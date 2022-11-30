Цветочки святого Франциска Ассизского
Настоящее издание «Цветочков святого Франциска», являющееся единственным полным их изданием на русском языке, имеет целью предложить читателю возможно более близкую к подлиннику передачу этого памятника итальянской литературы XIV века. По ставленная таким образом задача побуждала переводчика избегать сглаживания тех шероховатостей языка, которые так свойственны этому произведению с его явно выраженным характером народного творчества. Другой заботой переводчика было дать каждому слову подлинника соответствующее место в русском тексте или с помощью вполне тождественного выражения, или, в крайнем случае, равноценного, не прибегая при этом ни к сокращенной, ни к распространенной передаче. Вполне понятно, что язык книги не может отличаться легкостью, которая, смеем сказать, бы ла бы здесь и неуместной.
Впечатлению легкости языка должны также немало препятствовать встречающиеся в изобилии чисто францисканские понятия, для которых необходимо было сохранить их самодовлеющий характер; благодаря этому получалась фразировка, несколько чуждая и непривычная для русского читателя. Чтобы сохранить их во всей неприкосновенности и вместе с тем избежать опасности ложного понимания читателем тек ста, мы нашли нужным снабдить их сносками и дать им объяснение в примечаниях в конце книги1. Понятия общего бытового характера, как, например, относящиеся к одежде, мы передавали соответствующими русскими понятиями, а не специальными терминами, привнесенными к нам из чужого языка; так, мы говорим, «шлык», а не «капюшон» и не «капуций», говорим, «ряса», а не «туника». Если в этом случае мы немного поступаемся точностью выражения, зато выигрываем в целостности впечатления и избегаем налета «историчности».
Настоящий перевод сделан со списка Амаретто Манелли 1396 года, воспроизведенного со всей возможной тщательностью в издании Л. Манцони, которым мы и руководствовались.
Цветочки святого Франциска Ассизского
Пер. А.П. Печковского. - Санкт- Петербург: СЗКЭО, 2022. — 288 с., ил.
ISBN 978-5-9603-0771-0 (7БЦ)
ISBN 978-5-9603-0772-7 (Кожаный переплет)
Цветочки святого Франциска Ассизского - Содержание
Цветочки святого Франциска Ассизского (пер. А. П. Печковского)
- Предисловие переводчика
- С. Дурылин. Св. Франциск Ассизский и «Цветочки»
- ГЛАВА I. Во имя Иисуса Христа, нашего распятого Спасителя, и Марии, Его Девственной Матери. В сей книге содержатся подлинные Цветочки, сиречь чудеса и примеры благочестия славного слуги Христова — Святого Франциска и некоторых его блаженных спутников; во славу и восхваление Иисуса Христа. Амен
- ГЛАВА II. О брате Бернарде из Квинтавалле, первом товарище святого Франциска
- ГЛАВА III. Как святой Франциск смутился, когда, окликнувши брата Бернарда, не получил от него ответа
- ГЛАВА IV. Как святой Франциск пошел в Сант-Яго и оставил брата Бернарда стеречь одного больного, и как затем туда пошел брат Бернард, и как ангел приходил говорить с братом Илией, который не захотел слушать ангела и впоследствии раскаялся
- ГЛАВА V. Ходил брат Бернард основывать обитель в Болонье
- ГЛАВА VI. Остался брат Бернард после смерти святого Франциска наместником, или генеральным министром
- ГЛАВА VII. Как святой Франциск постился сорок дней и съел всего-навсего лишь половину хлеба
- ГЛАВА VIII. Как святой Франциск объяснял брату Льву, что такое совершенная радость
- ГЛАВА IX. Учил святой Франциск брата Льва отвечать заутреней, и брат Лев постоянно отвечал противное тому, чему учил его святой Франциск
- ГЛАВА X. Брат Массео спрашивал святого Франциска, почему все шли за ним вослед и желали его видеть
- ГЛАВА XI. Пришли к перекрестку трех дорог святой Франциск с братом Массео, и святой Франциск заставил брата Массео кружиться, и потом пошли в Сиену, где святой Франциск сотворил святые деяния
- ГЛАВА XII. Как святой Франциск поставил брата Массео на службу при кухне, у ворот и по сбору мило стыни
- ГЛАВА XIII. Как святой Франциск послал своих товарищей на проповедь в разные стороны, а сам с братом Массео пошел в другую сторону, где они получили подаяние хлебом и положили его вместо стола на камень возле источника
- ГЛАВА XIV. Как святой Франциск и его братья рассуждали о Боге и явился среди них Христос
- ГЛАВА XV. Святая Клара приходила вкусить со святым Франциском пищи у Святой Марии Ангельской, и казалась вся обитель объятой пламенем
- ГЛАВА XVI. Святой Франциск посылал спрашивать совета у святой Клары и у брата Сильвестра, что для него лучше — предаваться ли только молитве, или иной раз и проповедовать?
