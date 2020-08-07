Не представляя ничего нового для специалиста, этот труд даст много нового тому, для кого он главным образом предназначается, — для широкой публики и для лиц, вынужденных — по роду своей деятельности или службы — находиться в тех или иных сношениях с мусульманами.

Зная нелюбовь публики к специальным книгам, я приложил все старания к тому, чтобы придать языку настолько легкости, насколько характер трактуемого предмета позволил это сделать. Всю массу материала я расположил таким образом, что каждый том представляет более или менее самостоятельное целое: всякий может выбрать то, что его в частности интересует.

Я чужд тенденциозного направления: я не имею претензии выступать ни апологетом христианства, ни исламизма. Если порой мои суждения покажутся мусульманскому читателю слишком резкими, пусть его беспристрастие покажет ему, что самые резкие слова цитированы мною из мусульманских сочинений.

Главнейшим стимулом для моего труда было искреннее желание помочь тем, кто в этом нуждается, и тем, кто хотел бы проникнуть в мусульманский мир, и, насколько это мне по силам, устранить наше незнание и глубокое непонимание этого мира, ведущее иногда к очень прискорбным последствиям. Так как вся жизнь мусульманина, до самых мельчайших ее проявлений, зиждется на религии, то с нею прежде всего и следует познакомиться.

Павел Павлович Цветков - Исламизм: В 2 книгах. Кн. 1

М.: Издательство «ФИВ», 2011.- 720 с.

ISBN 978-5-91862-005-2

Павел Павлович Цветков - Исламизм: В 2 книгах. Кн. 1 - Содержание

Том первый МУХАММЕД И КОРАН

От автора

Введение

Часть первая. Мухаммед

Глава первая. (570-610 г.)

Глава вторая. (610-622 г.)

Глава третья. (622-624 гг.)

Глава четвертая. (624-630 гг.)

Глава пятая. (630-632 гг.)

Часть вторая. Коран

Глава первая. Коран с теологической точки зрения

Глава вторая. История Корана

Глава третья. Сунна

Глава четвертая. Иджма и Кияс

Глава пятая. Объяснение Корана личной жизнью Мухаммеда

Глава шестая. Толкование Корана

Глава седьмая. Мысли и законы Корана

Том второй ВЕРА ИСЛАМА

Глава первая. Религия и вера

Глава вторая. Идея божества

Глава третья. Нравственный разлад

Глава четвертая. Мироздание

Глава пятая. Предопределение

Глава шестая. Свобода воли

Глава седьмая. Пророки и чудеса

Глава восьмая. Страшный суд

Глава девятая. Рай и ад

Глава десятая. Коран о грехах

Михаил Смолин. «Исламизм» и его таинственный автор

Приложения к книге

Павел Павлович Цветков - Исламизм: В 2 книгах. Кн. 1 - Михаил Смолин. «Исламизм» и его таинственный автор

П.П. Цветков не стремился написать ни миссионерский труд, с одной стороны, ни совершенно бесстрастное изложение системы ислама с другой. «Исламизм» сочинение, носящее прежде всего практическое значение — познакомить русского читателя с миром ислама.

«При современном распространении христианства и исламизма, — пишет П.П. Цветков, — почти всюду две религии соприкасаются: если они не хотят знать нас, мы должны узнать их, для чего должны познакомиться с их религией».

Поскольку соседство с мусульманскими народами неизбежно, то «христианский мир должен учитывать возможную опасность, но вместе с тем и не выдумывать призраков». Суровые меры насилия при распространении ислама не были значительно строже, нежели ветхозаветные, однако мусульманский пророк «лишил религию, — как говорит П.П. Цветков, — возможности когда-нибудь спрятать обнаженный меч в ножны».

П.П. Цветков считал, что «исламизм силен своей слабостью: слабости и дефекты религии создают могучую политическую систему. Это — религия пониженной нравственности, то есть обладающая в борьбе за существование более разнообразными средствами. То, что является слабостью для религии, делается силой политической системы».

«Мусульманская мораль — утверждал он, — не имеет ничего общего с христианской, понятие о добре и зле очень своеобразное: нет ничего ни хорошего, ни худого в самом себе, а всякая вещь делается таковой вследствие разрешения или запрещения Бога; дурным может сделаться то, что кажется хорошим для всякого, и наоборот: дурное вчера может сделаться хорошим завтра, и наоборот, — все зависит от воли Бога».

«Фанатизм ислама, — по убеждению П.П. Цветкова, — это вечно накопляющееся в воздухе электричество, гроза, каждую минуту могущая разразиться над

христианским миром, и в этом именно заключается физическая опасность ислама».