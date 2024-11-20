Цыс - Секреты позитивной жизни
Основные проблемы, с которыми сталкиваются люди, касаются здоровья и исцеления; взаимоотношений в семье, принятия решений, мотивации и успеха; проблем духовных и материальных. Решение любой из них требует, во-первых, понимания причин, которые ее вызвали; во-вторых, принятия богоугодного разумного подхода для ее разрешения; в-третьих, веры и правильной мотивации. И самое главное, у нас должна быть уверенность, что Бог нас в этом поддерживает и поможет осуществить перемены.
«Если Бог за нас, кто против нас?» — написал апостол Павел в Послании к Римлянам 8: 31.
В Послании к Евреям 13: 8 говорится, что «Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки Тот же». Его миссия на Земле заключалась в том, чтобы благотворить и делать добро: благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение и узникам открытие темницы; Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом, потому что Бог был с Ним (Ис. 61:1; Деян. 10: 38).
А сегодня Господь творит благо, исцеляет и освобождает через Слово Божье и нашу веру в это Слово! Ожидайте Божественной встречи со Спасителем, когда вы будете читать стихи из Библии, приведенные в тексте книги. Пусть ваша вера встретится с Божьими обетованиями исцелить и освободить вас, восстановить все, что было разрушено, и вы на самом деле переживете изменения сначала внутри своего сердца, а потом ваши изменения повлекут перемены и вокруг вас. По вере вашей да будет вам!
Читатель узнает, как можно перейти от негативных обстоятельств к позитивным переменам, и то, как действуют в реальных жизненных ситуациях такие духовные законы, как закон веры, исповедания, сеяния и жатвы. Это послание адресовано обычным людям, сталкивающимся с различными трудностями в повседневной жизни, которые ищут эффективного их разрешения, полагаясь на Божью мудрость. Каждая тема рассматривается с психологической и духовной точек зрения и включает простой алгоритм действий для решения обозначенной в ней проблемы. «Секреты позитивной жизни» будут полезным пособием для служителей, которые трудятся в христианских церквях, в тюремном, реабилитационном и больничном служениях, — всех тех, чья жизнь и деятельность связана с людьми и межличностными отношениями. Алфавитный указатель в конце книги поможет читателю легко найти интересующую его тему.
Вера Цыс - Секреты позитивной жизни - Эффективный подход к решению насущных проблем
СПб. : Реноме, 2020. — 208 с.
ISBN 978-5-00125-349-5
Вера Цыс - Секреты позитивной жизни – Содержание
Введение
Глава 1. Вера — осуществление ожидаемого
- Он избавит тебя от гибельной язвы!
- Что вы думаете о Боге?
- Скажи мне, чего ты ожидаешь, и я скажу, во что ты веришь! ..
- Зачем познавать Бога? Разве недостаточно просто верить в Него?
- Праведный верою своей жив будет
- Имейте веру Божию
- Как воплотить веру в реальность?
- Ты можешь стать ответом на чью-то молитву
- «Великое приобретение», которое помогает жить
- Иисус Христос — Сын Божий и Сын Человеческий
Глава 2. Что ни скажете, будет вам
- Не попадись в ловушку своих собственных слов
- Оправдание или осуждение?
- Слово Бога — духовный меч в твоих устах!
- Воздаяние по плодам уст и делам рук
- Вовремя сменить курс
- Жизнью человека управляет то, как он к ней относится
Глава 3. Мотивация, успех
- Чем вы занимаетесь?
- Что хуже: сожаления или неудача?
- Неудачи в планировании планируют неудачи!
- Почему мы «тянем резину» и попадаем в цейтнот?
- Пять шагов к успешному завершению важного дела
- «Бог терпел и нам велел!»
- В каждой проблеме есть потенциал для обновления и улучшения
- Ожидания и действия на пути к успеху
- Несколько простых шагов к успеху
- Куда подевалась ваша мечта?
- Цель, к которой вы стремитесь
- Цель в жизни: оглядываться назад или простираться вперед? ..
- Что ты хранишь в своем сердце?