- ГЛАВА XVII. Один молоденький брат, желая знать, что святой Франциск делал ночью в лесу, пошел за ним тайно вослед и увидел его беседующим со Христом
- ГЛАВА XVIII. Святой Франциск при жизни своей созвал общий капитул, на котором присутствовали более пяти тысяч братьев, и проповедовал перед ними
- ГЛАВА XIX. Пошел святой Франциск в Риети лечить себе глаза, и, пока сидел в доме одного священ ника, люди, приходившие к святому Франциску, оборвали все гроздья в винограднике, и тем не менее вина получилось больше, чем прежде
- ГЛАВА XX. Об одном юном брате, который питал такое отвращение и нелюбовь к монашеской одеж де, что помышлял о том, как бы выйти из Ордена
- ГЛАВА XXI. Как святой Франциск обратил к Богу свирепейшего губбийского волка
- ГЛАВА XXII. Как святой Франциск приручил подаренных ему горлиц
- ГЛАВА ХХIII. Увидел святой Франциск, как демон вошел в одного из его братьев; велел позвать его, и наложил на него покаяние в грехах, и исцелил его
- ГЛАВА XXIV. Поехал святой Франциск за море проповедовать перед султаном и сарацинами веру христианскую
- ГЛАВА XXV. Как святой Франциск излечил одному прокаженному душу и тело
- ГЛАВА XXVI. Как обратились три разбойника и сделались братьями святого Франциска и одному из них предстало чудесное видение
- ГЛАВА XXVII. Как святой Франциск проповедовал в Болонье и многие обратились к покаянию; среди них было двое схоляров святой жизни
- ГЛАВА XXVIII. Как брат Бернард из Квинтавалле стоял объятый восторгом с заутрени до часа девятого
- ГЛАВА XXIX. Как диавол явился в образе Христа брату Руффину и сказал ему, что он осужден
- ГЛАВА XXX. Как святой Франциск и брат Руффин нагими проповедовали в Ассизи
- ГЛАВА XXXI. Святой Франциск знал о добродетелях и тайных пороках всех своих братьев, как это обнаружилось на брате Руффине и брате Илии.
