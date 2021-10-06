Почему есть нечто, а не ничто? Три века прошло с тех пор, как Лейбниц поставил этот вопрос. Немало сильных умов подходило к этой теме, оставляя или не оставляя ответа; вопрос же продолжает манить, раздражать, отталкивать, пугать, будить философскую мысль. Как и для любой философской проблемы, ответ затрагивает глубину личности, ее способность мыслить, верить и благодарить. Это не значит, что ответ произволен; напротив, он, возможно, предопределен для отвечающего, будучи зависимым от базовых черт характера человека, в силу которых истина может как открываться, так и затмеваться.

Нечто отличается от ничто гармонией, разумной упорядоченностью. Полный беспорядок, хаос и есть ничто. А раз так, то вопрос Лейбница может быть задан и по-другому: почему порядок, а не хаос? Такая дихотомия подразумевает, что в мире есть и то и другое, что хаос сам по себе не нуждается в объяснении, а нуждается в нем порядок; стало быть, нуждается в объяснении и та мера хаоса, подлинного или лишь видимого, в которой он присутствует. В этических категориях хаос есть зло; значит, вопрос Лейбница может быть переформулирован еще и на третий лад: почему мир есть переплетение добра и зла? Может ли благой источник добра быть также и источником зла? А если нет, то откуда зло? Почему благой источник бытия допустил зло, если он поистине благ? Лейбниц предложил ответы на этот триединый вопрос в своей книге «Теодицея» (1710), которая одна только и была издана при его жизни, но здесь не место разбирать его аргументы.

Какие ответы возможны на вопрос Лейбница? Так сразу, может быть, и не скажешь. Тогда спросим иначе: а какие ответы невозможны? А вот тут можно кое-что сказать.

Алексей Цвелик - Шесть дней творения - Разум как космическое явление - Михаил Аксенов-Меерсон - Встреча Нуса и Логоса в премудрости Науки

М.: Практика, 2021. — 240 с.

ISBN 978-5-89816-187-3

Алексей Цвелик - Шесть дней творения. Разум как космическое явление. Михаил Аксенов-Меерсон - Встреча Нуса и Логоса в премудрости Науки - Содержание

Алексей Цвелик. Шесть дней творения. Разум как космическое явление

Алексей Буров. Предисловие

Постскриптум

От автора

Вступление

Онтологический статус законов природы

День первый

Свет и тьма

Самоорганизация

Рождение таблицы Менделеева

День второй. Молодая Земля

Дни третий и четвертый

Самовоспроизведение и размножение

Генетический код

Атмосфера

День пятый. Многоклеточные существа

День шестой. Явление человека

Заключение

Приложение А. Антропный космологический принцип

Приложение Б. Теория всего, что химику достаточно знать

Литература

Дополнительная литература

Михаил Аксенов-Меерсон. Встреча Нуса и Логоса в премудрости науки