Настоящее издание «Цветочков святого Франциска», являющееся единственным полным их изданием на русском языке, имеет целью предложить читателю возможно более близкую к подлиннику передачу этого памятника итальянской литературы XIV века. По ставленная таким образом задача побуждала переводчика избегать сглаживания тех шероховатостей языка, которые так свойственны этому произведению с его явно выраженным характером народного творчества. Другой заботой переводчика было дать каждому слову подлинника соответствующее место в русском тексте или с помощью вполне тождественного выражения, или, в крайнем случае, равноценного, не прибегая при этом ни к сокращенной, ни к распространенной передаче. Вполне понятно, что язык книги не может отличаться легкостью, которая, смеем сказать, бы ла бы здесь и неуместной.

Впечатлению легкости языка должны также немало препятствовать встречающиеся в изобилии чисто францисканские понятия, для которых необходимо было сохранить их самодовлеющий характер; благодаря этому получалась фразировка, несколько чуждая и непривычная для русского читателя. Чтобы сохранить их во всей неприкосновенности и вместе с тем избежать опасности ложного понимания читателем тек ста, мы нашли нужным снабдить их сносками и дать им объяснение в примечаниях в конце книги1. Понятия общего бытового характера, как, например, относящиеся к одежде, мы передавали соответствующими русскими понятиями, а не специальными терминами, привнесенными к нам из чужого языка; так, мы говорим, «шлык», а не «капюшон» и не «капуций», говорим, «ряса», а не «туника». Если в этом случае мы немного поступаемся точностью выражения, зато выигрываем в целостности впечатления и избегаем налета «историчности».

Настоящий перевод сделан со списка Амаретто Манелли 1396 года, воспроизведенного со всей возможной тщательностью в издании Л. Манцони, которым мы и руководствовались.

Цветочки святого Франциска Ассизского

Пер. А.П. Печковского. - Санкт- Петербург: СЗКЭО, 2022. — 288 с., ил.

ISBN 978-5-9603-0771-0 (7БЦ)

ISBN 978-5-9603-0772-7 (Кожаный переплет)

Цветочки святого Франциска Ассизского - Содержание

Цветочки святого Франциска Ассизского (пер. А. П. Печковского)

Предисловие переводчика

С. Дурылин. Св. Франциск Ассизский и «Цветочки»

ГЛАВА I. Во имя Иисуса Христа, нашего распятого Спасителя, и Марии, Его Девственной Матери. В сей книге содержатся подлинные Цветочки, сиречь чудеса и примеры благочестия славного слуги Христова — Святого Франциска и некоторых его блаженных спутников; во славу и восхваление Иисуса Христа. Амен

ГЛАВА II. О брате Бернарде из Квинтавалле, первом товарище святого Франциска

ГЛАВА III. Как святой Франциск смутился, когда, окликнувши брата Бернарда, не получил от него ответа

ГЛАВА IV. Как святой Франциск пошел в Сант-Яго и оставил брата Бернарда стеречь одного больного, и как затем туда пошел брат Бернард, и как ангел приходил говорить с братом Илией, который не захотел слушать ангела и впоследствии раскаялся

ГЛАВА V. Ходил брат Бернард основывать обитель в Болонье

ГЛАВА VI. Остался брат Бернард после смерти святого Франциска наместником, или генеральным министром

ГЛАВА VII. Как святой Франциск постился сорок дней и съел всего-навсего лишь половину хлеба

ГЛАВА VIII. Как святой Франциск объяснял брату Льву, что такое совершенная радость

ГЛАВА IX. Учил святой Франциск брата Льва отвечать заутреней, и брат Лев постоянно отвечал противное тому, чему учил его святой Франциск

ГЛАВА X. Брат Массео спрашивал святого Франциска, почему все шли за ним вослед и желали его видеть

ГЛАВА XI. Пришли к перекрестку трех дорог святой Франциск с братом Массео, и святой Франциск заставил брата Массео кружиться, и потом пошли в Сиену, где святой Франциск сотворил святые деяния

ГЛАВА XII. Как святой Франциск поставил брата Массео на службу при кухне, у ворот и по сбору мило стыни

ГЛАВА XIII. Как святой Франциск послал своих товарищей на проповедь в разные стороны, а сам с братом Массео пошел в другую сторону, где они получили подаяние хлебом и положили его вместо стола на камень возле источника

ГЛАВА XIV. Как святой Франциск и его братья рассуждали о Боге и явился среди них Христос

ГЛАВА XV. Святая Клара приходила вкусить со святым Франциском пищи у Святой Марии Ангельской, и казалась вся обитель объятой пламенем

ГЛАВА XVI. Святой Франциск посылал спрашивать совета у святой Клары и у брата Сильвестра, что для него лучше — предаваться ли только молитве, или иной раз и проповедовать?