- ГЛАВА XXXII. Как брат Массео вымолил у благословенного Христа совершенную добродетель смирения
- ГЛАВА ХХХIII. Святая Клара по приказанию папы благословила за трапезой хлеб, и на нем мгновенно появи лось изображение Креста
- ГЛАВА XXXIV. Как святой Людовик, король французский, посетил брата Эгидия и как они, не сказав ни слова один другому, поняли друг друга
- ГЛАВА XXXV. Святая Клара, будучи больной, была в Пасхальную ночь перенесена в церковь к заутрене и видела и слышала все торжество, устроенное братьями. Это было делом рук Божиих
- ГЛАВА XXXVI. О видении, бывшем брату Льву, и как растолковал его святой Франциск
- ГЛАВА XXXVI-a. Пример брата Льва, как святой Франциск приказал ему вымыть камень
- ГЛАВА XXXVI-b. Как святой Франциск явился брату Льву
- ГЛАВА XXXVI-c. Как брат Лев увидел во сне ужасное видение
- ГЛАВА XXXVII. Как один богатый и учтивый знатный человек обратился в веру святого Франциска и вступил в Орден
- ГЛАВА XXXVIII. Как святой Франциск познал духом, что брат Илия осужден и должен выйти из Ор дена, и молил за него Бога
- ГЛАВА XXXIX. Святой Антоний из Падуи чудесным образом проповедовал в собрании перед папой и кардиналами
- ГЛАВА XL. Как меньший брат, святой Антоний из Падуи, проповедовал в Римини перед рыбами морскими и рыбы чудесным образом внимали ему
- ГЛАВА XLI. О великой святости брата Симона из Ассизи
- ГЛАВА XLII. О многих святых братьях и о множестве содеянных ими чудес
- ГЛАВА XLIII. Как брат Коррадо обратил одного юного брата, смущавшего весь монастырь
- ГЛАВА XLIV. Как предстала брату Петру Матерь Божия вместе со святым евангелистом Иоанном и святым Франциском и согласно его желанию объяснила ему, кто из них трех носил в себе бóльшую скорбь о Страстях Христовых
- ГЛАВА XLV. Брату Иоанну из Пенне было от Бога откровение, что он совершит длинный путь и после придет к Нему; благодаря этому он сделался братом и долгое время пробыл в Ордене в великой святости
- ГЛАВА XLVI. Брат Пачифико увидел душу брата своего, брата Умиле, идущей на небо
- ГЛАВА XLVII. К больному брату пришла Дева Мария с тремя чашками лекарственной кашки
- ГЛАВА XLVIII. Как брату Якопо из Массы предстало в видении золотое дерево, на котором находились все меньшие братья со всего мира, и как он узнал добродетели и пороии всех и каждого в отдельности
- ГЛАВА XLIX. Как обратился брат Иоанн из Верны и как запросто и с любовью посещал его Христос
- ГЛАВА L. Брат Иоанн из Верны, служа обедню после дня Всех Святых, увидел много душ, идущих на небо
- ГЛАВА LI. Заболевшего брата Якопо из Фалероне брат Иоанн из Верны поручил Богу и был чудесным образом услышан
- ГЛАВА LII. Как Христос показал и дал уразуметь брату Иоанну из Верны высочайшую Троицу и все святые и дивные тайны, какие святая Церковь приняла от Божества
- ГЛАВА LIII. Как брат Иоанн во время обедни, освящая Тело Христово, лишился чувств
О cвятых и cвященных cтигматах cвятого Франциска и об их рассмотрениях (Пер. Р. Д. Стырана)
- Введение
- Первое рассмотрение таинства святых стигматов
- Второе рассмотрение таинства святых стигматов
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Третье рассмотрение таинства святых стигматов
- Далее следует письмо брата Массе ко всем братьям и сыновьям святого Франциска
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Четвертое рассмотрение таинства святых стигматов
- Как Джеромо, поначалу не веровавший, увидел и прикоснулся к священным святым стигматам святого Франциска
- О дне и годе смерти святого Франциска
- О канонизации святого Франциска
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Пятое и последнее рассмотрение таинств священных святых стигматов
- Как праведный брат, читая предание о святом Франциске, на главе о святейших стигматах молился Богу, столь усердно размышляя о тайных словах, кои серафим сказал святому Франциску, когда явился ему, что святой Франциск открыл слова сии тому брату.
- Как святой Франциск после смерти явился брату Иоанну из Альверны, когда тот молился
- О праведном брате, которому было чудесное видение о его покойном товарище
- Как благородный рыцарь, преданно почитавший святого Франциска, уверился в смерти святого Франциска и в его святейших стигматах
- Как папа Григорий IX, отрицавший стигматы Святого Франциска, уверился в их истинности .
- Морис Дени
спасибо