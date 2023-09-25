Цюкало Петр - Безбожные ценности убежденных верующих
Хорошее дело недавно сделали ярославские христиане — дали отпор лживому проповеднику Александру Дворкину. Через суд он потребовал опровержения статей, опубликованных в двух ярославских газетах, но получилось «за что боролся, на то и напоролся». Сведения о Дворкине, данные в этих статьях получили подтверждение в суде, за исключением нескольких, не столь существенных. Короче говоря, Дворкин заплатил рубль, чтобы получить копейку.
Спасибо журналисту из ярославского «Екклесиаста» Юлии Олейниковой за то, что не уступила наглому давлению, юристам из Славянского правового центра за то, что внесли юридическую ясность в процесс, ярославской «Церкви Божьей» за то, что духовно поддержала газету.
Говорят, победителей не судят. Однако дальновидные полководцы проводят «разбор полетов» даже после удачных кампаний. Ведь может так случиться, что победа окажется пирровой. В этой истории есть настораживающие моменты, а именно, некоторые аргументы, которыми журналистка воспользовалась в разоблачении Дворкина.
Она обратила внимание читателей на то, что Дворкин — еврей, иудей, перекрестившийся в православие. Я понимаю так, что это должно было зародить подозрение, что Дворкин не может, поэтому, служить интересам русского народа. Прием очень удачный, потому что русским антисемитизм близок от младых ногтей.
Далее, Юлия Олейникова указала на то, что Дворкин в свое время эмигрировал из СССР и принял американское гражданство. На читателей должна была произвести особое впечатление цитата из текста присяги, которую дают люди, принимающие гражданство США: «Настоящим заявляю, что на момент принятия присяги я абсолютно и полностью отказываюсь и отрекаюсь от всей преданности и верности какому бы то ни было иностранному правителю, монарху, стране или суверенному государству, подданным или гражданином которого я был до этого». В своей статье журналистка предпочитает называть своего оппонента «мистером Дворкиным», что должно сделать его в глазах читателей еще более одиозной фигурой.
Петр Цюкало - Безбожные ценности убежденных верующих
Одесса: Христианское просвещение, 2008. — 240 с. — Серия «Национальные евангельские авторы».
ISBN 5 8404 0206 0
Петр Цюкало - Безбожные ценности убежденных верующих – Содержание
Предисловие. Рискованная затея
- 1. Похвальное Слово о том, как благоверный Дворкин и со товарищи поборают сектантскую рать
- 2. Начальственная уринотерапия
- 3. Кому в церкви не мат, тому Кураев не отец. О грубости в Интернете
- 4. Коммуно-патриотический союз христиан веры евангельской
- 5. Бригады мучеников Исы аль-Махди
- 6. Борьба за гуманизм до кровавых мальчиков
- 7. «Верую во единаго Космоса животворящаго...» или Почему эволюционизм — это религия?
- 8. Мракобесы мракобесничаютмракобесно. Исповедь мракобеса
- 9. «Учение Дарвина всесильно, потому что оно верно»
- 10. Дело Ленина живет и побеждает!
- 11. Почему я поддерживаю Оранжевую революцию
- 12. Несть начальника не от Бога?
- 13. Человечество погибнет из-за евреев
- 14. Четыре самых страшных слова
- 15. Лишь бы не было войны
- 16. Дитрих Бонхёффер: святой, который сегодня не был бы героем....89
- 17. Протестанты-прислужанты. Отрезвит ли их солнцевское аутодафе?
- 18. Пять подлинных могил Ивана Грозного и две могилы Джеймса Камерона
- 19. Это «грязное дело» — семейная жизнь. Откровенный разговор о христианском отношении к политике
- 20. Благонамеренный идиотизм
- 21. Такие добрые, в сущности, мальчики 111
- 22. Вторая смерть первого Президента
- 23. Ислам - беспокойный сосед
- 24. Можно ли крещенному верить?
- 25. Человек, который развалил Советский Союз
- 26. Как ужиться с людьми, с которыми невозможно договориться....
- 27. Аморальный знаменатель
- 28 .0 сволочах церковных и не только
- 29. Миссионерство «на штыках». Могут ли миссионеры отправляться в такие страны, как Афганистан?
- 30. Про Юлю, Витю и Рудика
- 31. Похвальное слово о гомосексуалистах
- 32. Будь избранным!
- 33. Безбожные ценности убежденных верующих
- 34. Как Православная церковь сделала Россию холопской
- 35. Реформация или смерть
- 36. Великая путаница в умах
- 37. У жителей Содома не европейское лицо
- 38. Дыра моя, спаси меня!
- 39. Бог, отнимающий последнюю надежду
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