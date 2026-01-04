Остер - Послания к Коринфянам - Комментарий
Д-р Ричард Остер, мл. - Послания к Коринфянам. Комментарий
Издательство Христианский Научно-апологетический центр
Д-р Ричард Остер, мл. - Послания к Коринфянам. Комментарий - Содержание
Первое послание к коринфянам
Предисловие
Введение
Методология
Первое послание к коринфянам (1)
АДРЕСАТ
ДАТИРОВКА
МЕСТО НАПИСАНИЯ
РИМСКИЙ КОРИНФ
ПРИЧИНЫ НАПИСАНИЯ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 1 КОРИНФЯНАМ
ПРОБЛЕМЫ В КОРИНФЕ
СТРУКТУРА 1 КОРИНФЯНАМ
Структура
Сокращения
Библиография
I. Вступление (1:1-9)
А. Приветствия (1:1-3)
Б. Благодарности (1:4-9)
II. Разделения и раскол в общине (1:10–4:21)
А. Разделения в церкви (1:10-17)
1. Новости, дошедшие до Павла (1:10-12)
2. Христос неразделим (1:13-17)
Б. Христос — Божья мудрость и сила (1:18-2:5)
1. Послание о кресте (1:18-19))
2. Оскорблены как иудеи, так и язычники (1:20-25)
3. Бог избрал то, что считают глупостью (1:26-31)
4. Послание Павла не опирается на красноречие (2:1-5)
В. Мудрость и духовная зрелость (2:6-3:4)
1. Тайная Божья мудрость (2:6-9)
2. Учение Божьего Духа (2:10-16)
3. Разделения – качество мирских людей (3:1-4)
Г. Бог — главный строитель (3:5-23)
1. Павел и Аполлос – всего лишь служители (3:5-9)
2. Строительство на основании, заложенном Павлом (3:10-17)
3. Божье понимание мудрости (3:18-23)
Д. Апостолы Христа (4:1-21)
1. Апостолы как служители Христа (4:1-5)
2. Преодоление человеческой гордыни (4:6-7)
3. Честь и бесчестие (4:8-13)
4. Предупреждения Павла, как отца (4:14-17)
5. Необходимость противостать гордыне (4:18-21)
III. Аморальное поведение (5:1-6:20)
А. Взыскание для аморального брата (5:1-13)
1. Гордыня коринфян, мирящихся с распутством (5:1-5)
2. Избавление от старой закваски (5:6-8)
3. Отстранение от зла (5:9-13)
Б. Судебные разбирательства среди верующих (6:1-11)
1. Урегулирование споров внутри церкви (6:1-8)
2. Наследие неправедных (6:9-11)
В. Сексуальный разврат (6:12-20)
1. Тело, как часть Тела Христа (6:12-17)
2. Тело, как храм Святого Духа (6:18-20)
IV. Сексуальные отношения, безбрачие, брак (7:1-40)
А. Благочестивый подход к сексуальной жизни (7:1-7)
Б. Безбрачие в сравнении с супружеством (7:8-11)
В. Развод (7:12-16)
Г. Пребывание в том, к чему вы призваны (7:17-28)
Д. Свобода от забот (7:29-40)
Второе послание к коринфянам
Предисловие
Введение
Коринф
Павел и коринфяне
Целостность 2-го послания к коринфянам
Оппоненты Павла
Значение для современности
Структура послания
Библиография
Список сокращений
I. Вступление (1:1–2)
II. Благодарение (1:3-11)
A. Божье утешение (1:3–7)
Б. Божье избавление (1:8–11)
III. В защиту целостности (1:12–2:13)
A. Стремление к ясности (1:12–14)
Б. Объяснение маршрута второго путешествия (1:15–17)
В. Потребность в откровенности (1:18–22)
Г. В защиту третьего маршрута путешествия (1:23–2:4)
Г. В защиту третьего маршрута путешествия (1:23–2:4)(продолжение)
Д. Прощение обидчика (2:5–11)
Е. Описание фактического путешествия (2:12–13)
IV. В защиту апостольского служения в целом (2:14–7:4)
A. Достаточно для служения (2:14-3:6)
1. Распространение благовония Христа (2:14-17)
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