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Цыс - Секреты позитивной жизни

Вера Цыс - Секреты позитивной жизни - Эффективный подход к решению насущных проблем
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Category ESXATOS BOOKS, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy
Основные проблемы, с которыми сталкиваются люди, касаются здоровья и исцеления; взаимоотношений в семье, принятия решений, мотивации и успеха; проблем духовных и материальных. Решение любой из них требует, во-первых, понимания причин, которые ее вызвали; во-вторых, принятия богоугодного разумного подхода для ее разрешения; в-третьих, веры и правильной мотивации. И самое главное, у нас должна быть уверенность, что Бог нас в этом поддерживает и поможет осуществить перемены.
«Если Бог за нас, кто против нас?» — написал апостол Павел в Послании к Римлянам 8: 31.
В Послании к Евреям 13: 8 говорится, что «Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки Тот же». Его миссия на Земле заключалась в том, чтобы благотворить и делать добро: благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение и узникам открытие темницы; Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом, потому что Бог был с Ним (Ис. 61:1; Деян. 10: 38).
А сегодня Господь творит благо, исцеляет и освобождает через Слово Божье и нашу веру в это Слово! Ожидайте Божественной встречи со Спасителем, когда вы будете читать стихи из Библии, приведенные в тексте книги. Пусть ваша вера встретится с Божьими обетованиями исцелить и освободить вас, восстановить все, что было разрушено, и вы на самом деле переживете изменения сначала внутри своего сердца, а потом ваши изменения повлекут перемены и вокруг вас. По вере вашей да будет вам!
Читатель узнает, как можно перейти от негативных обстоятельств к позитивным переменам, и то, как действуют в реальных жизненных ситуациях такие духовные законы, как закон веры, исповедания, сеяния и жатвы. Это послание адресовано обычным людям, сталкивающимся с различными трудностями в повседневной жизни, которые ищут эффективного их разрешения, полагаясь на Божью мудрость. Каждая тема рассматривается с психологической и духовной точек зрения и включает простой алгоритм действий для решения обозначенной в ней проблемы. «Секреты позитивной жизни» будут полезным пособием для служителей, которые трудятся в христианских церквях, в тюремном, реабилитационном и больничном служениях, — всех тех, чья жизнь и деятельность связана с людьми и межличностными отношениями. Алфавитный указатель в конце книги поможет читателю легко найти интересующую его тему.

Вера Цыс - Секреты позитивной жизни - Эффективный подход к решению насущных проблем

