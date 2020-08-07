Цветков - Исламизм - в 2 книгах
Не представляя ничего нового для специалиста, этот труд даст много нового тому, для кого он главным образом предназначается, — для широкой публики и для лиц, вынужденных — по роду своей деятельности или службы — находиться в тех или иных сношениях с мусульманами.
Зная нелюбовь публики к специальным книгам, я приложил все старания к тому, чтобы придать языку настолько легкости, насколько характер трактуемого предмета позволил это сделать. Всю массу материала я расположил таким образом, что каждый том представляет более или менее самостоятельное целое: всякий может выбрать то, что его в частности интересует.
Я чужд тенденциозного направления: я не имею претензии выступать ни апологетом христианства, ни исламизма. Если порой мои суждения покажутся мусульманскому читателю слишком резкими, пусть его беспристрастие покажет ему, что самые резкие слова цитированы мною из мусульманских сочинений.
Главнейшим стимулом для моего труда было искреннее желание помочь тем, кто в этом нуждается, и тем, кто хотел бы проникнуть в мусульманский мир, и, насколько это мне по силам, устранить наше незнание и глубокое непонимание этого мира, ведущее иногда к очень прискорбным последствиям. Так как вся жизнь мусульманина, до самых мельчайших ее проявлений, зиждется на религии, то с нею прежде всего и следует познакомиться.
Павел Павлович Цветков - Исламизм: В 2 книгах. Кн. 1
М.: Издательство «ФИВ», 2011.- 720 с.
ISBN 978-5-91862-005-2
Павел Павлович Цветков - Исламизм: В 2 книгах. Кн. 1 - Содержание
Том первый МУХАММЕД И КОРАН
- От автора
- Введение
Часть первая. Мухаммед
- Глава первая. (570-610 г.)
- Глава вторая. (610-622 г.)
- Глава третья. (622-624 гг.)
- Глава четвертая. (624-630 гг.)
- Глава пятая. (630-632 гг.)
Часть вторая. Коран
- Глава первая. Коран с теологической точки зрения
- Глава вторая. История Корана
- Глава третья. Сунна
- Глава четвертая. Иджма и Кияс
- Глава пятая. Объяснение Корана личной жизнью Мухаммеда
- Глава шестая. Толкование Корана
- Глава седьмая. Мысли и законы Корана
Том второй ВЕРА ИСЛАМА
- Глава первая. Религия и вера
- Глава вторая. Идея божества
- Глава третья. Нравственный разлад
- Глава четвертая. Мироздание
- Глава пятая. Предопределение
- Глава шестая. Свобода воли
- Глава седьмая. Пророки и чудеса
- Глава восьмая. Страшный суд
- Глава девятая. Рай и ад
- Глава десятая. Коран о грехах
Михаил Смолин. «Исламизм» и его таинственный автор
Приложения к книге
Павел Павлович Цветков - Исламизм: В 2 книгах. Кн. 1 - Михаил Смолин. «Исламизм» и его таинственный автор
П.П. Цветков не стремился написать ни миссионерский труд, с одной стороны, ни совершенно бесстрастное изложение системы ислама с другой. «Исламизм» сочинение, носящее прежде всего практическое значение — познакомить русского читателя с миром ислама.
«При современном распространении христианства и исламизма, — пишет П.П. Цветков, — почти всюду две религии соприкасаются: если они не хотят знать нас, мы должны узнать их, для чего должны познакомиться с их религией».
Поскольку соседство с мусульманскими народами неизбежно, то «христианский мир должен учитывать возможную опасность, но вместе с тем и не выдумывать призраков». Суровые меры насилия при распространении ислама не были значительно строже, нежели ветхозаветные, однако мусульманский пророк «лишил религию, — как говорит П.П. Цветков, — возможности когда-нибудь спрятать обнаженный меч в ножны».
П.П. Цветков считал, что «исламизм силен своей слабостью: слабости и дефекты религии создают могучую политическую систему. Это — религия пониженной нравственности, то есть обладающая в борьбе за существование более разнообразными средствами. То, что является слабостью для религии, делается силой политической системы».
«Мусульманская мораль — утверждал он, — не имеет ничего общего с христианской, понятие о добре и зле очень своеобразное: нет ничего ни хорошего, ни худого в самом себе, а всякая вещь делается таковой вследствие разрешения или запрещения Бога; дурным может сделаться то, что кажется хорошим для всякого, и наоборот: дурное вчера может сделаться хорошим завтра, и наоборот, — все зависит от воли Бога».
«Фанатизм ислама, — по убеждению П.П. Цветкова, — это вечно накопляющееся в воздухе электричество, гроза, каждую минуту могущая разразиться над
христианским миром, и в этом именно заключается физическая опасность ислама».
