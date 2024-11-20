Основные проблемы, с которыми сталкиваются люди, касаются здоровья и исцеления; взаимоотношений в семье, принятия решений, мотивации и успеха; проблем духовных и материальных. Решение любой из них требует, во-первых, понимания причин, которые ее вызвали; во-вторых, принятия богоугодного разумного подхода для ее разрешения; в-третьих, веры и правильной мотивации. И самое главное, у нас должна быть уверенность, что Бог нас в этом поддерживает и поможет осуществить перемены.

«Если Бог за нас, кто против нас?» — написал апостол Павел в Послании к Римлянам 8: 31.

В Послании к Евреям 13: 8 говорится, что «Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки Тот же». Его миссия на Земле заключалась в том, чтобы благотворить и делать добро: благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение и узникам открытие темницы; Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом, потому что Бог был с Ним (Ис. 61:1; Деян. 10: 38).

А сегодня Господь творит благо, исцеляет и освобождает через Слово Божье и нашу веру в это Слово! Ожидайте Божественной встречи со Спасителем, когда вы будете читать стихи из Библии, приведенные в тексте книги. Пусть ваша вера встретится с Божьими обетованиями исцелить и освободить вас, восстановить все, что было разрушено, и вы на самом деле переживете изменения сначала внутри своего сердца, а потом ваши изменения повлекут перемены и вокруг вас. По вере вашей да будет вам!

Читатель узнает, как можно перейти от негативных обстоятельств к позитивным переменам, и то, как действуют в реальных жизненных ситуациях такие духовные законы, как закон веры, исповедания, сеяния и жатвы. Это послание адресовано обычным людям, сталкивающимся с различными трудностями в повседневной жизни, которые ищут эффективного их разрешения, полагаясь на Божью мудрость. Каждая тема рассматривается с психологической и духовной точек зрения и включает простой алгоритм действий для решения обозначенной в ней проблемы. «Секреты позитивной жизни» будут полезным пособием для служителей, которые трудятся в христианских церквях, в тюремном, реабилитационном и больничном служениях, — всех тех, чья жизнь и деятельность связана с людьми и межличностными отношениями. Алфавитный указатель в конце книги поможет читателю легко найти интересующую его тему.

Вера Цыс - Секреты позитивной жизни - Эффективный подход к решению насущных проблем

СПб. : Реноме, 2020. — 208 с.

ISBN 978-5-00125-349-5

Вера Цыс - Секреты позитивной жизни – Содержание

Введение

Глава 1. Вера — осуществление ожидаемого

Он избавит тебя от гибельной язвы!

Что вы думаете о Боге?

Скажи мне, чего ты ожидаешь, и я скажу, во что ты веришь! ..

Зачем познавать Бога? Разве недостаточно просто верить в Него?

Праведный верою своей жив будет

Имейте веру Божию

Как воплотить веру в реальность?

Ты можешь стать ответом на чью-то молитву

«Великое приобретение», которое помогает жить

Иисус Христос — Сын Божий и Сын Человеческий

Глава 2. Что ни скажете, будет вам

Не попадись в ловушку своих собственных слов

Оправдание или осуждение?

Слово Бога — духовный меч в твоих устах!

Воздаяние по плодам уст и делам рук

Вовремя сменить курс

Жизнью человека управляет то, как он к ней относится

Глава 3. Мотивация, успех

Чем вы занимаетесь?

Что хуже: сожаления или неудача?

Неудачи в планировании планируют неудачи!

Почему мы «тянем резину» и попадаем в цейтнот?

Пять шагов к успешному завершению важного дела

«Бог терпел и нам велел!»

В каждой проблеме есть потенциал для обновления и улучшения

Ожидания и действия на пути к успеху

Несколько простых шагов к успеху

Куда подевалась ваша мечта?

Цель, к которой вы стремитесь

Цель в жизни: оглядываться назад или простираться вперед? ..

Что ты хранишь в своем сердце?