ГЛАВА XVII. Один молоденький брат, желая знать, что святой Франциск делал ночью в лесу, пошел за ним тайно вослед и увидел его беседующим со Христом

ГЛАВА XVIII. Святой Франциск при жизни своей созвал общий капитул, на котором присутствовали более пяти тысяч братьев, и проповедовал перед ними

ГЛАВА XIX. Пошел святой Франциск в Риети лечить себе глаза, и, пока сидел в доме одного священ ника, люди, приходившие к святому Франциску, оборвали все гроздья в винограднике, и тем не менее вина получилось больше, чем прежде

ГЛАВА XX. Об одном юном брате, который питал такое отвращение и нелюбовь к монашеской одеж де, что помышлял о том, как бы выйти из Ордена

ГЛАВА XXI. Как святой Франциск обратил к Богу свирепейшего губбийского волка

ГЛАВА XXII. Как святой Франциск приручил подаренных ему горлиц

ГЛАВА ХХIII. Увидел святой Франциск, как демон вошел в одного из его братьев; велел позвать его, и наложил на него покаяние в грехах, и исцелил его

ГЛАВА XXIV. Поехал святой Франциск за море проповедовать перед султаном и сарацинами веру христианскую

ГЛАВА XXV. Как святой Франциск излечил одному прокаженному душу и тело

ГЛАВА XXVI. Как обратились три разбойника и сделались братьями святого Франциска и одному из них предстало чудесное видение

ГЛАВА XXVII. Как святой Франциск проповедовал в Болонье и многие обратились к покаянию; среди них было двое схоляров святой жизни

ГЛАВА XXVIII. Как брат Бернард из Квинтавалле стоял объятый восторгом с заутрени до часа девятого

ГЛАВА XXIX. Как диавол явился в образе Христа брату Руффину и сказал ему, что он осужден

ГЛАВА XXX. Как святой Франциск и брат Руффин нагими проповедовали в Ассизи

ГЛАВА XXXI. Святой Франциск знал о добродетелях и тайных пороках всех своих братьев, как это обнаружилось на брате Руффине и брате Илии.

ГЛАВА XXXII. Как брат Массео вымолил у благословенного Христа совершенную добродетель смирения

ГЛАВА ХХХIII. Святая Клара по приказанию папы благословила за трапезой хлеб, и на нем мгновенно появи лось изображение Креста

ГЛАВА XXXIV. Как святой Людовик, король французский, посетил брата Эгидия и как они, не сказав ни слова один другому, поняли друг друга

ГЛАВА XXXV. Святая Клара, будучи больной, была в Пасхальную ночь перенесена в церковь к заутрене и видела и слышала все торжество, устроенное братьями. Это было делом рук Божиих

ГЛАВА XXXVI. О видении, бывшем брату Льву, и как растолковал его святой Франциск

ГЛАВА XXXVI-a. Пример брата Льва, как святой Франциск приказал ему вымыть камень

ГЛАВА XXXVI-b. Как святой Франциск явился брату Льву

ГЛАВА XXXVI-c. Как брат Лев увидел во сне ужасное видение

ГЛАВА XXXVII. Как один богатый и учтивый знатный человек обратился в веру святого Франциска и вступил в Орден

ГЛАВА XXXVIII. Как святой Франциск познал духом, что брат Илия осужден и должен выйти из Ор дена, и молил за него Бога

ГЛАВА XXXIX. Святой Антоний из Падуи чудесным образом проповедовал в собрании перед папой и кардиналами

ГЛАВА XL. Как меньший брат, святой Антоний из Падуи, проповедовал в Римини перед рыбами морскими и рыбы чудесным образом внимали ему

ГЛАВА XLI. О великой святости брата Симона из Ассизи

ГЛАВА XLII. О многих святых братьях и о множестве содеянных ими чудес

ГЛАВА XLIII. Как брат Коррадо обратил одного юного брата, смущавшего весь монастырь

ГЛАВА XLIV. Как предстала брату Петру Матерь Божия вместе со святым евангелистом Иоанном и святым Франциском и согласно его желанию объяснила ему, кто из них трех носил в себе бóльшую скорбь о Страстях Христовых

ГЛАВА XLV. Брату Иоанну из Пенне было от Бога откровение, что он совершит длинный путь и после придет к Нему; благодаря этому он сделался братом и долгое время пробыл в Ордене в великой святости

ГЛАВА XLVI. Брат Пачифико увидел душу брата своего, брата Умиле, идущей на небо

ГЛАВА XLVII. К больному брату пришла Дева Мария с тремя чашками лекарственной кашки

ГЛАВА XLVIII. Как брату Якопо из Массы предстало в видении золотое дерево, на котором находились все меньшие братья со всего мира, и как он узнал добродетели и пороии всех и каждого в отдельности

ГЛАВА XLIX. Как обратился брат Иоанн из Верны и как запросто и с любовью посещал его Христос

ГЛАВА L. Брат Иоанн из Верны, служа обедню после дня Всех Святых, увидел много душ, идущих на небо

ГЛАВА LI. Заболевшего брата Якопо из Фалероне брат Иоанн из Верны поручил Богу и был чудесным образом услышан

ГЛАВА LII. Как Христос показал и дал уразуметь брату Иоанну из Верны высочайшую Троицу и все святые и дивные тайны, какие святая Церковь приняла от Божества

ГЛАВА LIII. Как брат Иоанн во время обедни, освящая Тело Христово, лишился чувств

О cвятых и cвященных cтигматах cвятого Франциска и об их рассмотрениях (Пер. Р. Д. Стырана)