СПб. : Реноме, 2020. — 208 с.
ISBN 978-5-00125-349-5

Вера Цыс - Секреты позитивной жизни – Содержание

Введение
Глава 1. Вера — осуществление ожидаемого
  • Он избавит тебя от гибельной язвы!
  • Что вы думаете о Боге?
  • Скажи мне, чего ты ожидаешь, и я скажу, во что ты веришь! ..
  • Зачем познавать Бога? Разве недостаточно просто верить в Него?
  • Праведный верою своей жив будет
  • Имейте веру Божию
  • Как воплотить веру в реальность?
  • Ты можешь стать ответом на чью-то молитву
  • «Великое приобретение», которое помогает жить
  • Иисус Христос — Сын Божий и Сын Человеческий
Глава 2. Что ни скажете, будет вам
  • Не попадись в ловушку своих собственных слов
  • Оправдание или осуждение?
  • Слово Бога — духовный меч в твоих устах!
  • Воздаяние по плодам уст и делам рук
  • Вовремя сменить курс
  • Жизнью человека управляет то, как он к ней относится
Глава 3. Мотивация, успех
  • Чем вы занимаетесь?
  • Что хуже: сожаления или неудача?
  • Неудачи в планировании планируют неудачи!
  • Почему мы «тянем резину» и попадаем в цейтнот?
  • Пять шагов к успешному завершению важного дела
  • «Бог терпел и нам велел!»
  • В каждой проблеме есть потенциал для обновления и улучшения
  • Ожидания и действия на пути к успеху
  • Несколько простых шагов к успеху
  • Куда подевалась ваша мечта?
  • Цель, к которой вы стремитесь
  • Цель в жизни: оглядываться назад или простираться вперед? ..
  • Что ты хранишь в своем сердце?
  • Пассивность — препятствие на пути к победе
  • Получайте верою добрые свидетельства
  • Что помогает достигать успеха в жизни
Глава 4. Жизнь с Богом
  • Правильный ориентир
  • «Малая закваска квасит все тесто»
  • О пользе информационной диеты
  • О забывчивости и суете
  • Как молиться, когда воспринимаешь мир с негативной стороны
  • Когда страдания причиняют самые близкие люди
  • «Кто виноват?» и «Что делать?»
  • «Почему это со мной произошло?»
  • О пользе инструкций
  • Эмоциональное выгорание
  • Как узнать волю Божью для своей жизни
Глава 5. Мудрость, принятие решений
  • «Не фактом единым жив человек, но его многогранной оценкой»
  • Факты, факты... Что с ними делать?
  • Срочное или важное?
  • Использовать появившийся шанс или ждать другого?
  • Возьмите под контроль свои заботы, пока они не взяли под контроль вас!
  • К вопросу о творческих людях
  • Всему свое время и время всякой вещи под небом
  • Загадки царицы Савской
  • Он предпочел мудрость богатству
  • Мудрость разумного — знание пути своего
Глава 6. Семья, дети, здоровье
  • Доверять или не доверять — вот в чем вопрос!
  • Мой дом — моя крепость
  • Как помочь своим взрослым детям?
  • Товарищи взрослые, вы в ответе за все, что делают ваши дети! ..
  • Воззови ко Мне — и Я отвечу тебе (Иер. 33: 3)
  • Как услышать своего ребенка
  • Паузы важны, паузы нужны
  • Куда мы спешим и во что мы вкладываемся?
  • Семья — место, где человек осуществляет себя
  • А он об этом знает?
  • Ваш ребенок пошел в школу
  • О базовых потребностях ребенка
  • Доверие — важный фактор в отношениях между людьми ....
  • Об отношении к родителям
  • Зри в корень!
  • Принимайте друг друга
Глава 7. Мысли, эмоции, состояния
  • Храни сердце свое
  • Здоровые эмоции
  • И тогда ты будешь безопасно жить на земле
  • Кто украл твою радость?
  • Победа над страхом
  • Как снизить напряженность?
  • Как избавиться от навязчивых мыслей?
  • О депрессии
  • Как сохранить свое сердце и мысли в совершенном мире? ...
  • Страх как форма зловерия
  • Синдром Чингачгука
  • О профилактике заболеваний костей и суставов
  • Может ли передаваться депрессия?
  • Можно ли измерить любовь?
  • О чем мы мечтаем?
  • Чем чревато беспокойство?
  • Полюс любви
  • Да светит свет ваш пред людьми!
  • Из пункта «Обиды» в пункт «Прощения» вышел пешеход ...
Глава 8. Взаимоотношения
  • Ключи к здоровым взаимоотношениям
  • Обратная сторона поручительства
  • Тонкости взаимоотношений по типу «бревно и сучок»
  • Право на ошибку
  • Кто хочет иметь друзей?
  • Почему не находят спутника жизни?
  • Не судите, и не судимы будете!
  • Почему не нужно судить других людей?
  • Что проще: избегать проблем или решать их?
  • Сердечный совет
  • Любовь бывает разной
  • Вера без дел не приносит результата
Глава 9. Коммуникации
  • Наблюдайте, как вы слушаете
  • Когда общение разочаровывает
  • Отвергнув ложь, говорите истину
  • Избегание проблем не всегда приводит к их решению
  • Как помочь людям лучше взаимодействовать с нами
  • Резюме, которое написано на нашем лице
Глава 10. Личностное развитие и духовный рост
  • Принимать решения и делать выводы
  • Думайте, о чем вы думаете!
  • Мечта похожа на маяк
  • Когда постигает искушение
  • Обвинять других или взять ответственность на себя?
  • Почему так трудно сказать «нет»
  • Как освободиться от негативизма?
  • Избегать крайностей
  • Когда вор перестает быть вором?
  • Всему свое время
  • Каковы мотивы вашего решения?
  • Младенцы или мужи?
  • О разочаровании
  • Тихо сам с собою я веду беседу
  • Чего я ожидаю от других?
  • Что растет в вашем саду?
  • На чем мы фокусируемся?
  • Прощайте, и прощены будете
Глава 11. Границы ответственности
  • Бремя ответственности
  • «Прежде страдания моего я заблуждал»
  • Проверьте себя
Глава 12. Утешение
  • Утешение от Утешителя
  • Помазание от Помазанника
  • Служение Святого Духа неверующим
  • Где найти утешение в моей ситуации?
  • Если вы не уверены
Список использованной литературы
Алфавитный указатель
Условные сокращения книг Библии
Об авторе
Views 243
Rating 4.3 / 5
Added 20.11.2024
Author brat Vadim
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4.3/5 (2)

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