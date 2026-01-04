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Остер - Послания к Коринфянам - Комментарий

Остер - Послания к Коринфянам - Комментарий
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Theology
Series Серия библейских комментариев College Press (6 books)

Д-р Ричард Остер, мл. - Послания к Коринфянам. Комментарий

Издательство Христианский Научно-апологетический центр

Д-р Ричард Остер, мл. - Послания к Коринфянам. Комментарий - Содержание

  • Первое послание к коринфянам

    • Предисловие

    • Введение

      • Методология

      • Первое послание к коринфянам (1)

        • АДРЕСАТ

        • ДАТИРОВКА

        • МЕСТО НАПИСАНИЯ

        • РИМСКИЙ КОРИНФ

        • ПРИЧИНЫ НАПИСАНИЯ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 1 КОРИНФЯНАМ

        • ПРОБЛЕМЫ В КОРИНФЕ

        • СТРУКТУРА 1 КОРИНФЯНАМ

      • Структура

      • Сокращения

      • Библиография

    • I. Вступление (1:1-9)

      • А. Приветствия (1:1-3)

      • Б. Благодарности (1:4-9)

    • II. Разделения и раскол в общине (1:10–4:21)

      • А. Разделения в церкви (1:10-17)

        • 1. Новости, дошедшие до Павла (1:10-12)

        • 2. Христос неразделим (1:13-17)

      • Б. Христос — Божья мудрость и сила (1:18-2:5)

        • 1. Послание о кресте (1:18-19))

        • 2. Оскорблены как иудеи, так и язычники (1:20-25)

        • 3. Бог избрал то, что считают глупостью (1:26-31)

        • 4. Послание Павла не опирается на красноречие (2:1-5)

      • В. Мудрость и духовная зрелость (2:6-3:4)

        • 1. Тайная Божья мудрость (2:6-9)

        • 2. Учение Божьего Духа (2:10-16)

        • 3. Разделения – качество мирских людей (3:1-4)

      • Г. Бог — главный строитель (3:5-23)

        • 1. Павел и Аполлос – всего лишь служители (3:5-9)

        • 2. Строительство на основании, заложенном Павлом (3:10-17)

        • 3. Божье понимание мудрости (3:18-23)

      • Д. Апостолы Христа (4:1-21)

        • 1. Апостолы как служители Христа (4:1-5)

        • 2. Преодоление человеческой гордыни (4:6-7)

        • 3. Честь и бесчестие (4:8-13)

        • 4. Предупреждения Павла, как отца (4:14-17)

        • 5. Необходимость противостать гордыне (4:18-21)

    • III. Аморальное поведение (5:1-6:20)

      • А. Взыскание для аморального брата (5:1-13)

        • 1. Гордыня коринфян, мирящихся с распутством (5:1-5)

        • 2. Избавление от старой закваски (5:6-8)

        • 3. Отстранение от зла (5:9-13)

      • Б. Судебные разбирательства среди верующих (6:1-11)

        • 1. Урегулирование споров внутри церкви (6:1-8)

        • 2. Наследие неправедных (6:9-11)

      • В. Сексуальный разврат (6:12-20)

        • 1. Тело, как часть Тела Христа (6:12-17)

        • 2. Тело, как храм Святого Духа (6:18-20)

    • IV. Сексуальные отношения, безбрачие, брак (7:1-40)

      • А. Благочестивый подход к сексуальной жизни (7:1-7)

      • Б. Безбрачие в сравнении с супружеством (7:8-11)

      • В. Развод (7:12-16)

      • Г. Пребывание в том, к чему вы призваны (7:17-28)

      • Д. Свобода от забот (7:29-40)

  • Второе послание к коринфянам

    • Предисловие

      • Введение

      • Коринф

      • Павел и коринфяне

      • Целостность 2-го послания к коринфянам

      • Оппоненты Павла

      • Значение для современности

      • Структура послания

      • Библиография

      • Список сокращений

    • I. Вступление (1:1–2)

    • II. Благодарение (1:3-11)

      • A. Божье утешение (1:3–7)

      • Б. Божье избавление (1:8–11)

    • III. В защиту целостности (1:12–2:13)

      • A. Стремление к ясности (1:12–14)

      • Б. Объяснение маршрута второго путешествия (1:15–17)

      • В. Потребность в откровенности (1:18–22)

      • Г. В защиту третьего маршрута путешествия (1:23–2:4)

      • Г. В защиту третьего маршрута путешествия (1:23–2:4)(продолжение)

      • Д. Прощение обидчика (2:5–11)

      • Е. Описание фактического путешествия (2:12–13)

    • IV. В защиту апостольского служения в целом (2:14–7:4)

      • A. Достаточно для служения (2:14-3:6)

        • 1. Распространение благовония Христа (2:14-17)

Views 385
Rating 5.0 / 5
Added 04.01.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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