Автор исследования, описывая весь комплекс мусульманской религии, какой она должна быть в теории, одновременно показывал и то, какой она является на практике в жизни разных мусульманских народов и в многообразии всевозможных исламских школ и сект.
Павел Павлович Цветков - Исламизм: В 2 книгах. Кн. 2
М.: Издательство «ФИВ», 2011.- 800 с.
ISBN 978-5-91862-005-2
Павел Павлович Цветков - Исламизм: В 2 книгах. Кн. 2 - Содержание
Том третий ПРАКТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАННОСТИ ИСЛАМИЗМА
- Введение
Часть первая. Молитва
- Значение и обязательность молитвы
- Азан, или призыв к молитве
- Имам
- Очищение
- Мечеть
- Время и виды молитв
- Кибла
- Порядок молитвы
- Молитва в пятницу
- Молитва страха (салат-уль-хоуф)
- Молитва путника (салат-уль-мэсафир)
- Молитва по случаю затмения
- Похоронная молитва
Часть вторая. Пост
- Установление поста
- О посте вообще
- Обязательные посты
- Искупительный и другие посты
- Религиозное уединение
Часть третья. Милостыня
- Закет
- Милостыня в фитр
- Налог «аль-хумс»
Часть четвертая. Паломничество, или хадж
- Установления и общие понятия
- Виды хаджа
- Ихрам
- Таваф
- Сафа и Марва
- Пребывание на Арафате
- Долина Мина
- Вновь долина Мина
- Последние формальности перед возвращением
- Запрещение
- Визит благочестия (умра)
- Часть пятая. Священная война, или джихад
- Установление джихада
Приложения к третьему тому
- Приложение I. Праздники и посты у суннитов и шиитов
- Приложение II. Вакуфы
- Приложение III. Убой животных, пища и питье
- Приложение IV. Освобождение от рабства
Том четвертый ИСЛАМ И ЕГО СЕКТЫ
- Очерк развития религиозно-философской мысли в исламе
- Секты ислама
- Сунниты
- Школа Абу-Ханифы
- Школа ибн-Малика
- Школа аш-Шафи
- Школа ибн-Ханбала
- Шииты
- Мутазелиты
- Мистицизм и суфизм
- Дервишские ордена
- Друзы и исмалиты
- Вагабиты
- Бабибабиды
- Бэха Улла и бэхаиты
Заключение
Павел Павлович Цветков - Исламизм: В 2 книгах. Кн. 2 - Мистицизм и суфизм
Язычник, говорят суфи, видит в идоле лишь видимое создание, и только поэтому он может считаться язычником. Бога нельзя найти — ни на кресте, как говорят христиане, ни в пагодах идолов, как говорят язычники, ни около Каабы, которой поклоняются мусульмане, — Его можно найти лишь в сердце, и когда там человек познает Его, он весь как бы растворяется перед божественным видением.
Когда из ума вышли все впечатления внешних феноменов, все имена и слова отброшены в сторону, сердце отражает каждую новосозданную форму и освещено божественной славой. Если сердце очистилось от «пятна бытия», то оно истинно находится с Богом. Тогда все хорошо, и виден внутренний свет, свет и жизнь найдены, уверенность занимает место сомнения, и любовь навеки овладевает сердцем человека.
В Маснави говорится: «Слуга Бога есть тень Его здесь на земле, умерший для этого мира, но живущий во втором рождении. Прикрепляйся к полам Его: в Нем ведь спасение для души, чтобы освободиться от несчастий в будущем».
Как всякий атом в мире стремится к тому месту, где он произошел, так к этому стремится и человек. Для этого он должен знать свое происхождение, должен очиститься от всякой мысли о себе, и тогда он, «направляющийся к вечности путник, будет переходить от этапа к этапу, и его путешествие будет одним долгим откровением — оно поведет его из лабиринта Случайного Бытия к Необходимому или Действительному Бытию, прочь от темноты и порока. Он видит не только себя, но и все феномены, опьяненные вином божественной любви, — начиная с неба и ангелов. Небеса и ангелы, узнаем мы из космогонии суфи, были сотворены раньше человека, и они были более ранними проявлениями Первичного Элемента. Проявления Первичного Элемента — это Мировая Любовь. Действие любви достигло наконец человека, но лишь те, которые находят в себе способность самоотречения, способны вполне осуществить ее. Но не все способны достичь этого, так как «некоторые приобретают лишь философскую мудрость, некоторые становятся религиозными в обыкновенном смысле и следуют традиционным системам. Некоторые же опьяняются божественной любовью. Таковы истинные путники, и в них действие увеличивается, пока они не освобождаются от всяких догматов и всяких обрядов, а иногда и самого существования».
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