Пассивность — препятствие на пути к победе

Получайте верою добрые свидетельства

Что помогает достигать успеха в жизни

Глава 4. Жизнь с Богом

Правильный ориентир

«Малая закваска квасит все тесто»

О пользе информационной диеты

О забывчивости и суете

Как молиться, когда воспринимаешь мир с негативной стороны

Когда страдания причиняют самые близкие люди

«Кто виноват?» и «Что делать?»

«Почему это со мной произошло?»

О пользе инструкций

Эмоциональное выгорание

Как узнать волю Божью для своей жизни

Глава 5. Мудрость, принятие решений

«Не фактом единым жив человек, но его многогранной оценкой»

Факты, факты... Что с ними делать?

Срочное или важное?

Использовать появившийся шанс или ждать другого?

Возьмите под контроль свои заботы, пока они не взяли под контроль вас!

К вопросу о творческих людях

Всему свое время и время всякой вещи под небом

Загадки царицы Савской

Он предпочел мудрость богатству

Мудрость разумного — знание пути своего

Глава 6. Семья, дети, здоровье

Доверять или не доверять — вот в чем вопрос!

Мой дом — моя крепость

Как помочь своим взрослым детям?

Товарищи взрослые, вы в ответе за все, что делают ваши дети! ..

Воззови ко Мне — и Я отвечу тебе (Иер. 33: 3)

Как услышать своего ребенка

Паузы важны, паузы нужны

Куда мы спешим и во что мы вкладываемся?

Семья — место, где человек осуществляет себя

А он об этом знает?

Ваш ребенок пошел в школу

О базовых потребностях ребенка

Доверие — важный фактор в отношениях между людьми ....

Об отношении к родителям

Зри в корень!

Принимайте друг друга

Глава 7. Мысли, эмоции, состояния

Храни сердце свое

Здоровые эмоции

И тогда ты будешь безопасно жить на земле

Кто украл твою радость?

Победа над страхом

Как снизить напряженность?

Как избавиться от навязчивых мыслей?

О депрессии

Как сохранить свое сердце и мысли в совершенном мире? ...

Страх как форма зловерия

Синдром Чингачгука

О профилактике заболеваний костей и суставов

Может ли передаваться депрессия?

Можно ли измерить любовь?

О чем мы мечтаем?

Чем чревато беспокойство?

Полюс любви

Да светит свет ваш пред людьми!

Из пункта «Обиды» в пункт «Прощения» вышел пешеход ...

Глава 8. Взаимоотношения

Ключи к здоровым взаимоотношениям

Обратная сторона поручительства

Тонкости взаимоотношений по типу «бревно и сучок»

Право на ошибку

Кто хочет иметь друзей?

Почему не находят спутника жизни?

Не судите, и не судимы будете!

Почему не нужно судить других людей?

Что проще: избегать проблем или решать их?

Сердечный совет

Любовь бывает разной

Вера без дел не приносит результата

Глава 9. Коммуникации

Наблюдайте, как вы слушаете

Когда общение разочаровывает

Отвергнув ложь, говорите истину

Избегание проблем не всегда приводит к их решению

Как помочь людям лучше взаимодействовать с нами

Резюме, которое написано на нашем лице

Глава 10. Личностное развитие и духовный рост

Принимать решения и делать выводы

Думайте, о чем вы думаете!

Мечта похожа на маяк

Когда постигает искушение

Обвинять других или взять ответственность на себя?

Почему так трудно сказать «нет»

Как освободиться от негативизма?

Избегать крайностей

Когда вор перестает быть вором?

Всему свое время

Каковы мотивы вашего решения?

Младенцы или мужи?

О разочаровании

Тихо сам с собою я веду беседу

Чего я ожидаю от других?

Что растет в вашем саду?

На чем мы фокусируемся?

Прощайте, и прощены будете

Глава 11. Границы ответственности

Бремя ответственности

«Прежде страдания моего я заблуждал»

Проверьте себя

Глава 12. Утешение

Утешение от Утешителя

Помазание от Помазанника

Служение Святого Духа неверующим

Где найти утешение в моей ситуации?

Если вы не уверены

Список использованной литературы

Алфавитный указатель

Условные сокращения книг Библии

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