодарить. Это не значит, что ответ произволен; напротив, он, возможно, предопределен для отвечающего, будучи зависимым от базовых черт характера человека, в силу которых истина может как открываться, так и затмеваться.

Нечто отличается от ничто гармонией, разумной упорядоченностью. Полный беспорядок, хаос и есть ничто. А раз так, то вопрос Лейбница может быть задан и по-другому: почему порядок, а не хаос? Такая дихотомия подразумевает, что в мире есть и то и другое, что хаос сам по себе не нуждается в объяснении, а нуждается в нем порядок; стало быть, нуждается в объяснении и та мера хаоса, подлинного или лишь видимого, в которой он присутствует. В этических категориях хаос есть зло; значит, вопрос Лейбница может быть переформулирован еще и на третий лад: почему мир есть переплетение добра и зла? Может ли благой источник добра быть также и источником зла? А если нет, то откуда зло? Почему благой источник бытия допустил зло, если он поистине благ? Лейбниц предложил ответы на этот триединый вопрос в своей книге «Теодицея» (1710), которая одна только и была издана при его жизни, но здесь не место разбирать его аргументы.

Какие ответы возможны на вопрос Лейбница? Так сразу, может быть, и не скажешь. Тогда спросим иначе: а какие ответы невозможны? А вот тут можно кое-что сказать.

Алексей Цвелик - Шесть дней творения - Разум как космическое явление - Михаил Аксенов-Меерсон - Встреча Нуса и Логоса в премудрости Науки

М.: Практика, 2021. — 240 с.

ISBN 978-5-89816-187-3

Алексей Цвелик - Шесть дней творения. Разум как космическое явление. Михаил Аксенов-Меерсон - Встреча Нуса и Логоса в премудрости Науки - Содержание

Алексей Цвелик. Шесть дней творения. Разум как космическое явление

  • Алексей Буров. Предисловие

  • Постскриптум

  • От автора

  • Вступление

  • Онтологический статус законов природы

  • День первый

  • Свет и тьма

  • Самоорганизация

  • Рождение таблицы Менделеева

  • День второй. Молодая Земля

  • Дни третий и четвертый

  • Самовоспроизведение и размножение

  • Генетический код

  • Атмосфера

  • День пятый. Многоклеточные существа

  • День шестой. Явление человека

  • Заключение

  • Приложение А. Антропный космологический принцип

  • Приложение Б. Теория всего, что химику достаточно знать

  • Литература

  • Дополнительная литература

Михаил Аксенов-Меерсон. Встреча Нуса и Логоса в премудрости науки

  • Плюрализм в век информации

  • Наука как ведущий авторитет в современном мире

  • Логос (λόγος) и Нус (νους) как два столпа науки

  • Возникновение новой философии как попытки объяснить науку

  • Появление наукообразного мифа

  • Философия богочеловечества и космологический миф

  • Открытие материи как живого тела

  • Новый миф независимой саморазвивающейся материи

  • Естественный отбор

  • Диалектический материализм

  • Вечное возвращение

  • Оправдание науки

  • Русская философия на границе между религией и наукой

  • Булгаков о науке как борьбе со смертью

  • Наука и технология как очеловечение природы

  • Смертность человека как вызов науке

  • Наука и воскресение во плоти

  • Евхаристия в контексте современного мировоззрения

  • Заключение

Views 513
Rating 5.0 / 5
Added 06.10.2021
Author otec Vyacheslav
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5.0/5 (1)

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