- Пассивность — препятствие на пути к победе
- Получайте верою добрые свидетельства
- Что помогает достигать успеха в жизни
Глава 4. Жизнь с Богом
- Правильный ориентир
- «Малая закваска квасит все тесто»
- О пользе информационной диеты
- О забывчивости и суете
- Как молиться, когда воспринимаешь мир с негативной стороны
- Когда страдания причиняют самые близкие люди
- «Кто виноват?» и «Что делать?»
- «Почему это со мной произошло?»
- О пользе инструкций
- Эмоциональное выгорание
- Как узнать волю Божью для своей жизни
Глава 5. Мудрость, принятие решений
- «Не фактом единым жив человек, но его многогранной оценкой»
- Факты, факты... Что с ними делать?
- Срочное или важное?
- Использовать появившийся шанс или ждать другого?
- Возьмите под контроль свои заботы, пока они не взяли под контроль вас!
- К вопросу о творческих людях
- Всему свое время и время всякой вещи под небом
- Загадки царицы Савской
- Он предпочел мудрость богатству
- Мудрость разумного — знание пути своего
Глава 6. Семья, дети, здоровье
- Доверять или не доверять — вот в чем вопрос!
- Мой дом — моя крепость
- Как помочь своим взрослым детям?
- Товарищи взрослые, вы в ответе за все, что делают ваши дети! ..
- Воззови ко Мне — и Я отвечу тебе (Иер. 33: 3)
- Как услышать своего ребенка
- Паузы важны, паузы нужны
- Куда мы спешим и во что мы вкладываемся?
- Семья — место, где человек осуществляет себя
- А он об этом знает?
- Ваш ребенок пошел в школу
- О базовых потребностях ребенка
- Доверие — важный фактор в отношениях между людьми ....
- Об отношении к родителям
- Зри в корень!
- Принимайте друг друга
Глава 7. Мысли, эмоции, состояния
- Храни сердце свое
- Здоровые эмоции
- И тогда ты будешь безопасно жить на земле
- Кто украл твою радость?
- Победа над страхом
- Как снизить напряженность?
- Как избавиться от навязчивых мыслей?
- О депрессии
- Как сохранить свое сердце и мысли в совершенном мире? ...
- Страх как форма зловерия
- Синдром Чингачгука
- О профилактике заболеваний костей и суставов
- Может ли передаваться депрессия?
- Можно ли измерить любовь?
- О чем мы мечтаем?
- Чем чревато беспокойство?
- Полюс любви
- Да светит свет ваш пред людьми!
- Из пункта «Обиды» в пункт «Прощения» вышел пешеход ...
Глава 8. Взаимоотношения
- Ключи к здоровым взаимоотношениям
- Обратная сторона поручительства
- Тонкости взаимоотношений по типу «бревно и сучок»
- Право на ошибку
- Кто хочет иметь друзей?
- Почему не находят спутника жизни?
- Не судите, и не судимы будете!
- Почему не нужно судить других людей?
- Что проще: избегать проблем или решать их?
- Сердечный совет
- Любовь бывает разной
- Вера без дел не приносит результата
Глава 9. Коммуникации
- Наблюдайте, как вы слушаете
- Когда общение разочаровывает
- Отвергнув ложь, говорите истину
- Избегание проблем не всегда приводит к их решению
- Как помочь людям лучше взаимодействовать с нами
- Резюме, которое написано на нашем лице
Глава 10. Личностное развитие и духовный рост
- Принимать решения и делать выводы
- Думайте, о чем вы думаете!
- Мечта похожа на маяк
- Когда постигает искушение
- Обвинять других или взять ответственность на себя?
- Почему так трудно сказать «нет»
- Как освободиться от негативизма?
- Избегать крайностей
- Когда вор перестает быть вором?
- Всему свое время
- Каковы мотивы вашего решения?
- Младенцы или мужи?
- О разочаровании
- Тихо сам с собою я веду беседу
- Чего я ожидаю от других?
- Что растет в вашем саду?
- На чем мы фокусируемся?
- Прощайте, и прощены будете
Глава 11. Границы ответственности
- Бремя ответственности
- «Прежде страдания моего я заблуждал»
- Проверьте себя
Глава 12. Утешение
- Утешение от Утешителя
- Помазание от Помазанника
- Служение Святого Духа неверующим
- Где найти утешение в моей ситуации?
- Если вы не уверены
Список использованной литературы
Алфавитный указатель
Условные сокращения книг Библии
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